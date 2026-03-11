Goal.com
Exclusivo com Jess Park: a estrela das Lionesses fala sobre sua transferência do Manchester City para o Manchester United e a mensagem de “liberdade” que a faz prosperar enquanto os Red Devils se preparam para a final da Copa da Liga contra o Chelsea

Faltava menos de uma hora para o encerramento da janela de transferências de verão da Superliga Feminina quando a negociação mais surpreendente de todas foi concluída. Jess Park e Grace Clinton tinham sido jogadoras importantes do Manchester City e do Manchester United, respectivamente, durante a temporada anterior. No entanto, na última hora, ambas foram enviadas para lados opostos da cidade, para representar o que tinha sido seu maior e mais acirrado rival.

Isso gerou muitas críticas ao United. Nenhuma delas refletia em Park, um talento maravilhoso e criativo, mas sim no fato de que os Red Devils tinham feito poucas contratações durante todo o verão, o que significava que eles estavam entrando em uma temporada em que competiriam em quatro frentes pela primeira vez com um elenco que não parecia ter profundidade suficiente. O United precisava contratar mais jogadores antes do prazo final, e não deixar jogadores irem embora.

Esse sentimento só se intensificou na primeira metade da temporada, quando a falta de profundidade do clube sem dúvida contribuiu para sua incapacidade de disputar seriamente o título da WSL. Mas nenhuma crítica pode ser feita ao clube pelo que fez com Park.

Revitalizada pela liberdade que lhe foi dada pelo técnico do United, Marc Skinner, que criou um papel único para ela em campo, a jogadora da seleção inglesa ajudou a equipe a superar sérias deficiências para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões e à final da Copa da Liga no domingo.

“É claro que você fica um pouco cético”, disse Park aoGOAL antes do confronto deste fim de semana com o Chelsea, refletindo sobre sua transferência do time azul de Manchester para os Red Devils. “Mas assim que entrei em campo, ouvi os torcedores imediatamente e isso é muito gratificante. Adorei cada minuto.”

    Forma de voar

    Park joga como se também estivesse adorando. Com seis gols e quatro assistências, esta já é sua melhor temporada na WSL em termos de contribuições para gols, e ainda faltam seis jogos para jogar. Isso além dos três gols em outras competições, incluindo o gol crucial do empate na vitória nas quartas de final da Copa da Liga sobre o Tottenham.

    “Jess me empolga. Ela empolga a equipe. Ela empolga os torcedores”, disse Skinner sobre sua atacante emblemática no mês passado. “E quer saber? Estamos chegando ao ponto em que, assim que a bola sai do pé dela, você sabe que vai entrar. Assim que você percebe que ela está em uma boa posição, você sabe que ela vai acertar o alvo.”

    Liberdade em abundância

    E a posição em que Skinner colocou Park ajudou a trazer essa forma à tona. No City, ela foi escalada em uma função mais ortodoxa no meio-campo central, mas no United, ela geralmente começa pela direita e tem liberdade para flutuar para qualquer espaço que aparecer.

    Questionada sobre qual foi a mensagem nessa função, Park diz: “Tenha liberdade, encontre a bola, encontre os espaços, encontre as brechas”. É exatamente isso que ela tem feito.

    “A posição é apenas onde você começa. Não precisa ser onde você termina”, explica ela. “Eu gosto de me conectar com as jogadoras ao meu redor, tentar fazer isso da melhor maneira possível e criar oportunidades para marcar gols e dar assistências.”

    Papel perfeito

    A postura de Skinner durante toda a temporada foi dar a Park essa liberdade para se destacar.

    “Como treinador, se você treinar os jogadores até a exaustão, você pode ver que isso os esgota”, disse ele recentemente. “Quando [Jess] estava no City, ela tinha uma função muito definida e clara e tinha que fazer certas coisas. Isso funcionou para eles na época, mas o que fizemos foi tentar neutralizar as pressões que ela teria, colocando-a em espaços aos quais as equipes não estão acostumadas. Se você a coloca em um único espaço, isso pode sufocar a situação. Se você continuar mudando-a de posição e permitindo que ela tenha essa liberdade, ela criará qualquer coisa para qualquer pessoa e também marcará gols.”

