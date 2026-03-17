Exclusivo com James Milner: o jogador com mais partidas disputadas na Premier League admite que os prêmios individuais não se comparam aos troféus e aos vestiários “especiais”

Milner está compartilhando suas palavras de sabedoria na campanha “Best Worst Team” — após se associar ao Warley FC, time que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols. Ele não descarta a possibilidade de seguir carreira como técnico após se aposentar e espera retribuir ao futebol de todas as formas que puder.

Ele sabe como é difícil chegar ao topo, mas vê o futebol de base como a força vital do futebol inglês, à medida que jovens aspirantes, cheios de esperança, buscam trilhar o mesmo caminho que o levou ao topo.

Milner disse que os jogos nas ruas e nos parques são tão importantes hoje quanto sempre foram: “100%, é onde tudo começa. Ninguém começa em uma academia. Ninguém começa jogando na Premier League nos melhores campos. Começa em qualquer lugar.

“Você joga futebol, adora chutar uma bola. Adora estar lá fora com seus amigos, seja onde for, seja na sala de estar de casa com um balão ou levando bronca da sua mãe por chutar a bola contra o sofá, seja no seu jardim ou na rua sem saída. Eu sempre tive inveja dos meus amigos porque eles moravam numa rua sem saída e podiam jogar na rua, e eu morava numa rua movimentada, então tinha que ir até o campo e ainda não tinha idade suficiente. Só quando você chega a uma certa idade é que pode sair sozinho, então nem sempre dá para ir. Então você fica chutando a bola contra a garagem e ela voa para o jardim do vizinho, e ele fica irritado com você porque é a quinta vez no dia que ela passa por cima da cerca e coisas assim. É aí que tudo começa e é uma parte tão importante da jornada.

“São algumas das melhores lembranças que muitas pessoas com quem você conversa têm: quando estão crescendo, adoram jogar com os amigos mais do que quando entram nas academias e coisas do tipo, e tudo fica sério.

“Por que você joga? Você joga por amor, e nem todo mundo tem esse sentimento. Cada um tem suas motivações: seja o dinheiro, seja ser o melhor jogador do mundo, seja ganhar troféus. Mas tudo começa por gostar e amar o jogo.”