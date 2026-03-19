Getty
Traduzido por
Exclusivo com James Milner: “Você continua até perder a paixão pelo esporte?” – O veterano do Brighton admite que uma decisão “muito difícil” sobre a aposentadoria está se aproximando
Milner juntou-se a Ronaldo e Modric num clube exclusivo
Milner vive exclusivamente do futebol profissional há quase 25 anos. Tendo estreado na equipe principal do Leeds em 2002, quando era um jovem de 16 anos cheio de sonhos, ele ainda não pendurou as chuteiras, mesmo depois de mais de duas décadas.
Ele passou a fazer parte de um seleto clube de jogadores de elite ao completar 40 anos — seguindo os passos de nomes como Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham, Luka Modric e Zlatan Ibrahimovic —, mas seu contrato de mais 12 meses com o Brighton chegará ao fim no verão.
- Getty
O recordista da Premier League tem uma vasta experiência para transmitir
O incansável jogador de Yorkshire, que disputou 656 partidas na primeira divisão inglesa, não deu sinais de que esteja pronto para pendurar as chuteiras — apesar de estar traçando planos preliminares para uma carreira como técnico após encerrar a carreira de jogador.
Ele ainda desempenha um papel de destaque no Amex Stadium, com sua vasta experiência sendo bem aproveitada dentro e fora de campo. Milner sempre foi um exemplo do que pode ser alcançado com a ética de trabalho correta.
Ele vem transmitindo parte desse conhecimento como parte do “Best Worst Team” da Specsavers — trabalhando com o Warley FC, time que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols —, com o vencedor dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões aproveitando ao máximo qualquer oportunidade para compartilhar palavras de sabedoria.
Planos de aposentadoria: quando Milner vai pendurar as chuteiras?
Resta saber por quanto tempo ele continuará incentivando e apoiando a equipe em campo. Quando questionado se o plano é prolongar sua carreira o máximo possível, Milner disse ao GOAL: “Acho que é uma questão bem difícil. Acho que também estou indeciso. Acho que as coisas mudam muito rápido no futebol de qualquer maneira, especialmente quando você chega à minha idade e vê como as coisas mudaram em um ano: de não conseguir levantar o pé até agora estar de volta jogando na Premier League; e mesmo há alguns meses eu não estava tendo muitos minutos. Comecei algumas partidas recentemente e vencemos algumas, então as coisas mudam muito rápido e é uma decisão difícil.
“Fisicamente, ainda me sinto bem. Mentalmente, sinto-me bem para continuar. Mas o que fazer? Continuar até não conseguir mais fisicamente? Continuar até perder o amor pelo esporte? Ou parar antes que esse momento chegue? Acho que ninguém sabe quando isso vai acontecer.
“Então, acho que é uma questão realmente complicada, que você tem que levar um dia de cada vez, pensar nas opções quando elas surgirem e, no final da temporada, ver onde estamos. Mas, neste momento, fisicamente, estou muito bem cuidado no clube, pois os fisioterapeutas sabem exatamente o quanto você precisa fazer. Sinto que ainda estou contribuindo em campo e ajudando o Brighton, e isso é sempre o mais importante para mim.
“Quero contribuir dentro e fora de campo para o clube e meus companheiros de equipe, e é nisso que estou focado neste momento. Essas decisões virão, tenho certeza disso, mas neste momento estou apenas focado no meu dia a dia e tentando ajudar o Brighton.”
- Specsavers
Reencontro em Liverpool: O que vem a seguir para Milner e o Brighton
O Seagulls — com 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas nesta temporada — ainda não está fora da disputa por uma vaga nas competições europeias em 2025-26. No entanto, precisará terminar a temporada em grande estilo nas oito partidas que ainda restam — sendo que a primeira delas será em casa contra o Liverpool, no sábado.
Esse jogo terá um significado especial para Milner, já que ele guarda lembranças especiais dos oito anos que passou em Anfield, mas não haverá concessões por parte de um homem que sempre se orgulhou de dar o seu melhor em qualquer causa.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a James Milner no episódio 6 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” da Specsavers no YouTube para acompanhar a jornada do time.
Publicidade