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Exclusivo com James Milner: “Será que me dou ao trabalho?” – Como o recordista da Premier League se juntou aos vencedores da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo e Luka Modric num clube exclusivo
Como Milner entrou para a história da Premier League
Milner já disputou 656 partidas na primeira divisão inglesa, com a promessa de muitas outras ainda por vir, já que não dá sinais de que vai desacelerar com os Seagulls. Ele é tricampeão, conquistado durante suas passagens pelo Etihad Stadium e por Anfield, com triunfos na Liga dos Campeões e em copas nacionais também figurando com destaque em seu currículo de excelência.
O sucesso não veio por acaso, já que Milner se dedicou totalmente a maximizar seu potencial desde que estreou profissionalmente aos 16 anos no Leeds. Ele está transmitindo parte dessa sabedoria como parte da campanha “Best Worst Team” da Specsavers, que o levou a trabalhar com o Warley FC — time que conseguiu apenas uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols.
Milner é um exemplo vivo e concreto do que pode ser alcançado com a combinação certa de atitude e dedicação. Ele espera que um número cada vez maior de jogadores siga o caminho que ele trilhou, com carreiras que se estendem além dos 40 anos não mais reservadas apenas a goleiros veteranos.
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Será que mais jogadores vão prolongar suas carreiras para além dos 40 anos?
Quando questionado se acredita que mais jogadores de ponta vão atingir esse marco, Milner disse ao GOAL: “Sim, acho que sim. Acho que o tamanho do elenco provavelmente também tem a ver com isso, já que agora são permitidos mais substitutos. Assim, você consegue descansar uns 20 minutos no final da partida e coisas do tipo. Acho que isso provavelmente influencia. Obviamente, os jogadores podem ser rodados um pouco mais com a quantidade de jogos que têm. E a carga é pesada e implacável como já é. E mais jogos sendo adicionados, mais competições sendo adicionadas. Então, esse é obviamente um lado.
“Mas, por outro lado, a forma como somos cuidados, o nível de detalhes que os clubes dedicam à recuperação, nutrição e o quanto somos bem cuidados. Eu diria que há uma boa chance de muito mais pessoas jogarem até ficarem mais velhas.”
Como Milner se sintonizou com a mentalidade de Ronaldo e Modric
Quando questionado sobre como conseguiu igualar a longevidade dos vencedores da Bola de Ouro Ronaldo e Modric — que continuam em grande forma no Al-Nassr e no AC Milan, respectivamente —, Milner acrescentou que a força mental é tão importante quanto qualquer característica física: “Acho que essa é provavelmente a coisa mais importante, porque se a vontade de fazer isso desaparecer, a vontade de ser o melhor nos treinos, a vontade de... será que vou me dar ao trabalho de ir à academia hoje? Será que tenho disposição para dar o meu melhor? Acho que a mentalidade é mais importante do que o aspecto físico, porque você pode exigir do seu corpo, mas assim que pensa ‘já faço isso há muito tempo, não sei se tenho disposição para ir à academia hoje, já fiz esse aquecimento um milhão de vezes, não estou com vontade hoje’. Acho que, quando isso passa e vem aquela decepção de não estar no time e não ganhar os jogos, acho que aí, sabe, o lado físico pode estar lá, mas você não vai conseguir continuar fazendo isso e se esforçando.
“Acho que você precisa desse amor pelo jogo. Você precisa dessa motivação. Você precisa dessa determinação, desse objetivo, dessa sensação de fazer parte de algo em um clube e dessa vontade de fazer parte de algo e ajudar a equipe ao seu redor. Provavelmente, para o Cristiano, em busca dos 1.000 gols ou o que quer que seja, acho que essa mentalidade é obviamente muito importante.”
- Specsavers
Será que Milner conseguirá renovar o contrato com o Brighton?
Milner não perdeu nem um pouco do seu entusiasmo pelo futebol, o que lhe permitiu assumir uma vaga de titular no Brighton na temporada 2025-26. Ele vem atuando com contratos de um ano no Amex Stadium, e há grandes chances de conseguir mais uma prorrogação, o que permitiria ampliar ainda mais sua já impressionante marca nos livros de história da Premier League.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a James Milner no episódio 6 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” da Specsavers no YouTube para acompanhar a trajetória do time.
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