Setién revelou um dos detalhes mais surpreendentes sobre as circunstâncias que cercaram sua chegada ao Barcelona, explicando que esteve prestes a se juntar a um clube egípcio apenas poucos dias antes de acertar com a equipe catalã.

O treinador estava sem clube naquele momento, depois de ter superado um problema de saúde que o obrigou a recusar várias ofertas nos meses anteriores. Nessas circunstâncias, recebeu uma proposta de um empresário que tinha interesse em comprar um clube no Egito.

Setién lembrou: "Me ofereceram uma quantia enorme de dinheiro".

A oferta o convenceu a tal ponto que ele já começou a organizar a viagem ao Egito, acompanhado de sua comissão técnica.

Ele explicou: "Eu já ia mesmo, porque isso aconteceu logo depois de eu sair do problema de saúde pelo qual passei, e me pareceu uma ótima oportunidade de voltar a treinar".

E acrescentou: "Liguei para os membros da minha comissão técnica e liguei para casa para dizer que iríamos ao Egito por alguns meses, até o fim da temporada. A equipe ocupava a oitava ou a sétima posição, e tínhamos que nos classificar para a Liga dos Campeões da África. E eu disse a mim mesmo: bom, cinco meses no Egito com uma dessas equipes seria uma experiência especial".

E seguiu: "Já tínhamos um avião preparado, um avião particular alugado para viajar até lá. Já havíamos assinado, não o contrato definitivo, mas o contrato já estava preparado e completamente redigido".

Mas tudo desmoronou depois que o empresário decidiu não comprar o clube, após descobrir problemas durante o processo de auditoria e revisão. Ao mesmo tempo, as pessoas que aconselhavam Quique Setién insistiam que ele não deveria viajar ao Egito, pela possibilidade de conseguir a oportunidade de treinar o Barcelona.

Ele explicou: "Eles me ligavam e diziam: não vá para o Egito, porque você pode assinar um contrato com o Barcelona. E eu respondia: mas como vou assinar com o Barcelona? E o que foi que eu fiz, afinal, para assumir o comando do Barcelona?".

Quique Setién não levava essa possibilidade a sério, pois estava inclinado a aceitar a aventura egípcia, convencido de que era uma oportunidade de voltar aos bancos de treinador. Mas, depois que o negócio emperrou, os acontecimentos se aceleraram.

Ele disse: "Três dias depois, me ligaram e disseram: prepare-se e pegue o avião, porque você vai assinar um contrato com o Barcelona esta noite. Então fui para Barcelona e assinei com o clube".

E acrescentou: "Quando você assina com o Barcelona, chega lá e descobre que é o único lugar onde você não precisa fazer nada".

Ele explicou que o motivo é simples: os jogadores do Barcelona estavam acostumados a trabalhar havia anos segundo princípios definidos de jogo.