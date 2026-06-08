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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Exatamente onde eu quero estar" - Por dentro da mente de Christian Pulisic, a relutante estrela da seleção americana que está abraçando seus holofotes únicos na Copa do Mundo

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Estados Unidos
C. Pulisic
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos x Paraguai

Ao longo dos últimos anos, o futebol americano tem insistido constantemente para que Christian Pulisic enxergue a realidade. A pergunta surgiu de várias formas, mas sempre girou em torno da mesma ideia: ele sente o peso de ser o rosto da seleção masculina dos Estados Unidos à beira de uma Copa do Mundo em casa?

Pulisic nunca vacilou. Ele dizia que não estava se sentindo pressionado, pelo menos não mais do que o normal. A pressão, pelo menos publicamente, não era algo que ele estivesse disposto a aceitar.

“Sinto que lidei com isso durante toda a minha carreira, de certa forma”, disse ele àGOAL em uma entrevista exclusiva poucos dias antes do início do torneio de 2026. “Talvez o momento seja um pouco mais importante, é claro, mas, honestamente, isso não muda minha preparação. Não muda quase nada para mim.

“Ao entrar nisso, tipo, sim, é uma Copa do Mundo. Todo mundo tem pressão, se é isso que as pessoas querem que eu diga, mas também é como... É para isso que treinei todos os dias. É com isso que sonhei, ter essa pressão.

"Eu quero estar nessa posição, então não trocaria isso por nada neste mundo. É um privilégio, sinceramente, ter isso. Estou tentando viver este momento e dar o melhor de mim. Espero que as pessoas percebam isso."

Talvez, então, Pulisic tenha dito a verdade o tempo todo. Talvez isso não seja um ato de negação ou uma resposta cuidadosamente elaborada com o objetivo de manter o mundo exterior à distância. Talvez ele simplesmente tenha se preparado para este momento desde os 16 anos e, portanto, não haja nenhum peso novo, pois ele o carrega desde que se lembra.

Independentemente de como Pulisic se sinta, o momento chegou. A Copa do Mundo está aqui na América do Norte e, para muitos torcedores da seleção masculina dos EUA, ele é o rosto do evento. A esperança é que o esporte mude para sempre, e Pulisic tem de ser um dos principais impulsionadores dessa mudança.

O mundo está de olho em seu país e em seu desempenho como anfitrião. Está de olho em sua seleção e em como ela mudou desde a última vez que a Copa do Mundo chegou ao solo americano, quatro anos antes de ele nascer. Está de olho em seus companheiros de equipe, que buscam mudar as percepções sobre seus próprios papéis no futebol mundial.

Mais do que a maioria, porém, o mundo está de olho em Pulisic. Com razão ou sem ela, ele é o jogador que as pessoas conhecem e querem conhecer. Durante anos, o futebol americano implorou para que Pulisic saísse de sua concha. Mas a realidade é que ele não estava em uma concha; ele tem sido ele mesmo. Calado, tímido, pensativo e, às vezes, retraído — esse é Pulisic.

Quer ele veja dessa forma ou não, este é o grande momento de Pulisic. Não é só dele, como muitos querem que ele pense, mas ele está no centro disso, e isso não é normal.

“Às vezes pode ser difícil, com certeza”, diz ele. “Sinto que tudo se move e acontece tão rápido. De alguma forma estranha, parece que sou apenas um garoto começando na seleção, mas é loucura pensar que jogo pela seleção há 10 anos. É insano. Joguei em uma Copa do Mundo. Passamos por tudo isso. Passei por tanta coisa na minha vida pessoal. É só tentar crescer constantemente e tentar viver e estar neste momento.

“Agora estamos aqui, e sim, às vezes deixo isso passar e subestimo esses momentos, mas quero mesmo tentar aproveitar esse momento, porque é isso que ele é.”

Poucos conseguem explicar como é esse momento. Pulisic ainda não consegue, mas pode tentar. Esta, então, é uma visão de como Pulisic se preparou para o momento, e de uma pessoa que tanto anseia quanto foge dos holofotes que, no fim das contas, estarão voltados para ele neste verão.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Os primórdios

    Quando questionado, Pulisic não consegue apontar o dia ou o mês exato, mas chega bem perto.

