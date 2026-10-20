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Ex-treinador afirma que Dele Alli, sem clube, ainda acredita ter qualidade para jogar no Manchester United
Ex-astro do Tottenham rejeita proposta do Salford City
Em participação no podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson revelou que ofereceu a Alli a chance de voltar ao futebol inglês neste verão. Robinson, que treinou o jogador durante seus anos de ascensão no MK Dons, encontrou Alli recentemente.
Segundo Robinson, ele tentou contratar o meio-campista para o Salford City, mas Alli descartou a ideia de jogar na League Two. Robinson afirmou: “Eu daria uma chance a ele, com 100% de certeza. Eu o vi na academia em junho e disse para ele vir para o Salford. Mas ele provavelmente olhou para mim e pensou: ‘Professor, fala sério, não vou fazer isso’.”
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Crença inabalável e ambições do Manchester United
Apesar das dificuldades recentes, Robinson afirma que Alli mantém uma mentalidade de alto nível e sugere que ele se sentiria capaz de mudar a situação do clube em Old Trafford. “Garanto que, se você conversasse com ele agora, provavelmente diria que poderia mudar a sorte do Manchester United”, afirmou Robinson. O treinador também deixou aberta a possibilidade de voltarem a trabalhar juntos: “Se surgir uma oportunidade de trabalho, Dele Alli será sempre mais do que bem-vindo onde quer que eu esteja. Eu me preocupo com Dele como jovem. Sou alguém que sempre estará disponível para atender ao telefonema dele.”
Uma queda acentuada após o estrelato no Tottenham
O jogador de 30 anos, nascido em 11 de abril, já teve números de destaque no futebol inglês. Em seus melhores anos, Alli disputou 269 partidas pelo Tottenham, marcou 67 gols e deu 59 assistências. Na Premier League, soma 51 gols e 35 assistências em 194 jogos.
No entanto, sua carreira entrou em declínio desde que deixou o Tottenham para se transferir sem custos ao Everton, em janeiro de 2022. Após um empréstimo malsucedido ao Besiktas, foi dispensado em 2024. No início de 2025, teve uma breve passagem pelo Como, na Itália, mas está sem clube desde setembro de 2025.
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O que vem pela frente para o jogador sem contrato?
Alli segue trabalhando para recuperar a forma física e interagindo com os torcedores em transmissões na Twitch. Com o passar dos meses sem um novo clube, ainda não se sabe se ele acabará aceitando uma proposta de uma divisão inferior ou se conseguirá voltar a jogar em alto nível, como aparentemente ainda deseja.
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