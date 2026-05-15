AFP
Traduzido por
“Exageros após uma boa temporada” – O título de “melhor jogador do mundo” atribuído a Cole Palmer é questionado pelo ex-jogador do Chelsea William Gallas
Gallas questiona o entusiasmo em torno de Palmer em meio às dificuldades do Chelsea
Palmer tornou-se a peça-chave do projeto do Chelsea após chegar do Manchester City, tendo tido uma excelente temporada de estreia com 25 gols, o que lhe rendeu reconhecimento individual na forma do prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA e gerou grandes expectativas. No entanto, o ex-zagueiro dos Blues, Gallas, acredita que a reação à ascensão de Palmer foi exagerada. Ao falar sobre a situação atual do elenco, Gallas sugeriu que a narrativa em torno do atacante de 24 anos se tornou exagerada.
- Getty
Gallas questiona a situação de Palmer
Apesar dos investimentos significativos no elenco, o clube tem enfrentado dificuldades para encontrar estabilidade defensiva, sofrendo gols com frequência e não conseguindo estabelecer uma linha defensiva confiável. Gallas criticou tanto o desempenho ofensivo quanto o defensivo da equipe, ao mesmo tempo em que sugeriu que Palmer não tem mantido o mesmo impacto que gerou tanto entusiasmo na primeira temporada.
“Quando você olha para os zagueiros do Chelsea, eles têm sofrido muitos gols. Os atacantes, por sua vez, mal têm marcado gols”, disse Gallas àBetVictor. “Um jogador, que não quero citar, mas que não tem jogado bem o suficiente, é Cole Palmer. Todo mundo na Inglaterra entrou na onda do entusiasmo depois de uma boa temporada, dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, mas olhem para ele agora. Ele agora é um grande nome, mas ainda é muito jovem, apesar de ter sido o Jovem Jogador do Ano há dois anos.”
Gallas insta o Chelsea a contratar John Stones
Gallas sugeriu que o Chelsea deveria reforçar sua defesa contratando Stones, que deve deixar o City neste verão, em vez de Marcos Senesi.
“Marcos Senesi é um bom zagueiro, teve uma boa temporada com o Bournemouth e tem 29 anos, o que significa que tem mais experiência do que alguns dos atuais zagueiros do Chelsea”, acrescentou ele. “Mas a pressão será diferente em um grande clube, e Senesi ainda não passou por essa pressão.”
“John Stones será uma opção melhor para o Chelsea, ele sabe exatamente o que é a pressão de jogar por um grande clube e conhece a sensação de conquistar títulos. Além disso, Stones vai deixar o Manchester City de graça neste verão. O Chelsea precisa tentar contratá-lo, ele organizaria a linha defensiva.”
- AFP
Questões relacionadas à defesa e nomeação de um gerente permanente
Embora Palmer tenha sido uma peça fundamental no ataque desde que chegou a Stamford Bridge, as dificuldades defensivas do Chelsea continuam sendo um grande problema. O clube investiu pesadamente em defensores, mas ainda não conseguiu formar uma dupla consistente capaz de garantir a classificação entre os quatro primeiros. Vários nomes têm sido associados ao Chelsea na véspera da janela de transferências de verão. No entanto, o clube também está trabalhando para nomear um técnico definitivo após a demissão de Liam Rosenior em abril.