Exclusivo com James Milner: “Corram até o primeiro ficar enjoado!” – Como o campeão da Premier League, que fez história, combina a velha guarda com a nova geração
Recorde: Quantas partidas Milner disputou na Premier League?
Milner estreou-se na equipe principal do Leeds aos 16 anos. Quase 25 anos depois, o eterno meio-campista chegou a 655 partidas na Premier League — ultrapassando assim o ex-jogador do Aston Villa e do Manchester City, Gareth Barry, no topo dessa classificação específica.
Não é de se surpreender que o futebol tenha mudado consideravelmente ao longo do último quarto de século. Os avanços na ciência do esporte ajudaram jogadores como Milner a desfrutar de uma longevidade notável, com as estatísticas vitais no mundo do futebol não se concentrando mais exclusivamente em jogos, gols e assistências.
Como Milner tem adotado os avanços da ciência do esporte
Aceitar esses avanços sempre foi parte integrante da personalidade de Milner. O eterno meio-campista — que agora integra o projeto “Best Worst Team” daSpecsavers — respondeu à GOAL, quando questionado se sempre se mostrou aberto a novas formas de pensar: “Acho que sim. Acho que a mudança nunca é fácil. Sempre fui curioso. Sempre fiz perguntas. Não vou simplesmente seguir as regras só porque você diz que é a coisa certa a se fazer. Vou questionar, vou perguntar por quê e, sabe, me dê a informação. Por que é isso? Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo isso agora? Por que não amanhã? Por que fazemos isso esses dias e não todos os dias? Se é algo certo, deveríamos fazer todos os dias, em vez de apenas esses dias. Então, sempre tento aprender o máximo que posso.
“Uma vez que você tem essas informações, temos sorte agora com a quantidade de pessoas que trabalham no clube. Quando comecei, talvez tivéssemos dois fisioterapeutas, talvez um massagista em meio período, algo assim, um preparador físico. E agora o departamento de preparação física provavelmente tem cinco, seis pessoas.
“Então, estou analisando os dados de GPS: qual a distância que vocês estão correndo? E não é só ‘vamos lá, rapazes, hoje é o primeiro dia da pré-temporada, vamos correr até o primeiro cair de exaustão, e quando o primeiro cair, vamos parar’. É ‘vamos lá, hoje vamos correr cinco quilômetros e vamos fazer 750 metros em alta velocidade, e vocês precisam atingir mais de 90% da velocidade máxima do dia, porque é um dia de alta velocidade e é uma distância de sprint’. Então, já evoluímos muito, muito mesmo, desde aquela época.
“E não há certo ou errado, porque acho que se ganha muito com a maneira à moda antiga de ‘vamos subir essas colinas, vamos correr até você ficar exausto’. Essa união, esse espírito de equipe de passar por essa dor juntos, aquele ‘minhas pernas estão completamente pesadas’, mas você continua. E o que você ganha com isso... você pode acabar tendo mais lesões e coisas do tipo, potencialmente. Mas o que você ganha com essa mentalidade de união, em comparação com como fazemos agora, em que todo mundo está no laptop — você sabe exatamente a distância que correu —, você provavelmente perde algumas coisas, mas ganha outras. Sinto-me bastante afortunado por ter experimentado os dois lados da moeda.”
Como os jogadores de futebol cuidam do corpo e da mente
Milner colheu os frutos de seus esforços. Ele sofreu algumas lesões graves no Brighton, ficando mais de sete meses afastado dos gramados devido a um problema no joelho na última temporada, mas pode considerar-se relativamente afortunado no que diz respeito à sua condição física.
Questionado sobre se trabalhar duro no corpo e na mente ajuda a prevenir lesões e permite uma recuperação mais rápida, Milner disse: “Um pouco. Eu diria que você precisa de um pouco de sorte, obviamente, também. Sinto que já tive muitas lesões que consegui superar e continuar jogando. E, sabe, talvez seja um pouco de mentalidade para superar a dor e seguir em frente e coisas assim. Mas acho que muito do que acontece fora de campo e aproveitar como o jogo mudou desde que comecei e, sabe, mais fisioterapeutas, mais cientistas do esporte, mais informações sobre dieta, o lado mental, a recuperação.
“Mais fisioterapeutas e terapeutas trabalhando no clube, mais tempo dedicado à recuperação e coisas assim. Ter tudo isso à disposição, mas depois se interessar, fazer perguntas, aprender sobre isso, saber o que é certo para o seu corpo e que o que é certo para mim pode não ser certo para outros dois jogadores diferentes. Prefiro tomar um banho de gelo depois de um jogo, talvez uns 10, 12 minutos. E no dia seguinte faço o tratamento quente-frio, enquanto outros podem não querer tomar banho de gelo depois de um jogo, mas fazem no dia seguinte. Coisas assim. Algumas pessoas podem preferir usar meias de compressão e bombas nas pernas, e outras não gostam de massagem.
“Acho que isso é importante — aprender, experimentar coisas, descobrir o que é melhor para você, como você se sente e chegar a essa conclusão por conta própria, eu acho. E então ter essa mentalidade para garantir que você faça isso.”
Dê tudo de si: a dedicação incansável de Milner nos treinos
Milner tem dado conselhos inestimáveis ao Warley FC — time que registrou apenas uma vitória e sofreu 18 derrotas na última temporada, levando 81 gols no processo. Ele é, como campeão da Premier League, a prova viva de que o trabalho árduo compensa.
Ele tem sido frequentemente apontado pelos colegas de clube como o jogador mais dedicado em qualquer elenco, e, quando questionado se essas são qualidades das quais sempre se orgulhou — com a determinação típica de Yorkshire em sua essência —, ele disse: “Acho que sempre tentei trabalhar o máximo que podia o tempo todo. E sempre tentei ser o melhor jogador nos treinos e tirar o máximo proveito de cada dia. Então, acho que isso é algo que sempre tive e busquei. É a única maneira que realmente conheço de lidar com as situações.
“Acho que, obviamente, quando as coisas não estão indo do jeito que você quer ou você não está sendo escalado, você tenta se esforçar mais e se empenhar mais para mostrar às pessoas o quanto você é bom nos treinos e conseguir entrar na equipe.
“Se as coisas estão indo contra você, não adianta ficar de mau humor. Não acho que isso vá mudar alguma coisa. É tentar provar que você merece estar no time ou até mesmo para se sentir melhor. Acho que, às vezes, se você teve uma partida ruim ou o resultado foi contra você, aquela sensação horrível depois da partida é a pior sensação do mundo, e você não se sente melhor até treinar de novo. Você pode sair e se esforçar ao máximo, querendo ir até o limite para se sentir um pouco melhor. Então, talvez isso também faça parte.”
Das categorias de base aos profissionais: Milner é uma fonte de inspiração
Essa abordagem tem dado bons resultados para Milner, cuja disposição para se dedicar totalmente a qualquer causa continua tão forte em 2026 quanto era quando começou, em 2002. Ele é uma fonte de inspiração para jogadores em todos os níveis do esporte — desde os campos amadores até a grama bem cuidada do Estádio de Wembley — e mostra que banhos de gelo e correr até não poder mais fazem parte do processo que funciona melhor para cada um.