    O que isso faz pela confiança de um jogador quando lhe é dada esse tipo de liberdade, especialmente quando esse jogador é um criativo como Park? “Tenho confiança em mim mesma, e ele me dar isso além disso realmente me deu uma perspectiva diferente do jogo para me expressar e jogar futebol”, diz ela.

    Consistência da mensagem

    Isso continuou mesmo com a mudança no panorama ofensivo. Em janeiro, o United compensou um verão tranquilo com uma excelente janela de transferências no inverno, contratando a atacante Lea Schuller, do Bayern de Munique, a estrela Ellen Wangerheim, do Hammarby, e a lateral Hanna Lundkvist, do San Diego Wave.

    As chegadas de Schuller e Wangerheim — especialmente a última, que tem ocupado regularmente a posição que sempre foi de Park na direita — levaram a uma rotação muito maior de jogadoras e posições no ataque, com Park também começando no centro e na esquerda desde o início do ano.

    “A mensagem continua a mesma”, diz ela. “Acho que ainda é importante, onde quer que você jogue, encontrar espaços e lacunas, pegar a bola e fazer o que você faz de melhor. Não importa onde eu jogue, sempre vou tentar fazer isso”, acrescenta.

    Devido à versatilidade de jogadoras como Wangerheim e Melvine Malard, que tem 16 participações em gols nesta temporada, todo o ataque do United se tornou bastante fluido e intercambiável. 

    “Obviamente, é preciso muita responsabilidade para saber quais são as responsabilidades quando não se está com a posse de bola”, observa Park. “Mas, desde que tenhamos isso garantido, então, sim, vamos lá e sejamos livres. É ótimo.”

    Reforços

    Isso também adicionou o poder ofensivo necessário para o início da reta final da temporada. A profundidade do United estava longe do necessário na primeira metade da campanha, e os jogadores merecem muito crédito pelo que conseguiram alcançar apesar disso. Agora, reforços chegaram para ajudá-los a construir sobre essa base.

    Wangerheim marcou 17 gols e deu sete assistências em 25 jogos da liga sueca no ano passado e acrescenta “qualidades” que Park acredita serem “muito, muito úteis para esta equipe”. Enquanto isso, Schuller, a centroavante que marcou 103 gols em 180 partidas pelo Bayern de Munique, é alguém com quem Park conversa “todos os dias” enquanto trabalham para construir essa conexão.

    “No campo de treinamento, trabalhamos em coisas que talvez tenhamos perdido um pouco ou coisas assim. Ela está realmente se adaptando ao grupo e é um grande trunfo como jogadora. Acho que esse grupo é realmente especial por isso. As conversas que temos juntas são sobre o que queremos em campo, mas quando saímos do campo, somos realmente um grupo muito unido. Acho que essa é uma das coisas mais fortes da nossa equipe.”

    “Cada jogo é como uma final”

    Com coesão, qualidade individual e agora profundidade neste elenco, o United está pronto para um grande final de temporada. Neste domingo, eles fazem sua estreia na final da Copa da Liga, buscando destronar o atual campeão Chelsea. Os Red Devils têm então seis jogos vitais pela WSL pela frente, sabendo que qualquer deslize será caro na corrida pela Liga dos Campeões. Em meio a tudo isso, há a Liga dos Campeões, com os dois jogos das quartas de final do Red Devils contra o Bayern de Munique, que começam em 24 de março.

    “Cada jogo é como uma final”, observa Park, mas a final de domingo sempre parece particularmente importante, pois é o primeiro título da temporada. Vencer dá muita confiança para o restante desses grandes jogos. Perder, e se recuperar rapidamente é vital, ou as coisas podem piorar.

    “Acho que, se você chegar à final e ganhar algo, pode usar isso como combustível, porque vai querer continuar sentindo essa sensação”, acrescenta Park.

    Seria mais um grande passo na jornada do United se eles conseguissem sair vitoriosos. Já foi uma temporada incrível, na qual o time deu passos importantes, especialmente na Europa. Conseguir a segunda vitória sobre o Chelsea, no 17º confronto entre os dois times, e levantar a primeira Taça da Liga seria uma grande conquista. E, em Park, o time tem um jogador especial, cheio de confiança, que pode proporcionar o tipo de momento necessário para fazer exatamente isso.

