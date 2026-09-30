Smalling leva uma experiência considerável ao elenco de Francesco Farioli, tendo conquistado dois títulos da Premier League durante uma década no Manchester United e, depois, ajudado a Roma a vencer a primeira edição da Liga Conferência Europa. Sua passagem por Old Trafford o consolidou como um dos defensores mais confiáveis da Inglaterra, enquanto sua transferência posterior para a Serie A provou que ele conseguia adaptar seu jogo a diferentes ambientes táticos e ainda competir no mais alto nível do mata-mata.

O Porto ocupa atualmente a liderança da Primeira Liga com uma campanha perfeita de 21 pontos em seus sete primeiros jogos, mantendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Benfica, segundo colocado. No entanto, o domínio doméstico contrasta com um início turbulento em sua campanha na Champions League, já que sofreu uma derrota por 2 a 0 em casa para o Manchester City na estreia da fase de grupos.