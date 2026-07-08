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Ex-zagueiro do Barcelona assume o cargo de novo técnico do México, após a saída de Javier Aguirre na sequência da derrota para a Inglaterra
Uma sucessão planejada para a seleção nacional
Márquez assumiu oficialmente o comando da seleção mexicana após o término do mandato de Aguirre. A mudança na comissão técnica ocorreu automaticamente depois que o México sofreu uma derrota por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo. A partida marcou o fim da campanha dos co-anfitriões.
Aguirre aceitou o cargo sabendo que seu mandato terminaria após o torneio em casa, atuando como mentor de seu assistente.
Marquez traz vasta experiência para o cargo, tendo desfrutado de uma carreira brilhante nos clubes, que incluiu passagens pelo Atlas, Mônaco, Barcelona, New York Red Bulls, León e Hellas Verona antes de pendurar as chuteiras.
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Analisando a eliminação na Copa do Mundo e as estatísticas da comissão técnica
A transição ocorre em um momento crítico para o México. A prioridade imediata de Márquez é corrigir as falhas táticas que custaram caro contra a Inglaterra. Erros defensivos permitiram que jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane garantissem a vitória.
Para corrigir isso, Márquez contará com sua recente experiência como técnico. Durante seus dois anos no comando do Barcelona Atlético, Márquez comandou 82 partidas, registrando 40 vitórias, 21 empates e 21 derrotas. Esse período na Espanha o ajudou a desenvolver uma abordagem estruturada para o jogo, que a federação espera que se traduza em um sistema defensivo mais robusto para a seleção nacional.
Uma carreira como jogador sem igual e uma coleção de troféus inigualável
O foco principal da nova diretoria será supervisionar uma importante transição geracional. A federação confiou seu futuro a uma de suas maiores figuras históricas, na esperança de que sua mentalidade de elite inspire o time.
Como jogador, Márquez acumulou um palmarés incrível, conquistando dois títulos da Liga dos Campeões, quatro campeonatos espanhóis e uma Copa do Mundo de Clubes com o Barcelona, além de um título do campeonato francês com o Mônaco. No cenário internacional, ele venceu a Copa das Confederações em 1999 e conquistou a Copa Ouro duas vezes. Esse histórico inigualável exige imenso respeito, tornando-o o candidato ideal para identificar e consolidar jovens talentos que possam formar o núcleo da equipe nos próximos quatro anos.
- AFP
O que vem por aí para Márquez e o México?
De olho no futuro, Márquez iniciará oficialmente seus preparativos para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 assim que a federação confirmar sua nomeação. Sua primeira grande tarefa será selecionar um elenco renovado para os próximos jogos internacionais, com foco na integração de jovens promessas. Os torcedores estarão ansiosos para ver se seu impressionante histórico como jogador e sua experiência como técnico de categorias de base poderão trazer o tão esperado sucesso internacional.
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