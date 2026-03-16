Exclusivo com James Milner: ex-jogador do Liverpool revela o conselho “importante” que Jurgen Klopp lhe deu sobre como iniciar sua carreira como técnico

Com a vasta experiência acumulada, uma transição do campo para a linha lateral faria todo o sentido para Milner. Ele está começando a pensar em seguir esse caminho e, em entrevista ao GOAL — durante o projeto “Best Worst Team” daSpecsavers —, quando questionado se pretende transmitir seus conhecimentos na equipe principal ou na base, respondeu: “É uma questão complicada. Concluí as licenças B e A, além das licenças B e A da UEFA. Gosto disso, de ajudar os garotos mais jovens no campo de treino.

“O técnico [Fabian Hurzeler, do Brighton] me envolveu bastante na parte de treinamento no ano passado, quando eu estava lesionado, me incluindo nas reuniões e tudo mais, e há muitas coisas que eu gosto nisso. É também um trabalho muito difícil, e você vê o quanto eles estão se esforçando, vê técnicos sendo promovidos, ganhando o prêmio de técnico do mês e um novo contrato, e sendo demitidos sete jogos depois! Então, é um trabalho muito difícil de se fazer, um que às vezes eu acho que adoraria tentar, especialmente por ser tão difícil. Tenho essa mentalidade de que você quer ir lá e mostrar que é capaz. Mas quem sabe?

“Jurgen me disse que, quando você encerrar a carreira, a primeira coisa a fazer é dar um tempo. Acho que, depois de passar por toda a intensidade que passei durante tantos anos, é importante fazer um balanço, dar um tempo, definir qual será o próximo passo e ver para onde vamos a partir daí. Mas há, sem dúvida, aspectos da parte de treinador que eu adoro. Estar em campo, ajudar os jogadores e perceber com bastante facilidade, durante um treino, o que não está certo. Mas, obviamente, você precisa aprender as habilidades do outro lado: o planejamento dos treinos.

“Sinto-me afortunado por ter sido jogador sênior por um bom tempo, tendo começado tão jovem. Então, quando você se torna um jogador sênior, começa a pensar, em vez de em si mesmo, na equipe. Como isso afeta a equipe? O que este jogador precisa? Como a mentalidade dele difere da deste outro jogador? Então, com isso e estando com o Jurgen e o técnico agora, no sentido de ele me envolver, sinto que minha compreensão tem sido muito boa e tive um aprendizado bastante bom em relação a pensar na equipe e mais sobre isso, entre o lado de jogador e o de técnico, já há alguns anos.

“Então, acho que isso é algo que seria uma vantagem para mim se eu fosse seguir essa carreira. E tive muita sorte com as pessoas com quem trabalhei, com os jogadores e com os treinadores. Então, seria uma pena não passar isso para a próxima geração, eu acho.”