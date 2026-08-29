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'Excessivo!' - Paredes detona punição de 10 jogos da Fifa após briga na final da Copa do Mundo da Espanha
Paredes detona decisão do comitê disciplinar
O internacional argentino Paredes criticou o Comitê Disciplinar da Fifa após receber uma impressionante suspensão de 10 partidas por sua conduta durante a final da Copa do Mundo contra a Espanha. O experiente meio-campista esteve no centro de uma série de cenas lamentáveis que mancharam o principal evento do torneio, especificamente envolvendo vários jogadores espanhóis.
Falando após uma partida nacional com o Boca Juniors neste fim de semana, Paredes expressou sua incredulidade com a severidade da punição. "Parece exagerado. O estranho também é que o Gavi recebeu uma, sendo ele quem me dá o soco no peito... mas enfim, é isso. Agora temos que recorrer da sanção, as pessoas que entendem dessas coisas vão ver se conseguem revertê-la. Para mim, é excessiva, e acho que pode ser reduzida", disse Paredes.
- AFP
Pesadas sanções em todo o elenco da Argentina
Paredes não foi o único jogador argentino a sentir a ira do painel disciplinar, embora sua suspensão de 10 jogos tenha sido a mais severa de todas. A Fifa aplicou uma suspensão de sete partidas a Nahuel Molina por um ataque não provocado a Rodri nos minutos finais da partida.
Do lado espanhol, o meio-campista do Barcelona Gavi foi o único jogador a receber suspensão, ficando fora por uma partida. Isso aconteceu depois que ele interveio para defender o companheiro de equipe Eric Garcia, que também havia sido empurrado por Paredes. A discrepância na duração dessas suspensões claramente mexeu com os ânimos no lado argentino, levando a acusações de parcialidade.
AFA vai recorrer após a Fifa aplicar multas pesadas
A Associação do Futebol Argentino (AFA) já sinalizou sua intenção de recorrer dessas decisões em nome de seus jogadores e da própria entidade. Além das suspensões dos jogadores, a AFA também foi multada em € 275.000 ($ 321.000) por várias violações do Código Disciplinar da Fifa ao longo do torneio.
A mais proeminente dessas violações ocorreu após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal, quando jogadores importantes, incluindo Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso e Lisandro Martinez, geraram ampla controvérsia ao exibirem uma faixa afirmando a soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas durante as comemorações após a partida.
- Getty Images Sport
AFA encontra brecha em amistoso para suspensões enquanto planeja recurso à CAS
A AFA conseguiu garantir com sucesso uma brecha estratégica junto à FIFA para minimizar o impacto das pesadas suspensões aplicadas a Paredes e Molina. Após um pedido formal, o Comitê Disciplinar da FIFA aprovou a proposta da AFA, permitindo que os jogadores cumpram suas punições nas próximas amistosos Classe A, em vez de dependerem apenas de partidas oficiais competitivas.
Apesar de ter obtido essa vantagem tática, a AFA anunciou que ainda se prepara para contestar mais as punições. A associação aguarda atualmente a justificativa completa por escrito da FIFA para apresentar recursos formais tanto ao Comitê de Apelações da FIFA quanto, se necessário, à Corte Arbitral do Esporte (CAS).
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