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Ex-zagueiro do West Ham, Vladimir Coufal promete que a Tchéquia evitará uma humilhação em Wembley contra a Inglaterra
Evitando uma repetição do colapso da Croácia
Enquanto a Tchéquia se prepara para pisar no gramado sagrado de Wembley, a lembrança do recente domínio da Inglaterra pesa no ar. A seleção inglesa chega para o confronto após uma impiedosa goleada sobre a Croácia, resultado que causou grande impacto na Liga das Nações. No entanto, Coufal segue irredutível ao afirmar que seu time não terá o mesmo destino, insistindo que tem a força mental necessária para estar à altura do desafio.
"Não temos medo disso, estamos confiantes. Claro, temos que respeitar a qualidade do adversário. Vencer por 7 a 0 na Croácia é algo incrível. Assisti no Livesport e achei que havia um erro. Kramaric me disse que foi muito difícil. O jogo não se encaixou para eles. Mas não queremos jogar como os croatas. Nem por acaso queremos permitir um jogo assim", disse o lateral, como citado pelo iSport.
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Uma batalha pessoal pela forma física
A presença de Coufal em Londres esteve longe de ser garantida até apenas uma semana atrás. Um problema persistente no joelho o havia deixado fora de ação, forçando-o a perder o confronto contra a Espanha. No entanto, o jogador de 34 anos passou por tratamento intensivo, incluindo uma injeção de plasma, para garantir que pudesse liderar seus companheiros em campo em um estádio onde passou grande parte de sua carreira profissional durante sua bem-sucedida passagem pela Premier League.
"Está melhorando, era meu objetivo me juntar para a Inglaterra. Eu já queria jogar na Espanha, mas não queríamos necessariamente correr o risco e avaliamos dessa forma. Tomei uma injeção de plasma no joelho e melhorou. Já treinei depois da Espanha, aqui em Wembley com o time também. Agora depende do técnico, de como ele decidir", explicou.
A magia do estádio nacional
Para qualquer jogador, Wembley representa o auge do futebol inglês, mas, para Coufal, a ligação é ainda mais profunda. Tendo vivido em Londres por anos, ele vê a cidade com grande carinho. Ele reconhece o peso histórico que o estádio carrega para o futebol tcheco, mencionando especificamente a campanha da seleção até a final da Euro 96, e espera acrescentar mais um capítulo positivo a esse legado na noite de terça-feira.
"É um ícone do futebol inglês. Historicamente, tivemos um enorme sucesso aqui como Tchéquia. Queremos dificultar para a Inglaterra, 90 mil pessoas virão ao jogo. Já tive a sorte de jogar aqui duas vezes. É uma honra. Eu falo com jogadores ingleses, para eles não há nada maior do que jogar pela Inglaterra em Wembley."
"É como estar de volta em casa depois de muito tempo. Eu estava ansioso por isso, esperava que o joelho se recuperasse para que eu pudesse começar ou treinar aqui. Quero especialmente estar aqui com os rapazes, isso é o mais importante. Para mim, é um retorno para casa, conheço muitos jogadores da seleção inglesa. Era meu pequeno objetivo pessoal nos reunirmos para esta partida. No geral, estou muito feliz na Inglaterra", observou Coufal.
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Liderando o ataque como capitão
Com Ladislav Krejci indisponível devido à suspensão, a questão da liderança passou a ocupar o centro das discussões antes da partida. Como o membro mais experiente da delegação, Coufal é o candidato natural a usar a braçadeira. Embora mantenha a humildade diante dessa possibilidade, ele claramente está pronto para assumir a responsabilidade se for chamado pela comissão técnica.
"Essa é mais uma pergunta para o técnico, não vou comentar mais sobre isso. Quando o técnico me nomear, será uma enorme honra e eu vou liderar os rapazes. Se não, não vai acontecer nada", concluiu.
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