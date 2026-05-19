Getty Images Sport
Traduzido por
Ex-técnico do Real Madrid elogia Kylian Mbappé por "manter sua posição" em meio a críticas intensas
O escrutínio se intensifica em Madri
Mbappé enfrentou uma forte reação negativa após uma viagem à Itália enquanto se recuperava de uma lesão no tendão da coxa esquerda sofrida contra o Real Betis no final de abril. Essa viagem, somada à sua visível frustração por ter ficado no banco contra o Real Oviedo, despertou a ira dos torcedores e de parte da mídia espanhola, especialmente porque o Real enfrenta uma temporada sem títulos. No entanto, Camacho insiste que a reação hostil em relação ao atacante de ponta foi longe demais, argumentando que os críticos não compreendem as imensas pressões físicas e mentais que os jogadores modernos enfrentam.
- Getty Images
Camacho elogia a determinação do atacante
O icônico ex-lateral-esquerdo, que alcançou o status de lenda com nove títulos da La Liga na capital, elogiou a resiliência do atacante. Comentando sobre a disposição de Mbappé de enfrentar uma atmosfera potencialmente hostil no Bernabéu, em vez de se esconder do público, Camacho disse ao AS: “Ele se manteve firme; qualquer outro não teria entrado em campo no Bernabéu. Ele fez isso, enquanto outra pessoa talvez tivesse mantido um perfil discreto para evitar ser vaiado.”
A pressão da elite aumenta a cada dia
Em um clube do porte do Real Madrid, situações comuns são rapidamente ampliadas sob holofotes implacáveis, especialmente quando as expectativas históricas não são atendidas. Ao defender as decisões polêmicas do atacante em relação às viagens durante seu recente período de recuperação de lesão, Camacho sugeriu que as críticas externas permitiram que a situação saísse completamente do controle.
Camacho acrescentou: “Quando se trata de jogadores desse calibre, as coisas saem do controle. Se ele foi para lá, é porque recebeu permissão para fazê-lo. Nesses casos de lesão, os jogadores têm cronogramas rígidos a seguir, e tenho certeza de que Mbappé fez a parte dele para cuidar de si mesmo.”
- Getty Images Sport
A transição no Bernabéu se aproxima
Mbappé e seus companheiros de equipe vão concentrar-se agora em encerrar a temporada nacional em casa, contra o Athletic de Bilbao, no sábado, 23 de maio. Fora dos gramados, notícias generalizadas confirmaram que o Real Madrid chegou a um acordo para o retorno de José Mourinho como técnico. Ocorrendo 13 anos após o fim de seu primeiro mandato, marcado por desentendimentos, essa nomeação sensacional pode ter um grande impacto nos próximos passos de Mbappé no clube.