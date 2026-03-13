Exclusivo com James Milner: “Corram até o primeiro ficar enjoado!” – Como o campeão da Premier League, que fez história, combina a velha guarda com a nova geração

Aceitar esses avanços sempre foi parte integrante da personalidade de Milner. O eterno meio-campista — que agora integra o projeto “Best Worst Team” daSpecsavers — respondeu à GOAL, quando questionado se sempre se mostrou aberto a novas formas de pensar: “Acho que sim. Acho que a mudança nunca é fácil. Sempre fui curioso. Sempre fiz perguntas. Não vou simplesmente seguir as regras só porque você diz que é a coisa certa a se fazer. Vou questionar, vou perguntar por quê e, sabe, me dê a informação. Por que é isso? Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo isso agora? Por que não amanhã? Por que fazemos isso esses dias e não todos os dias? Se é algo certo, deveríamos fazer todos os dias, em vez de apenas esses dias. Então, sempre tento aprender o máximo que posso.

“Uma vez que você tem essas informações, temos sorte agora com a quantidade de pessoas que trabalham no clube. Quando comecei, talvez tivéssemos dois fisioterapeutas, talvez um massagista em meio período, algo assim, um preparador físico. E agora o departamento de preparação física provavelmente tem cinco, seis pessoas.

“Então, estou analisando os dados de GPS: qual a distância que vocês estão correndo? E não é só ‘vamos lá, rapazes, hoje é o primeiro dia da pré-temporada, vamos correr até o primeiro cair de exaustão, e quando o primeiro cair, vamos parar’. É ‘vamos lá, hoje vamos correr cinco quilômetros e vamos fazer 750 metros em alta velocidade, e vocês precisam atingir mais de 90% da velocidade máxima do dia, porque é um dia de alta velocidade e é uma distância de sprint’. Então, já evoluímos muito, muito mesmo, desde aquela época.

“E não há certo ou errado, porque acho que se ganha muito com a maneira à moda antiga de ‘vamos subir essas colinas, vamos correr até você ficar exausto’. Essa união, esse espírito de equipe de passar por essa dor juntos, aquele ‘minhas pernas estão completamente pesadas’, mas você continua. E o que você ganha com isso... você pode acabar tendo mais lesões e coisas do tipo, potencialmente. Mas o que você ganha com essa mentalidade de união, em comparação com como fazemos agora, em que todo mundo está no laptop — você sabe exatamente a distância que correu —, você provavelmente perde algumas coisas, mas ganha outras. Sinto-me bastante afortunado por ter experimentado os dois lados da moeda.”