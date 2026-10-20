Em participação no podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson revelou que ofereceu a Alli a chance de voltar ao futebol inglês neste verão. Robinson, que treinou o jogador durante seus anos de ascensão no MK Dons, encontrou Alli recentemente.

Segundo Robinson, ele tentou contratar o meio-campista para o Salford City, mas Alli descartou a ideia de jogar na League Two. Robinson afirmou: “Eu daria uma chance a ele, com 100% de certeza. Eu o vi na academia em junho e disse para ele vir para o Salford. Mas ele provavelmente olhou para mim e pensou: ‘Professor, fala sério, não vou fazer isso’.”