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Exclusivo com James Milner: ex-jogador do Liverpool revela o conselho “importante” que Jurgen Klopp lhe deu sobre como iniciar sua carreira como técnico
Como Milner seguiu os passos de jogadores como Ronaldo e Ibrahimovic
A carreira histórica de Milner se estende por quase um quarto de século, tendo estreado no time principal do Leeds em 2002, aos 16 anos de idade. Ele passou a defender o Newcastle, o Aston Villa, o Manchester City e o Liverpool — conquistando três títulos da Premier League —, além de ter disputado 61 partidas pela seleção inglesa.
As proezas de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e Luka Modric foram repetidas ao jogarem após os 40 anos — no mais alto nível —, mas chegará o dia em que as chuteiras terão de ser penduradas de vez.
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Será que Milner, que bateu o recorde, pretende se tornar técnico?
Com a vasta experiência acumulada, uma transição do campo para a linha lateral faria todo o sentido para Milner. Ele está começando a pensar em seguir esse caminho e, em entrevista ao GOAL — durante o projeto “Best Worst Team” daSpecsavers —, quando questionado se pretende transmitir seus conhecimentos na equipe principal ou na base, respondeu: “É uma questão complicada. Concluí as licenças B e A, além das licenças B e A da UEFA. Gosto disso, de ajudar os garotos mais jovens no campo de treino.
“O técnico [Fabian Hurzeler, do Brighton] me envolveu bastante na parte de treinamento no ano passado, quando eu estava lesionado, me incluindo nas reuniões e tudo mais, e há muitas coisas que eu gosto nisso. É também um trabalho muito difícil, e você vê o quanto eles estão se esforçando, vê técnicos sendo promovidos, ganhando o prêmio de técnico do mês e um novo contrato, e sendo demitidos sete jogos depois! Então, é um trabalho muito difícil de se fazer, um que às vezes eu acho que adoraria tentar, especialmente por ser tão difícil. Tenho essa mentalidade de que você quer ir lá e mostrar que é capaz. Mas quem sabe?
“Jurgen me disse que, quando você encerrar a carreira, a primeira coisa a fazer é dar um tempo. Acho que, depois de passar por toda a intensidade que passei durante tantos anos, é importante fazer um balanço, dar um tempo, definir qual será o próximo passo e ver para onde vamos a partir daí. Mas há, sem dúvida, aspectos da parte de treinador que eu adoro. Estar em campo, ajudar os jogadores e perceber com bastante facilidade, durante um treino, o que não está certo. Mas, obviamente, você precisa aprender as habilidades do outro lado: o planejamento dos treinos.
“Sinto-me afortunado por ter sido jogador sênior por um bom tempo, tendo começado tão jovem. Então, quando você se torna um jogador sênior, começa a pensar, em vez de em si mesmo, na equipe. Como isso afeta a equipe? O que este jogador precisa? Como a mentalidade dele difere da deste outro jogador? Então, com isso e estando com o Jurgen e o técnico agora, no sentido de ele me envolver, sinto que minha compreensão tem sido muito boa e tive um aprendizado bastante bom em relação a pensar na equipe e mais sobre isso, entre o lado de jogador e o de técnico, já há alguns anos.
“Então, acho que isso é algo que seria uma vantagem para mim se eu fosse seguir essa carreira. E tive muita sorte com as pessoas com quem trabalhei, com os jogadores e com os treinadores. Então, seria uma pena não passar isso para a próxima geração, eu acho.”
Os pequenos avanços fazem a diferença em qualquer nível do futebol
Depois de já ter tido uma breve experiência como técnico no Brighton, Milner também colocou suas habilidades à prova na iniciativa “Best Worst Team” da Specsavers, na tentativa de reverter a sorte do Warley FC — um time que conseguiu apenas uma vitória na última temporada, enquanto sofreu 18 derrotas e levou 81 gols.
Questionado se essa aventura prova que pequenos ganhos fazem a diferença em qualquer nível da pirâmide do futebol, Milner disse: “100%. Acho que, provavelmente, nesse nível, isso é ainda mais importante do que no nível mais alto. Sinto que, quando você chega ao topo, aquele 1% é uma margem tão fina entre a vitória e a derrota, e é tão apertado. Mas acho que, quanto mais você desce, se estiver trabalhando na sua preparação física ou não estiver comendo seu kebab às quatro da manhã antes de um treino às oito e coisas assim, acho que obviamente isso vai ajudar.
“Mas foi ótimo descer lá e ver os rapazes; era um grupo incrível e a gente deu muitas risadas. E, sim, acho que isso mostra o nível de mudanças que você pode fazer com algumas coisas, especialmente nesse nível.”
- Specsavers
A longevidade de Milner permitiu que os livros de história fossem reescritos
Milner ainda não está pronto para trocar as caneleiras e os coletes com GPS por um apito e um quadro tático, mas é bom ter opções, e ele conquistou o direito de decidir o que acontecerá a seguir, depois de desfrutar de uma carreira duradoura com a qual muitos só podem sonhar.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a James Milner no episódio 6 e inscreva-se no canal do YouTube “Best Worst Team” da Specsavers para acompanhar a jornada da equipe.
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