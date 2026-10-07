Ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, Ramon Vega anuncia candidatura contra Gianni Infantino à presidência da FIFA

Segundo a ESPN, Vega se tornou o primeiro indivíduo a lançar uma campanha contra Infantino antes da eleição do próximo ano. Vega, que fez 23 partidas pela Suíça e teve passagens por Celtic e Watford, trabalhou predominantemente no setor financeiro desde que se aposentou.

Ao anunciar sua candidatura por meio de um dossiê de 11 páginas na quarta-feira, Vega declarou: "Estou me candidatando porque minha vida me preparou para servir ao futebol. Apresento-me diante da família global do futebol com humildade, determinação e um profundo senso de responsabilidade. O futebol não pertence a presidentes, confederações ou administradores. O futebol é maior do que qualquer cargo, qualquer indivíduo ou qualquer instituição."