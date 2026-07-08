Márquez assumiu oficialmente o comando da seleção mexicana após o término do mandato de Aguirre. A mudança na comissão técnica ocorreu automaticamente depois que o México sofreu uma derrota por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo. A partida marcou o fim da campanha dos co-anfitriões.

Aguirre aceitou o cargo sabendo que seu mandato terminaria após o torneio em casa, atuando como mentor de seu assistente.

Marquez traz vasta experiência para o cargo, tendo desfrutado de uma carreira brilhante nos clubes, que incluiu passagens pelo Atlas, Mônaco, Barcelona, New York Red Bulls, León e Hellas Verona antes de pendurar as chuteiras.