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Ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, Ramon Vega anuncia candidatura contra Gianni Infantino à presidência da FIFA
Vega anuncia candidatura
Segundo a ESPN, Vega se tornou o primeiro indivíduo a lançar uma campanha contra Infantino antes da eleição do próximo ano. Vega, que fez 23 partidas pela Suíça e teve passagens por Celtic e Watford, trabalhou predominantemente no setor financeiro desde que se aposentou.
Ao anunciar sua candidatura por meio de um dossiê de 11 páginas na quarta-feira, Vega declarou: "Estou me candidatando porque minha vida me preparou para servir ao futebol. Apresento-me diante da família global do futebol com humildade, determinação e um profundo senso de responsabilidade. O futebol não pertence a presidentes, confederações ou administradores. O futebol é maior do que qualquer cargo, qualquer indivíduo ou qualquer instituição."
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Infantino enfrenta pressão crescente
Infantino enfrenta atualmente forte pressão da Uefa após o colapso de um controverso plano privado de investimento. O esquema abandonado, que visava vender uma participação minoritária nas operações comerciais e de eventos da Fifa, prejudicou severamente sua relação com os líderes do futebol europeu.
A Uefa não esconde o desejo de que Infantino deixe o cargo e busca ativamente um candidato alternativo confiável. Vega aproveitou esse sentimento e acrescentou: "A atual liderança desmoralizou o jogo. Uma governança fraca prejudicou a credibilidade da Fifa e corroeu a confiança em toda a família global do futebol. Precisamos impedir que esse conflito se agrave."
Pedidos por uma reforma fundamental
Vega já havia tentado concorrer à presidência em 2015, 2019 e 2022, mas não conseguiu garantir o apoio exigido de pelo menos cinco federações-membro. Para entrar na cédula desta vez, ele precisa atingir esse patamar até 18 de novembro.
Enfatizando a urgência de sua campanha, Vega declarou: "O futebol está na emergência, com aparelhos para se manter vivo. Não podemos esperar mais. A Fifa precisa de uma nova direção e de uma reforma fundamental. Precisamos reunir novamente a família do futebol, restaurar a confiança, trazer estabilidade e modernizar a governança da Fifa. Isso exige uma mudança decisiva, não ajustes cosméticos."
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O que vem a seguir para a Fifa
Vega agora enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir as indicações necessárias de cinco federações-membro antes do prazo de novembro. Enquanto isso, a Uefa realizará uma cúpula em Berlim na quinta-feira para discutir sua estratégia. A comunidade global do futebol acompanhará de perto à medida que a disputa pela presidência se intensifica antes do Congresso da Fifa, em março.
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