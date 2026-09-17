O Omonia Nicosia celebrou uma vitória histórica em sua partida de abertura da nova temporada da Liga Europa da UEFA, após garantir um memorável triunfo por 1 a 0 sobre o adversário espanhol Celta de Vigo. Sob o comando do ex-zagueiro do Manchester United Henning Berg, a equipe cipriota teve uma atuação disciplinada em casa para iniciar sua campanha continental em grande estilo. O momento decisivo veio no fim da partida, quando o zagueiro Jure Balkovec abriu o placar aos 43 minutos do segundo tempo com um chute fenomenal de fora da área.

O triunfo suado deu à equipe um início dos sonhos em sua trajetória europeia e levou os torcedores ao delírio.