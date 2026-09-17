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Ex-zagueiro do Manchester United, Henning Berg comanda o Omonia Nicósia em histórica vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo na estreia da Liga Europa
Vitória histórica na estreia europeia
O Omonia Nicosia celebrou uma vitória histórica em sua partida de abertura da nova temporada da Liga Europa da UEFA, após garantir um memorável triunfo por 1 a 0 sobre o adversário espanhol Celta de Vigo. Sob o comando do ex-zagueiro do Manchester United Henning Berg, a equipe cipriota teve uma atuação disciplinada em casa para iniciar sua campanha continental em grande estilo. O momento decisivo veio no fim da partida, quando o zagueiro Jure Balkovec abriu o placar aos 43 minutos do segundo tempo com um chute fenomenal de fora da área.
O triunfo suado deu à equipe um início dos sonhos em sua trajetória europeia e levou os torcedores ao delírio.
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Brilho tardio de Balkovec garante a vitória
Autor do gol da vitória, Jure Balkovec refletiu sobre o esforço coletivo após a partida, destacando a resiliência da equipe diante de um adversário de alto nível. Embora o Celta de Vigo tenha representado uma ameaça constante e forçado várias boas defesas durante o primeiro tempo, o Omonia se manteve organizado e aproveitou quando seu momento chegou.
"Estou muito feliz, não só pelo gol, mas pela grande vitória, temos de continuar assim", disse Balkovec. "O Celta é uma equipe muito boa e teve boas chances, o que dá ainda mais valor à nossa vitória. Se me derem a oportunidade de tentar com o pé, eu vou fazê-lo."
Berg elogia disciplina tática e energia
O técnico e ex-estrela do Manchester United Henning Berg expressou enorme orgulho de seus jogadores, elogiando a forma como eles lidaram com a pressão e as exigências táticas da partida. Apesar de suportar períodos de pressão, especialmente no segundo tempo, a equipe manteve sua organização defensiva antes de desferir o golpe fatal.
"É uma grande vitória, e estou muito impressionado com meus jogadores e com a forma como eles conduziram a partida, a pressão do adversário e como saímos em transição", destacou Berg. "Temos que estar felizes com esta vitória. É uma grande vitória e um grande sucesso."
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Retorno rápido à ação doméstica
Com uma famosa vítima europeia já garantida sob o comando de Berg no início da temporada da Liga Europa, o Omonia não pode se dar ao luxo de prolongar as comemorações por muito tempo, já que os compromissos domésticos ganham grande importância. O elenco precisa imediatamente voltar o foco para a ação na liga, com um próximo confronto contra o Krasava ENY na noite de domingo. Manter o embalo desta histórica noite europeia será o principal objetivo enquanto a equipe concilia múltiplas competições.
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