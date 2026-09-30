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AC Milan v AS RomaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
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Ex-zagueiro do Manchester United, Chris Smalling assina com o Porto sem custos após passagem pela Arábia Saudita

C. Smalling
Porto
Campeonato Português

O gigante português Porto reforçou seu sistema defensivo com a contratação de peso do ex-jogador do Manchester United Chris Smalling. O experiente zagueiro chega ao Estádio do Dragão sem custos de transferência, marcando seu retorno ao futebol europeu após uma passagem pelo Oriente Médio.

  • Dragões garantem reforço defensivo veterano

    O FC Porto confirmou a contratação do ex-zagueiro do Manchester United e da Inglaterra, Smalling, em transferência sem custos. O jogador de 36 anos chega aos campeões portugueses após uma passagem de dois anos pela Saudi Pro League com o Al-Fayha.

    O acordo representa um movimento astuto de mercado para o Porto, que busca manter sua hegemonia no cenário nacional enquanto compete em nível continental. O clube também confirmou que uma opção de renovação do contrato pode ser acionada dependendo do cumprimento de objetivos esportivos.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Farioli acrescenta experiência de elite à defesa do Porto

    Smalling leva uma experiência considerável ao elenco de Francesco Farioli, tendo conquistado dois títulos da Premier League durante uma década no Manchester United e, depois, ajudado a Roma a vencer a primeira edição da Liga Conferência Europa. Sua passagem por Old Trafford o consolidou como um dos defensores mais confiáveis da Inglaterra, enquanto sua transferência posterior para a Serie A provou que ele conseguia adaptar seu jogo a diferentes ambientes táticos e ainda competir no mais alto nível do mata-mata.

    O Porto ocupa atualmente a liderança da Primeira Liga com uma campanha perfeita de 21 pontos em seus sete primeiros jogos, mantendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Benfica, segundo colocado. No entanto, o domínio doméstico contrasta com um início turbulento em sua campanha na Champions League, já que sofreu uma derrota por 2 a 0 em casa para o Manchester City na estreia da fase de grupos.

  • Uma carreira histórica continua em Portugal

    O zagueiro fez 31 partidas pela Inglaterra e representou seu país na Copa do Mundo de 2014 e na Euro 2016. Seu currículo internacional reforça ainda mais o nível de qualidade que o Porto está acrescentando ao elenco.

    Antes de se mudar para a Arábia Saudita, Smalling também jogou por Maidstone United, Millwall e Fulham. Foi no Fulham que ele chamou a atenção de Sir Alex Ferguson pela primeira vez, o que levou à sua transferência de grande repercussão para Manchester.

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  • Porto celebra a chegada de Smalling

    O Porto celebrou a chegada de peso do experiente defensor, destacando sua vasta bagagem na elite e a carreira repleta de títulos pela Europa. "O FC Porto acaba de contratar um novo defensor com experiência internacional e histórico comprovado nas melhores ligas do mundo: Chris Smalling assinou contrato até o fim da temporada, com opção por mais um ano, e chega ao campeão nacional sem custos de transferência", diz o comunicado publicado pelo clube português.



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