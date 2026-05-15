“Exageros após uma boa temporada” – O título de “melhor jogador do mundo” atribuído a Cole Palmer é questionado pelo ex-jogador do Chelsea William Gallas

Apesar dos investimentos significativos no elenco, o clube tem enfrentado dificuldades para encontrar estabilidade defensiva, sofrendo gols com frequência e não conseguindo estabelecer uma linha defensiva confiável. Gallas criticou tanto o desempenho ofensivo quanto o defensivo da equipe, ao mesmo tempo em que sugeriu que Palmer não tem mantido o mesmo impacto que gerou tanto entusiasmo na primeira temporada.

“Quando você olha para os zagueiros do Chelsea, eles têm sofrido muitos gols. Os atacantes, por sua vez, mal têm marcado gols”, disse Gallas àBetVictor. “Um jogador, que não quero citar, mas que não tem jogado bem o suficiente, é Cole Palmer. Todo mundo na Inglaterra entrou na onda do entusiasmo depois de uma boa temporada, dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, mas olhem para ele agora. Ele agora é um grande nome, mas ainda é muito jovem, apesar de ter sido o Jovem Jogador do Ano há dois anos.”