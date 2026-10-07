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Ex-zagueiro do Manchester City, Manuel Akanji admite temer perder seus títulos após veredicto da Premier League
Akanji reage ao veredicto de culpa do Manchester City
Akanji, que agora joga pela Inter de Milão, teve enorme sucesso no Manchester City, conquistando dois títulos da Premier League, duas FA Cups e a Champions League. No entanto, após o veredito recente que considerou o Manchester City culpado por mais de 100 infrações financeiras, o internacional suíço admitiu seu medo em entrevista ao Nau.
Ele afirmou: "Ainda mantenho contato com alguns jogadores, mas não sei de nada além do que vocês sabem. Nos disseram para ficar calmos, que eles tinham tudo sob controle e que nada de importante havia acontecido."
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Confiando na hierarquia do Manchester City
Apesar da situação em andamento, Akanji segue esperançoso de que as garantias dadas pela diretoria do Manchester City sejam verdadeiras. O defensor explicou que está acompanhando de perto os desdobramentos à distância, reconhecendo a incerteza da situação.
Ele acrescentou: "Confio nas pessoas responsáveis no Man City de que esse é o caso. Espero não perder meus títulos. Seria um pouco vergonhoso. Mas eu também só estou vendo tudo isso pelas notícias. Quem sabe o que mais eles podem descobrir." O Manchester City apresentou recurso contra as conclusões da comissão independente.
Chefe da Premier League explica a decisão
As acusações contra o Manchester City decorrem de supostas irregularidades financeiras ocorridas entre 2009 e 2018. Embora Akanji tenha assinado com o Manchester City em 2022, o que fica fora do período em questão, as implicações mais amplas para o clube continuam sendo graves.
Ao abordar o veredicto de culpa, o diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, afirmou: "O clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década." Ele também acrescentou que "é uma responsabilidade fundamental da Premier League garantir que as regras, aprovadas pelos próprios clubes, sejam cumpridas para proteger a integridade da competição."
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Qual o próximo passo do Manchester City?
O Manchester City está recorrendo ativamente do veredito, e o desfecho final determinará se títulos conquistados no passado serão retirados ou se outras sanções serão aplicadas. Em campo, o Manchester City tentará manter o foco enquanto viaja para enfrentar o Liverpool neste fim de semana, quando a Premier League será retomada.
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