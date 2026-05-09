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Ex-zagueiro da Premier League foi "ameaçado com uma faca" durante um assalto aterrorizante na casa da família
Noite traumática para o ex-jogador do Saints
Bednarek e sua família teriam ficado abalados após se depararem com um ladrão dentro de sua casa na noite de sexta-feira. O jogador de 30 anos, que atualmente joga pelo Porto, um dos grandes clubes portugueses, voltou para sua residência por volta das 21h30 e descobriu que um assalto estava em andamento.
De acordo com reportagens do jornal português Record, o zagueiro central foi ameaçado com uma faca pelo assaltante durante o confronto. O ladrão conseguiu fugir da propriedade com um grande saque, com o valor dos itens roubados estimado em cerca de € 150.000 (£ 129.000).
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Roubo ocorre após conquista do título
O incidente lançou uma sombra sombria sobre o que deveria ter sido uma semana de comemoração para o jogador da seleção polonesa. Ainda no último fim de semana, Bednarek foi o herói do Porto, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Alverca, que garantiu ao clube o primeiro título do campeonato em quatro anos.
Bednarek, sua esposa e sua filha pequena haviam ido a uma exposição de arte no início da noite antes de retornarem à cena aterrorizante. Desde então, os torcedores têm inundado as redes sociais do jogador com mensagens de apoio, enquanto as autoridades locais iniciam a investigação sobre o assalto à mão armada.
Sucesso nos campos de futebol em Portugal
Desde que encerrou sua passagem de oito anos pelo Southampton, após o rebaixamento do clube da Premier League no verão passado, Bednarek tornou-se uma peça fundamental da defesa do Porto. Ele disputou 48 partidas em todas as competições nesta temporada, formando uma dupla formidável com seu compatriota e ex-jogador do Arsenal, Jakub Kiwior.
A dupla defensiva tem sido uma revelação sob a orientação do técnico Francesco Farioli e do presidente do clube, André Villas-Boas. O Porto sofreu apenas 15 gols em 32 partidas do campeonato nacional nesta temporada, perdendo apenas uma vez em sua trajetória rumo ao título. Farioli falou emocionado após a vitória que garantiu o título: “É muito emocionante, estou muito feliz por todos. Por este grupo, pelo grupo de pessoas que trabalham aqui, pelo Jorge Costa, pelo presidente, pelas pessoas que estão aqui... Todos mereciam um título como este depois de tanto tempo sem conquistar nenhum.”
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A decepção internacional vem agravar uma semana difícil
Embora Bednarek tenha conquistado títulos a nível de clubes, seu verão não incluirá uma viagem para a Copa do Mundo. A Polônia não conseguiu se classificar para o torneio ampliado de 48 seleções, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, após uma derrota de partir o coração na repescagem.
A seleção nacional foi derrotada por 3 a 2 pela Suécia em sua partida decisiva das eliminatórias, com o atacante do Arsenal, Viktor Gyokeres, marcando um gol dramático no final da partida, acabando com as esperanças de Bednarek de competir no cenário mundial. O zagueiro provavelmente aproveitará agora o período de entressafra para se recuperar do desgaste físico e mental causado pelos eventos traumáticos da última sexta-feira em casa.