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Moataz Elgammal
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Ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, Ramon Vega anuncia candidatura contra Gianni Infantino à presidência da FIFA

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O ex-zagueiro de Tottenham Hotspur e Suíça Ramon Vega anunciou oficialmente sua intenção de desafiar o atual presidente Gianni Infantino nas próximas eleições presidenciais da Fifa. Vega é o primeiro candidato a declarar publicamente que concorrerá contra Infantino, aproveitando a crescente insatisfação entre as federações europeias em relação à liderança do órgão dirigente.

  • Vega anuncia candidatura

    Segundo a ESPN, Vega se tornou o primeiro indivíduo a lançar uma campanha contra Infantino antes da eleição do próximo ano. Vega, que fez 23 partidas pela Suíça e teve passagens por Celtic e Watford, trabalhou predominantemente no setor financeiro desde que se aposentou.

    Ao anunciar sua candidatura por meio de um dossiê de 11 páginas na quarta-feira, Vega declarou: "Estou me candidatando porque minha vida me preparou para servir ao futebol. Apresento-me diante da família global do futebol com humildade, determinação e um profundo senso de responsabilidade. O futebol não pertence a presidentes, confederações ou administradores. O futebol é maior do que qualquer cargo, qualquer indivíduo ou qualquer instituição."

  • Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

    Infantino enfrenta pressão crescente

    Infantino enfrenta atualmente forte pressão da Uefa após o colapso de um controverso plano privado de investimento. O esquema abandonado, que visava vender uma participação minoritária nas operações comerciais e de eventos da Fifa, prejudicou severamente sua relação com os líderes do futebol europeu.

    A Uefa não esconde o desejo de que Infantino deixe o cargo e busca ativamente um candidato alternativo confiável. Vega aproveitou esse sentimento e acrescentou: "A atual liderança desmoralizou o jogo. Uma governança fraca prejudicou a credibilidade da Fifa e corroeu a confiança em toda a família global do futebol. Precisamos impedir que esse conflito se agrave."

  • Pedidos por uma reforma fundamental

    Vega já havia tentado concorrer à presidência em 2015, 2019 e 2022, mas não conseguiu garantir o apoio exigido de pelo menos cinco federações-membro. Para entrar na cédula desta vez, ele precisa atingir esse patamar até 18 de novembro.

    Enfatizando a urgência de sua campanha, Vega declarou: "O futebol está na emergência, com aparelhos para se manter vivo. Não podemos esperar mais. A Fifa precisa de uma nova direção e de uma reforma fundamental. Precisamos reunir novamente a família do futebol, restaurar a confiança, trazer estabilidade e modernizar a governança da Fifa. Isso exige uma mudança decisiva, não ajustes cosméticos."

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    O que vem a seguir para a Fifa

    Vega agora enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir as indicações necessárias de cinco federações-membro antes do prazo de novembro. Enquanto isso, a Uefa realizará uma cúpula em Berlim na quinta-feira para discutir sua estratégia. A comunidade global do futebol acompanhará de perto à medida que a disputa pela presidência se intensifica antes do Congresso da Fifa, em março.

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