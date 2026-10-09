O técnico Quique Setién não esconde que sua experiência no Barcelona foi uma das etapas mais difíceis de sua carreira profissional.
O jornal Sport publicou as declarações de Quique Setién durante uma longa entrevista no podcast "Quem marca, vence".
Setién afirmou que nunca conseguiu se mostrar com sua verdadeira personalidade no Barcelona, nem transmitir a natureza das relações pessoais e profissionais que havia construído em suas experiências anteriores ao vestiário do clube catalão.
E acrescentou: "Não fui eu mesmo no Barcelona, ou não consegui ou não soube como fazê-lo. Essa é a resposta. Não fui eu mesmo porque não sou assim. Eu tinha uma determinada personalidade, e quando olho para minhas fotos daquele período não me reconheço".
E continuou: "Eu vinha do Real Betis, e é verdade que deixei o clube em meio a muitas cobranças pela minha saída, mas o dia a dia dentro do vestiário era excepcional".
Ele destacou que não conseguiu aproveitar a experiência no Barcelona tanto quanto gostaria, e que a pandemia da covid-19 tornou as coisas ainda mais complicadas. Apesar de tudo o que aconteceu, Quique Setién afirmou que nunca se arrependeu de ter aceitado a proposta do Barcelona.
Setién explicou que confessou pessoalmente a Lionel Messi, durante seu período no Barcelona, o quanto se divertiu assistindo-o jogar ao longo de grande parte de sua carreira.
O treinador vindo da Cantábria disse: "Uma vez eu disse a Messi: passei 14 anos da minha vida esperando pela data dos jogos do Barcelona para poder assistir você jogar".