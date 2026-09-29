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Adhe Makayasa
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Ex-zagueiro do Man Utd, Marcos Rojo, se aproxima de saída do Racing Club enquanto seu clube de infância, o Estudiantes, abre conversas por transferência

Mercado da bola
M. Rojo
Racing
Boca Juniors
Copa da Argentina
Campeonato Argentino
Estudiantes
Manchester United
Premier League

O ex-zagueiro do Manchester United Marcos Rojo está considerando uma saída imediata do Racing Club após a dolorosa eliminação na Copa Argentina. O Estudiantes, clube de infância do jogador, iniciou conversas preliminares com o experiente defensor, com o objetivo de garantir um reforço experiente a tempo da semifinal da Copa Libertadores.

  • Zagueiro avalia saída iminente do Avellaneda

    A dolorosa eliminação do Racing nas quartas de final da Copa Argentina de 2026 acelerou as especulações sobre o futuro de Rojo. O time de Avellaneda desperdiçou uma vantagem de dois gols e perdeu por 3 a 2 para o Boca, sendo punido por um hat-trick de cabeça no segundo tempo do reserva Enner Valencia. O defensor de 36 anos, que jogou os 90 minutos completos, agora avalia seu próximo passo em meio ao interesse concreto do Estudiantes, clube de sua infância.

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    Clube de infância inicia conversas por transferência

    Segundo a ESPN Argentina, o Estudiantes fez uma abordagem formal ao estafe do zagueiro para sondar um retorno imediato. A diretoria do clube quer fechar um pacote de rescisão com o Racing que permita a ele encerrar seu contrato antes do vencimento, em dezembro. A chegada de um jogador com esse currículo daria uma solidez defensiva bem-vinda enquanto a equipe se prepara para disputar competições em nível nacional e continental.

  • Terreno conhecido chama o veterano experiente

    O Estudiantes ocupa um lugar especial no coração do argentino de 61 partidas pela seleção, que passou pela base do clube antes de sair para o Spartak Moscou em 2010. Depois de uma passagem pelo United, ele teve um breve período de volta em La Plata por empréstimo em 2020, antes de cruzar para o Boca um ano depois. Tendo chegado ao Racing em uma transferência sem custos em agosto de 2025, um retorno agora selaria um emocionante terceiro capítulo com a camisa do Estudiantes.

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  • Rosario Central v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Confronto continental se aproxima para os pretendentes

    Caso as negociações cheguem rapidamente a uma conclusão, o defensor poderá ser registrado de imediato para reforçar a linha defensiva do Estudiantes em seu confronto da semifinal da Copa Libertadores contra o gigante brasileiro Flamengo. Longe do cenário continental, sua liderança no vestiário seria crucial na caminhada da equipe pelo Torneio Clausura e pela campanha em andamento na Copa Argentina. O Racing agora precisa decidir se autoriza uma liberação antecipada de seu experiente pilar ou se o mantém até o fim de seu contrato.