    A primeira vez que ele olhou ao redor e percebeu que tudo havia mudado para sempre foi no início de sua passagem pelo Borussia Dortmund e em sua carreira na seleção americana. Ele sabia, mesmo naquela época, ainda adolescente, que sua vida seria diferente, mesmo para os padrões das estrelas do futebol americano.

    “Na época, era tão legal”, diz ele sobre seu primeiro contato com a fama. “Você é só um garoto. Você pensa: ‘Uau, isso é tudo o que eu sonhei’, mas depois vêm as coisas difíceis que vêm junto, com certeza.”

    Era uma sensação estranha de se aceitar. Ao contrário da maioria, Pulisic nunca buscou o lado da celebridade desse esporte. Fama, expectativas, debates e discussões o procuraram, e muito rapidamente ficou claro que não havia como evitá-los. Ao longo dos anos, pessoas próximas a ele disseram que ele ficaria tão feliz jogando futebol diante de ninguém, desde que pudesse competir. À medida que você conhece Pulisic, é difícil não acreditar nelas.

    Mas esse não era o seu caminho. O futebol não é um esporte para ser jogado diante de ninguém; é um esporte jogado diante do mundo. Ao iniciar sua carreira como um adolescente tímido e introvertido de Hershey, na Pensilvânia, Pulisic aceitou que seria posto à prova por esse fato. Ele também percebeu que, como rosto de uma nova geração de estrelas americanas, seria testado de maneiras que poucos de seus antecessores ou colegas jamais seriam.

    A simples aceitação desse fato foi o primeiro de seus testes, algo que ele fez com certa relutância. Na década que se passou desde então, o astro americano de 27 anos não se apaixonou mais por essa realidade. Ele, porém, ficou mais hábil em lidar com ela, e é por isso que ainda está aqui, tantos anos depois, e não é um daqueles casos de “e se” que tantas vezes são paralisados pelo peso de tudo isso.

    “Não parece normal, mas acho que, de certa forma, isso se tornou a norma para mim”, diz ele. “Quando você tem todos esses eventos e oportunidades incríveis e consegue jogar representando sua seleção nacional nesses grandes torneios, tudo isso vai estar presente. Acho que diria que me acostumei com isso, com certeza, e tento fazer o meu melhor para lidar com isso, mas há coisas constantes com as quais tenho que lidar. Tenho dificuldades, assim como todo mundo, com certeza.

    "Ainda estou aprendendo a lidar com essas coisas hoje, mas, de novo, não trocaria isso por nada neste mundo. Sinto que sempre quis isso, então, se é isso que significa — que há pressão extra, atenção extra —, então está ótimo, porque é exatamente onde quero estar."

    Pulisic não chegou aqui sozinho, diz ele. Ele contou muito com sua rede de apoio, liderada por sua família e amigos, mas também por seus companheiros de equipe. Durante anos, Pulisic foi retratado como a peça-chave no quebra-cabeça da Seleção dos EUA, mas ele está bem ciente da importância das peças ao seu redor. Weston McKennie e Tyler Adams, dois amigos de longa data, são, por exemplo, muito mais à vontade sob os holofotes e muitas vezes se dispuseram a tirar a pressão de Pulisic nos momentos em que ele precisava.

    “Eu também estou apenas tentando entender isso, assim como todos nós”, diz ele. “Todas essas são experiências novas para mim. Obviamente, fui melhorando com o tempo, isso é certo. Já joguei e passei por coisas parecidas, mas ainda enfrentamos desafios, e, para mim, quando as coisas ficam difíceis, basta ligar para minha família, ter pessoas me ajudando a superar isso, porque não preciso fazer isso sozinho. É conversar com meus companheiros de equipe e treinadores e lidar com tudo isso juntos.”

    • Publicidade
  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Recuperando a forma

    Essa união ficou evidente, por exemplo, nos últimos meses, quando as especulações sobre a falta de gols dominaram a preparação para a Copa do Mundo. Pulisic não conseguiu marcar nenhum gol nos últimos cinco meses e meio da temporada do AC Milan. Isso, somado ao fato de ele não ter marcado nenhum gol em 2025 pela seleção dos EUA, gerou dúvidas sobre o desempenho de Pulisic.

