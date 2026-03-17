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Exclusivo com James Milner: o jogador com mais partidas disputadas na Premier League admite que os prêmios individuais não se comparam aos troféus e aos vestiários “especiais”
Milner faz história: três títulos, dois recordes de participações e 900 jogos
Milner não poderia imaginar, quando estreou na equipe principal do Leeds aos 16 anos, que ainda estaria em plena forma quase 25 anos depois. Tendo comemorado seu 40º aniversário em janeiro, o eterno meio-campista agora faz parte de um seleto grupo quando se trata de longevidade no futebol profissional.
Sua capacidade de evitar lesões graves na maior parte do tempo, ao mesmo tempo em que se dedica totalmente aos treinos e aos avanços da ciência do esporte fora de campo, permitiu que ele disputasse 656 partidas da Premier League e mais de 900 no total, entre clube e seleção.
O ex-jogador da seleção inglesa, com 61 partidas pela seleção, é tricampeão da Premier League, com participações na Liga dos Campeões, na FA Cup, na Copa da Liga, na Supercopa e no Mundial de Clubes em um currículo de honras brilhante.
Seu lugar na história da Premier League está agora garantido, enquanto ninguém conseguiu superar seu recorde de 46 partidas pela seleção sub-21 da Inglaterra. Com o fim de uma carreira ilustre à vista e com muitos troféus importantes conquistados, será que as conquistas pessoais agora significam mais para Milner?
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Espírito de equipe: os recordes valem tanto quanto os troféus?
Ao responder a essa pergunta, Milner — que faz parte do projeto “Best Worst Team” da Specsavers — disse ao GOAL: “Para ser sincero, não, não neste momento. Talvez quando eu encerrar a carreira. Acho que, para mim, o que é especial é fazer parte da equipe e conquistar algo como equipe, junto com os companheiros e como um grupo, e comemorar.
“Tive a sorte de ganhar troféus e outras conquistas, comemorando com a equipe e os torcedores no ônibus aberto. E nem sempre se trata apenas de ganhar troféus. Acho que o Brighton é muito capaz de ganhar um troféu, com certeza. Mas fazer parte de algo e ter esse objetivo é diferente; é melhorar o clube, ajudá-lo a avançar, ajudar os jovens jogadores a se desenvolverem e fazer parte de um grupo especial de rapazes no vestiário, ajudando-os a seguir em frente.
“Acho que esse é um objetivo diferente de tentar ganhar uma Copa da Europa. E acho que fazer parte de algo é especial, especialmente quando você tem boas pessoas ao seu redor e pessoas que você quer ajudar.
“Sinto-me afortunado por estar no Brighton, pois é um vestiário realmente bom, com personalidades diferentes e, obviamente, muitas idades diferentes: muitos garotos bem mais jovens do que eu e, claro, o grupo dos veteranos, como o Danny Welbeck. Provavelmente tirei um pouco da pressão dele por causa da minha idade, mas ele tem 35 anos e está jogando de forma incrível. É incrível ver isso. Dunkey, obviamente, Jason Steele, um profissional incrível. E, claro, os jovens, como o Carlos Balebas, o Jack Hinshelwood e o Kostoulas, e esses caras que você tenta ajudar a seguir em frente e a atingir seu potencial o mais rápido possível.”
Camisas como traves: o futebol de base é fundamental para o futuro do esporte
Milner está compartilhando suas palavras de sabedoria na campanha “Best Worst Team” — após se associar ao Warley FC, time que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols. Ele não descarta a possibilidade de seguir carreira como técnico após se aposentar e espera retribuir ao futebol de todas as formas que puder.
Ele sabe como é difícil chegar ao topo, mas vê o futebol de base como a força vital do futebol inglês, à medida que jovens aspirantes, cheios de esperança, buscam trilhar o mesmo caminho que o levou ao topo.
Milner disse que os jogos nas ruas e nos parques são tão importantes hoje quanto sempre foram: “100%, é onde tudo começa. Ninguém começa em uma academia. Ninguém começa jogando na Premier League nos melhores campos. Começa em qualquer lugar.
“Você joga futebol, adora chutar uma bola. Adora estar lá fora com seus amigos, seja onde for, seja na sala de estar de casa com um balão ou levando bronca da sua mãe por chutar a bola contra o sofá, seja no seu jardim ou na rua sem saída. Eu sempre tive inveja dos meus amigos porque eles moravam numa rua sem saída e podiam jogar na rua, e eu morava numa rua movimentada, então tinha que ir até o campo e ainda não tinha idade suficiente. Só quando você chega a uma certa idade é que pode sair sozinho, então nem sempre dá para ir. Então você fica chutando a bola contra a garagem e ela voa para o jardim do vizinho, e ele fica irritado com você porque é a quinta vez no dia que ela passa por cima da cerca e coisas assim. É aí que tudo começa e é uma parte tão importante da jornada.
“São algumas das melhores lembranças que muitas pessoas com quem você conversa têm: quando estão crescendo, adoram jogar com os amigos mais do que quando entram nas academias e coisas do tipo, e tudo fica sério.
“Por que você joga? Você joga por amor, e nem todo mundo tem esse sentimento. Cada um tem suas motivações: seja o dinheiro, seja ser o melhor jogador do mundo, seja ganhar troféus. Mas tudo começa por gostar e amar o jogo.”
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Uma figura especial: Milner tem sido o exemplo perfeito
Milner nunca escondeu sua paixão pelo futebol, desde a adolescência até os 40 anos, com aquela sede e vontade de competir continuando a arder com intensidade. Ele é um exemplo do que pode ser alcançado com a atitude certa, com feitos que ninguém mais conseguiu igualar, o que o destaca como uma figura especial.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a James Milner no episódio 6 e inscreva-se no canal do YouTube “Best Worst Team” da Specsavers para acompanhar a jornada da equipe.
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