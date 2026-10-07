Akanji, que agora joga pela Inter de Milão, teve enorme sucesso no Manchester City, conquistando dois títulos da Premier League, duas FA Cups e a Champions League. No entanto, após o veredito recente que considerou o Manchester City culpado por mais de 100 infrações financeiras, o internacional suíço admitiu seu medo em entrevista ao Nau.

Ele afirmou: "Ainda mantenho contato com alguns jogadores, mas não sei de nada além do que vocês sabem. Nos disseram para ficar calmos, que eles tinham tudo sob controle e que nada de importante havia acontecido."