    Se somarmos a ausência na Copa Ouro de 2025, grande parte do ano de Pulisic antes desta Copa do Mundo foi dedicada a se defender. Felizmente para ele, seus amigos também saíram em sua defesa.

    “Todos nós sabemos que tipo de jogador o Christian é”, disse McKennie em março. “Ele é alguém que carrega um grande peso nos ombros, especialmente aqui na seleção nacional e também no seu clube. Todos sabemos que ele é um jogador perigoso, uma parte importante da equipe, alguém em quem podemos contar um pouco sempre que estamos em momentos difíceis, e ele aceita isso, aceita seu papel e assume essa responsabilidade. Ele assume isso.”

    Para dar início à pré-temporada da Copa do Mundo, Pulisic rapidamente silenciou quaisquer dúvidas. Depois de dar a assistência para o primeiro gol na primeira partida amistosa da seleção dos EUA contra o Senegal, ele rapidamente marcou o segundo.

    Durante todo o período de seca, Pulisic reiterou constantemente que ficaria bem, que não estava preocupado. No fim das contas, ele estava certo. Enquanto a mídia e os torcedores o questionavam, ele nunca teve dúvidas. Naquele momento, quando a bola bateu no fundo da rede, tudo isso veio à tona. Sua comemoração foi tão apaixonada quanto ele pode ser, correndo em direção à bandeira de escanteio, gritando. Gritando para quem ou para o quê? Só Pulisic sabe, mas a mensagem foi clara: tudo ia ficar bem.

    “Não penso nem por um segundo no que as outras pessoas possam pensar de mim”, diz ele. “É mais assim: será que posso sair daqui sem nenhum arrependimento? Eu já sei que vou dar tudo de mim.”

    Nos últimos meses, a vida de Pulisic tem sido tanto “em todos os lugares” quanto “tudo”. Isso é proposital. À medida que a expectativa pela Copa do Mundo crescia, também crescia a presença de Pulisic como rosto do evento. Isso é mais desconfortável do que períodos sem gols; é também algo em que ele ficou muito, muito melhor.

  • PulisicGetty Images

    Garoto-propaganda

    Desde o início do ano, apenas três das 24 publicações de Pulisic no Instagram não foram patrocinadas. Apenas uma delas deu uma ideia de como é sua vida fora dos gramados. Isso porque essa é a realidade quando se é o rosto de uma seleção anfitriã da Copa do Mundo, cujo papel no cenário global vai muito além do futebol.

    As parcerias fazem parte dessa realidade. A mais recente é com a Degree e, de forma bastante apropriada, gira em torno da pressão.

    “O suor é um sinal de dedicação”, diz o comunicado à imprensa, “não algo a se esconder”. Para Pulisic, a mensagem tem um significado muito pessoal. Não há como se esconder agora. Nem dos holofotes, nem das expectativas, nem de tudo o que vem com o fato de ser um dos rostos centrais desta Copa do Mundo.

    “É definitivamente muita coisa”, diz ele sobre a parte fora de campo da preparação para a Copa do Mundo. “Tem havido, com certeza, muito o que fazer, mas eu não trocaria este momento por nada neste mundo. Eu entendo que tudo isso faz parte. Tenho sorte de ter parceiros como a Degree. É muito trabalho, claro, às vezes, mas eu simplesmente me sinto grato.”

    O final da temporada foi particularmente caótico. No domingo, 24 de maio, Pulisic saiu do banco na derrota do Milan para o Cagliari, que encerrou a temporada e garantiu que o Rossoneri ficasse de fora da Liga dos Campeões na próxima temporada. Ele e seus companheiros de equipe foram vaiados ao saírem do San Siro.

    Vinte e quatro horas depois, ele estava em Nova York, cercado por grande alvoroço. Um dia depois, estava rodeado pelos companheiros de equipe como um dos 26 jogadores selecionados para representar os EUA na Copa do Mundo neste verão. Em seguida, partiu para Atlanta, Charlotte, de volta a Atlanta, Chicago e, finalmente, o sul da Califórnia, onde os EUA enfrentarão o Paraguai na estreia da equipe na Copa do Mundo na sexta-feira.

