Ex-técnico do Real Madrid elogia Kylian Mbappé por "manter sua posição" em meio a críticas intensas

Em um clube do porte do Real Madrid, situações comuns são rapidamente ampliadas sob holofotes implacáveis, especialmente quando as expectativas históricas não são atendidas. Ao defender as decisões polêmicas do atacante em relação às viagens durante seu recente período de recuperação de lesão, Camacho sugeriu que as críticas externas permitiram que a situação saísse completamente do controle.

Camacho acrescentou: “Quando se trata de jogadores desse calibre, as coisas saem do controle. Se ele foi para lá, é porque recebeu permissão para fazê-lo. Nesses casos de lesão, os jogadores têm cronogramas rígidos a seguir, e tenho certeza de que Mbappé fez a parte dele para cuidar de si mesmo.”