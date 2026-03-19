Exclusivo com James Milner: “Você continua até perder a paixão pelo esporte?” – O veterano do Brighton admite que uma decisão “muito difícil” sobre a aposentadoria está se aproximando

Resta saber por quanto tempo ele continuará incentivando e apoiando a equipe em campo. Quando questionado se o plano é prolongar sua carreira o máximo possível, Milner disse ao GOAL: “Acho que é uma questão bem difícil. Acho que também estou indeciso. Acho que as coisas mudam muito rápido no futebol de qualquer maneira, especialmente quando você chega à minha idade e vê como as coisas mudaram em um ano: de não conseguir levantar o pé até agora estar de volta jogando na Premier League; e mesmo há alguns meses eu não estava tendo muitos minutos. Comecei algumas partidas recentemente e vencemos algumas, então as coisas mudam muito rápido e é uma decisão difícil.

“Fisicamente, ainda me sinto bem. Mentalmente, sinto-me bem para continuar. Mas o que fazer? Continuar até não conseguir mais fisicamente? Continuar até perder o amor pelo esporte? Ou parar antes que esse momento chegue? Acho que ninguém sabe quando isso vai acontecer.

“Então, acho que é uma questão realmente complicada, que você tem que levar um dia de cada vez, pensar nas opções quando elas surgirem e, no final da temporada, ver onde estamos. Mas, neste momento, fisicamente, estou muito bem cuidado no clube, pois os fisioterapeutas sabem exatamente o quanto você precisa fazer. Sinto que ainda estou contribuindo em campo e ajudando o Brighton, e isso é sempre o mais importante para mim.

“Quero contribuir dentro e fora de campo para o clube e meus companheiros de equipe, e é nisso que estou focado neste momento. Essas decisões virão, tenho certeza disso, mas neste momento estou apenas focado no meu dia a dia e tentando ajudar o Brighton.”