    “É muita coisa, claro”, diz ele, “mas agora faz parte disso. Com certeza vai começar a desacelerar e ficar muito mais focado nos jogos da Copa do Mundo, que é o que mais estou ansioso para ver. Posso fazer o que mais amo e tentar viver e aproveitar esse momento, mas é divertido. Tudo isso faz parte da experiência. Posso fazer isso ao lado da minha equipe, então, sim, acho que, embora seja muita coisa, consigo aproveitar.”

    Embora o trabalho de Pulisic como promotor já tenha ficado para trás, a promoção continuará. Ao longo do próximo mês, seu rosto estará em outdoors, em comerciais e em toda a televisão esportiva e convencional. Ele estará no centro desta Copa do Mundo, o que significa que, para uma geração de jogadores, Pulisic será o primeiro jogador que eles conhecerão, dando início à sua aventura no futebol.

    Essa influência, ele admite, ainda é surreal. Não é novidade, porém, e já é algo que causou impacto na Seleção Masculina dos EUA.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Influência e legado

    Em entrevista ao GOAL em março, o astro da seleção americana Chris Richards revelou o momento em que acreditou, pela primeira vez, que poderia chegar lá. Foi quando o zagueiro viu Pulisic marcar seu primeiro gol pelo Borussia Dortmund. Aquele momento mudou a vida dele, não só de Pulisic, mas também de outra das estrelas mais importantes da seleção americana neste verão.

    “Nunca vou esquecer de ter pensado: ‘Cara, quero estar naquele palco um dia’”, disse Richards aoGOAL. “Eu também queria fazer isso. Isso me fez querer me esforçar apenas mais um por cento. É incrível que Christian e eu joguemos juntos agora. Ele não é muito mais velho do que eu, mas sinto que, quando você vê pessoas passando por experiências semelhantes às suas, você pensa: ‘Legal, eu posso ser exatamente como eles’.”

    Richards não é o único a ter tido essa experiência. Jogadores como McKennie e Adams, companheiros de equipe de Pulisic nas categorias de base, logo seguiram seu exemplo após o fracasso da seleção americana nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Uma nova geração de jovens estrelas americanas cresceu vendo um de seus compatriotas levantar o troféu da Liga dos Campeões enquanto jogava por três dos melhores clubes do mundo: Dortmund, Chelsea e, agora, Milan.

    Noahkai Banks, que não está com a seleção dos EUA neste verão enquanto pondera sobre seu próprio futuro internacional, talvez tenha resumido melhor a influência de Pulisic ao falar com a GOAL no outono: “Christian Pulisic foi um ídolo para mim enquanto eu crescia.”

    Embora muitos discutam como será o legado de Pulisic após este verão, é fácil afirmar que sua influência já é evidente. Ele, porém, ainda não teve tempo para refletir sobre esse fato. Mesmo agora, no fim de um capítulo e no início de outro, ele tem dificuldade em pensar sobre seu lugar em tudo isso.

    “Na maioria das vezes, estou tão concentrado”, diz ele. “É difícil deixar a mente vagar e saber no que estou realmente pensando. Acho que, para mim, penso muito em coisas como: ‘Qual é a oportunidade que está diante de mim?’ Tento imaginar que há um jogo incrível e que tudo corre da melhor maneira possível. Só penso em como você tem essa oportunidade de fazer algo tão especial. Você está representando seu país e pode criar algo incrível, sabe, fazer história e realizar feitos que serão lembrados com o tempo.

    "Acho que essas são algumas das coisas que passam pela minha cabeça e, sim, fora isso, é só hora do jogo. Estou concentrado e focado. Não é realmente nada mais."

