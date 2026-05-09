Ex-zagueiro da Premier League foi "ameaçado com uma faca" durante um assalto aterrorizante na casa da família

Bednarek e sua família teriam ficado abalados após se depararem com um ladrão dentro de sua casa na noite de sexta-feira. O jogador de 30 anos, que atualmente joga pelo Porto, um dos grandes clubes portugueses, voltou para sua residência por volta das 21h30 e descobriu que um assalto estava em andamento.

De acordo com reportagens do jornal português Record, o zagueiro central foi ameaçado com uma faca pelo assaltante durante o confronto. O ladrão conseguiu fugir da propriedade com um grande saque, com o valor dos itens roubados estimado em cerca de € 150.000 (£ 129.000).