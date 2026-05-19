Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Ex-técnico do Real Madrid elogia Kylian Mbappé por "manter sua posição" em meio a críticas intensas

K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
J. Camacho

O ex-jogador e técnico do Real Madrid, José Antonio Camacho, defendeu publicamente Kylian Mbappé após mais uma semana conturbada de intenso escrutínio da mídia. O astro francês tem enfrentado críticas severas em relação às suas escolhas fora de campo e às reações da equipe, o que levou a lenda do clube a se manifestar contra a narrativa cada vez mais acirrada em torno do atacante.

  • O escrutínio se intensifica em Madri

    Mbappé enfrentou uma forte reação negativa após uma viagem à Itália enquanto se recuperava de uma lesão no tendão da coxa esquerda sofrida contra o Real Betis no final de abril. Essa viagem, somada à sua visível frustração por ter ficado no banco contra o Real Oviedo, despertou a ira dos torcedores e de parte da mídia espanhola, especialmente porque o Real enfrenta uma temporada sem títulos. No entanto, Camacho insiste que a reação hostil em relação ao atacante de ponta foi longe demais, argumentando que os críticos não compreendem as imensas pressões físicas e mentais que os jogadores modernos enfrentam.

    • Publicidade
  • mbappeGetty Images

    Camacho elogia a determinação do atacante

    O icônico ex-lateral-esquerdo, que alcançou o status de lenda com nove títulos da La Liga na capital, elogiou a resiliência do atacante. Comentando sobre a disposição de Mbappé de enfrentar uma atmosfera potencialmente hostil no Bernabéu, em vez de se esconder do público, Camacho disse ao AS: “Ele se manteve firme; qualquer outro não teria entrado em campo no Bernabéu. Ele fez isso, enquanto outra pessoa talvez tivesse mantido um perfil discreto para evitar ser vaiado.”

  • A pressão da elite aumenta a cada dia

    Em um clube do porte do Real Madrid, situações comuns são rapidamente ampliadas sob holofotes implacáveis, especialmente quando as expectativas históricas não são atendidas. Ao defender as decisões polêmicas do atacante em relação às viagens durante seu recente período de recuperação de lesão, Camacho sugeriu que as críticas externas permitiram que a situação saísse completamente do controle.

    Camacho acrescentou: “Quando se trata de jogadores desse calibre, as coisas saem do controle. Se ele foi para lá, é porque recebeu permissão para fazê-lo. Nesses casos de lesão, os jogadores têm cronogramas rígidos a seguir, e tenho certeza de que Mbappé fez a parte dele para cuidar de si mesmo.”

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    A transição no Bernabéu se aproxima

    Mbappé e seus companheiros de equipe vão concentrar-se agora em encerrar a temporada nacional em casa, contra o Athletic de Bilbao, no sábado, 23 de maio. Fora dos gramados, notícias generalizadas confirmaram que o Real Madrid chegou a um acordo para o retorno de José Mourinho como técnico. Ocorrendo 13 anos após o fim de seu primeiro mandato, marcado por desentendimentos, essa nomeação sensacional pode ter um grande impacto nos próximos passos de Mbappé no clube.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH