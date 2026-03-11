Exclusivo com Jess Park: a estrela das Lionesses fala sobre sua transferência do Manchester City para o Manchester United e a mensagem de “liberdade” que a faz prosperar enquanto os Red Devils se preparam para a final da Copa da Liga contra o Chelsea

Isso gerou muitas críticas ao United. Nenhuma delas refletia em Park, um talento maravilhoso e criativo, mas sim no fato de que os Red Devils tinham feito poucas contratações durante todo o verão, o que significava que eles estavam entrando em uma temporada em que competiriam em quatro frentes pela primeira vez com um elenco que não parecia ter profundidade suficiente. O United precisava contratar mais jogadores antes do prazo final, e não deixar jogadores irem embora.

Esse sentimento só se intensificou na primeira metade da temporada, quando a falta de profundidade do clube sem dúvida contribuiu para sua incapacidade de disputar seriamente o título da WSL. Mas nenhuma crítica pode ser feita ao clube pelo que fez com Park.

Revitalizada pela liberdade que lhe foi dada pelo técnico do United, Marc Skinner, que criou um papel único para ela em campo, a jogadora da seleção inglesa ajudou a equipe a superar sérias deficiências para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões e à final da Copa da Liga no domingo.

“É claro que você fica um pouco cético”, disse Park aoGOAL antes do confronto deste fim de semana com o Chelsea, refletindo sobre sua transferência do time azul de Manchester para os Red Devils. “Mas assim que entrei em campo, ouvi os torcedores imediatamente e isso é muito gratificante. Adorei cada minuto.”