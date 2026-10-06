Ex-zagueiro do West Ham, Vladimir Coufal promete que a Tchéquia evitará uma humilhação em Wembley contra a Inglaterra

Para qualquer jogador, Wembley representa o auge do futebol inglês, mas, para Coufal, a ligação é ainda mais profunda. Tendo vivido em Londres por anos, ele vê a cidade com grande carinho. Ele reconhece o peso histórico que o estádio carrega para o futebol tcheco, mencionando especificamente a campanha da seleção até a final da Euro 96, e espera acrescentar mais um capítulo positivo a esse legado na noite de terça-feira.

"É um ícone do futebol inglês. Historicamente, tivemos um enorme sucesso aqui como Tchéquia. Queremos dificultar para a Inglaterra, 90 mil pessoas virão ao jogo. Já tive a sorte de jogar aqui duas vezes. É uma honra. Eu falo com jogadores ingleses, para eles não há nada maior do que jogar pela Inglaterra em Wembley."

"É como estar de volta em casa depois de muito tempo. Eu estava ansioso por isso, esperava que o joelho se recuperasse para que eu pudesse começar ou treinar aqui. Quero especialmente estar aqui com os rapazes, isso é o mais importante. Para mim, é um retorno para casa, conheço muitos jogadores da seleção inglesa. Era meu pequeno objetivo pessoal nos reunirmos para esta partida. No geral, estou muito feliz na Inglaterra", observou Coufal.