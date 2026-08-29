O internacional argentino Paredes criticou o Comitê Disciplinar da Fifa após receber uma impressionante suspensão de 10 partidas por sua conduta durante a final da Copa do Mundo contra a Espanha. O experiente meio-campista esteve no centro de uma série de cenas lamentáveis que mancharam o principal evento do torneio, especificamente envolvendo vários jogadores espanhóis.

Falando após uma partida nacional com o Boca Juniors neste fim de semana, Paredes expressou sua incredulidade com a severidade da punição. "Parece exagerado. O estranho também é que o Gavi recebeu uma, sendo ele quem me dá o soco no peito... mas enfim, é isso. Agora temos que recorrer da sanção, as pessoas que entendem dessas coisas vão ver se conseguem revertê-la. Para mim, é excessiva, e acho que pode ser reduzida", disse Paredes.