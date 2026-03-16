Milner já disputou 656 partidas na primeira divisão inglesa, com a promessa de muitas outras ainda por vir, já que não dá sinais de que vai desacelerar com os Seagulls. Ele é tricampeão, conquistado durante suas passagens pelo Etihad Stadium e por Anfield, com triunfos na Liga dos Campeões e em copas nacionais também figurando com destaque em seu currículo de excelência.

O sucesso não veio por acaso, já que Milner se dedicou totalmente a maximizar seu potencial desde que estreou profissionalmente aos 16 anos no Leeds. Ele está transmitindo parte dessa sabedoria como parte da campanha “Best Worst Team” da Specsavers, que o levou a trabalhar com o Warley FC — time que conseguiu apenas uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols.

Milner é um exemplo vivo e concreto do que pode ser alcançado com a combinação certa de atitude e dedicação. Ele espera que um número cada vez maior de jogadores siga o caminho que ele trilhou, com carreiras que se estendem além dos 40 anos não mais reservadas apenas a goleiros veteranos.