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Aproveitar o momento

    Mesmo agora, depois de mais de 400 partidas pelo clube e 86 convocações para a seleção, a mentalidade de Pulisic antes dos jogos não mudou muito. E certamente não mudará neste verão também. Os jogos mais importantes da sua vida estão chegando, sim, mas são apenas os jogos mais recentes e importantes. Em determinado momento, sua estreia pelo Dortmund foi o jogo mais importante; depois, sua estreia pela seleção dos EUA; a final da Liga dos Campeões foi bastante importante, assim como o jogo decisivo contra o Irã em 2018.

    O argumento de Pulisic é simples: sempre há grandes jogos, e nunca há espaço para conforto neles.

    “É assim que as carreiras funcionam”, diz ele. “Obviamente, é assim que você quer que seja. Você quer que o próximo jogo seja o mais importante. É por isso que jogamos. Queremos continuar dando passos à frente e ter a oportunidade de disputar esses jogos. É com o que todos sonhamos.

    “A sensação ao entrar em um jogo agora, quer dizer, de certa forma, sim, talvez seja um jogo mais importante, mas também me sinto mais relaxado porque já passamos por isso no maior palco.”

    Uma palavra-chave aqui é “nós”. Dos 26 membros da seleção dos EUA, 13 jogaram na última Copa do Mundo. Entre os outros 13, seis já disputaram competições continentais europeias.

    “Já jogamos em partidas de alto nível antes”, diz Pulisic, “então isso nos dá um pouco de confiança e tranquilidade ao entrar nesse momento. Todos nós já passamos por isso antes. Já vimos o sucesso antes e agora, agora podemos confiar que trabalhamos duro o suficiente e nos preparamos bem o suficiente para dar conta do recado.”

    Uma vida inteira de preparação está quase no fim. Esta semana, tudo isso tem que valer a pena.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    O verdadeiro Pulisic

    Uma coisa que muitos membros da seleção da Copa do Mundo de 2022 refletiram foi que não pararam para apreciar o momento o suficiente, e Pulisic não é diferente. Talvez esta Copa do Mundo possa ser diferente, no entanto. Talvez ele encontre uma maneira de aproveitar tudo ao máximo.

    “Não sou necessariamente de tirar muitas fotos”, diz ele com uma risada, “mas vou tentar simplesmente aproveitar o momento, com certeza. Vou tentar olhar ao redor um pouco mais. Percebo que não é algo que acontece todo dia poder jogar em uma Copa do Mundo, muito menos em duas, e representar seu país no maior evento do mundo. É algo realmente especial.”

    Todos vão se lembrar deste verão, para o bem ou para o mal, mas Pulisic é um dos 26 jogadores que podem influenciar como ele será lembrado. Se tiver sucesso, seu lugar na história, tanto americana quanto global, estará de certa forma garantido. Se fracassar? Bem, essa possibilidade não está nos planos de Pulisic. Ele não trabalhou a vida inteira imaginando como seria fracassar.

    "Eu daria literalmente tudo por esta equipe e por este momento", diz ele, "e espero que as pessoas consigam ver isso. Espero poder dizer isso quando tudo estiver acabado. É realmente tudo o que posso fazer: simplesmente dar tudo o que tenho, tentar o melhor que puder. Sinto que, se eu puder sair do torneio dizendo isso, então não terei arrependimentos, e espero que as pessoas olhem para trás e que, com sorte, este seja um torneio de sucesso.”

    Neste verão, o mundo vai conhecer melhor Christian Pulisic. Vão conhecer melhor sua personalidade, seu jeito de ser, seu caráter. Vão conhecer seu jogo. Vão conhecê-lo por meio de anúncios, comerciais e entrevistas como esta. Vão conhecer um pouco do seu verdadeiro eu.

    Mas não saberão tudo. Há partes da vida dele que Pulisic quer manter em segredo. A pressão aumenta e, à medida que Pulisic busca superar isso, ele o fará de uma maneira com a qual se sinta confortável, assim como sempre fez.

    “É assim que eu sou”, diz ele. “Adoro estar com minha família e meus amigos mais próximos, e adoro jogar futebol. Adoro competir. Isso? Isso sou eu, em poucas palavras.

    “Há muito mais sobre mim que muitas pessoas nunca saberão, e eu simplesmente aceito isso. É assim que eu quero que seja, acho. É assim que eu deixaria as coisas.”

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