"Exatamente onde eu quero estar" - Por dentro da mente de Christian Pulisic, a relutante estrela da seleção americana que está abraçando seus holofotes únicos na Copa do Mundo

Pulisic nunca vacilou. Ele dizia que não estava se sentindo pressionado, pelo menos não mais do que o normal. A pressão, pelo menos publicamente, não era algo que ele estivesse disposto a aceitar.

“Sinto que lidei com isso durante toda a minha carreira, de certa forma”, disse ele àGOAL em uma entrevista exclusiva poucos dias antes do início do torneio de 2026. “Talvez o momento seja um pouco mais importante, é claro, mas, honestamente, isso não muda minha preparação. Não muda quase nada para mim.

“Ao entrar nisso, tipo, sim, é uma Copa do Mundo. Todo mundo tem pressão, se é isso que as pessoas querem que eu diga, mas também é como... É para isso que treinei todos os dias. É com isso que sonhei, ter essa pressão.

"Eu quero estar nessa posição, então não trocaria isso por nada neste mundo. É um privilégio, sinceramente, ter isso. Estou tentando viver este momento e dar o melhor de mim. Espero que as pessoas percebam isso."

Talvez, então, Pulisic tenha dito a verdade o tempo todo. Talvez isso não seja um ato de negação ou uma resposta cuidadosamente elaborada com o objetivo de manter o mundo exterior à distância. Talvez ele simplesmente tenha se preparado para este momento desde os 16 anos e, portanto, não haja nenhum peso novo, pois ele o carrega desde que se lembra.

Independentemente de como Pulisic se sinta, o momento chegou. A Copa do Mundo está aqui na América do Norte e, para muitos torcedores da seleção masculina dos EUA, ele é o rosto do evento. A esperança é que o esporte mude para sempre, e Pulisic tem de ser um dos principais impulsionadores dessa mudança.

O mundo está de olho em seu país e em seu desempenho como anfitrião. Está de olho em sua seleção e em como ela mudou desde a última vez que a Copa do Mundo chegou ao solo americano, quatro anos antes de ele nascer. Está de olho em seus companheiros de equipe, que buscam mudar as percepções sobre seus próprios papéis no futebol mundial.

Mais do que a maioria, porém, o mundo está de olho em Pulisic. Com razão ou sem ela, ele é o jogador que as pessoas conhecem e querem conhecer. Durante anos, o futebol americano implorou para que Pulisic saísse de sua concha. Mas a realidade é que ele não estava em uma concha; ele tem sido ele mesmo. Calado, tímido, pensativo e, às vezes, retraído — esse é Pulisic.

Quer ele veja dessa forma ou não, este é o grande momento de Pulisic. Não é só dele, como muitos querem que ele pense, mas ele está no centro disso, e isso não é normal.

“Às vezes pode ser difícil, com certeza”, diz ele. “Sinto que tudo se move e acontece tão rápido. De alguma forma estranha, parece que sou apenas um garoto começando na seleção, mas é loucura pensar que jogo pela seleção há 10 anos. É insano. Joguei em uma Copa do Mundo. Passamos por tudo isso. Passei por tanta coisa na minha vida pessoal. É só tentar crescer constantemente e tentar viver e estar neste momento.

“Agora estamos aqui, e sim, às vezes deixo isso passar e subestimo esses momentos, mas quero mesmo tentar aproveitar esse momento, porque é isso que ele é.”

Poucos conseguem explicar como é esse momento. Pulisic ainda não consegue, mas pode tentar. Esta, então, é uma visão de como Pulisic se preparou para o momento, e de uma pessoa que tanto anseia quanto foge dos holofotes que, no fim das contas, estarão voltados para ele neste verão.