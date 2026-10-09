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Ex-técnico do Barcelona: Treinei jogadores que não entendem de futebol e estive perto do Campeonato Egípcio

Q. Setien
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Eu não estava sendo eu mesmo no Barcelona

O técnico Quique Setién não esconde que sua experiência no Barcelona foi uma das etapas mais difíceis de sua carreira profissional.

O jornal Sport publicou as declarações de Quique Setién durante uma longa entrevista no podcast "Quem marca, vence".

Setién afirmou que nunca conseguiu se mostrar com sua verdadeira personalidade no Barcelona, nem transmitir a natureza das relações pessoais e profissionais que havia construído em suas experiências anteriores ao vestiário do clube catalão.

E acrescentou: "Não fui eu mesmo no Barcelona, ou não consegui ou não soube como fazê-lo. Essa é a resposta. Não fui eu mesmo porque não sou assim. Eu tinha uma determinada personalidade, e quando olho para minhas fotos daquele período não me reconheço".

E continuou: "Eu vinha do Real Betis, e é verdade que deixei o clube em meio a muitas cobranças pela minha saída, mas o dia a dia dentro do vestiário era excepcional".

Ele destacou que não conseguiu aproveitar a experiência no Barcelona tanto quanto gostaria, e que a pandemia da covid-19 tornou as coisas ainda mais complicadas. Apesar de tudo o que aconteceu, Quique Setién afirmou que nunca se arrependeu de ter aceitado a proposta do Barcelona.

Setién explicou que confessou pessoalmente a Lionel Messi, durante seu período no Barcelona, o quanto se divertiu assistindo-o jogar ao longo de grande parte de sua carreira.

O treinador vindo da Cantábria disse: "Uma vez eu disse a Messi: passei 14 anos da minha vida esperando pela data dos jogos do Barcelona para poder assistir você jogar".

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    Estive perto de me juntar a um dos clubes egípcios

    Setién revelou um dos detalhes mais surpreendentes sobre as circunstâncias que cercaram sua chegada ao Barcelona, explicando que esteve prestes a se juntar a um clube egípcio apenas poucos dias antes de acertar com a equipe catalã.

    O treinador estava sem clube naquele momento, depois de ter superado um problema de saúde que o obrigou a recusar várias ofertas nos meses anteriores. Nessas circunstâncias, recebeu uma proposta de um empresário que tinha interesse em comprar um clube no Egito.

    Setién lembrou: "Me ofereceram uma quantia enorme de dinheiro".

    A oferta o convenceu a tal ponto que ele já começou a organizar a viagem ao Egito, acompanhado de sua comissão técnica.

    Ele explicou: "Eu já ia mesmo, porque isso aconteceu logo depois de eu sair do problema de saúde pelo qual passei, e me pareceu uma ótima oportunidade de voltar a treinar".

    E acrescentou: "Liguei para os membros da minha comissão técnica e liguei para casa para dizer que iríamos ao Egito por alguns meses, até o fim da temporada. A equipe ocupava a oitava ou a sétima posição, e tínhamos que nos classificar para a Liga dos Campeões da África. E eu disse a mim mesmo: bom, cinco meses no Egito com uma dessas equipes seria uma experiência especial".

    E seguiu: "Já tínhamos um avião preparado, um avião particular alugado para viajar até lá. Já havíamos assinado, não o contrato definitivo, mas o contrato já estava preparado e completamente redigido".

    Mas tudo desmoronou depois que o empresário decidiu não comprar o clube, após descobrir problemas durante o processo de auditoria e revisão. Ao mesmo tempo, as pessoas que aconselhavam Quique Setién insistiam que ele não deveria viajar ao Egito, pela possibilidade de conseguir a oportunidade de treinar o Barcelona.

    Ele explicou: "Eles me ligavam e diziam: não vá para o Egito, porque você pode assinar um contrato com o Barcelona. E eu respondia: mas como vou assinar com o Barcelona? E o que foi que eu fiz, afinal, para assumir o comando do Barcelona?".

    Quique Setién não levava essa possibilidade a sério, pois estava inclinado a aceitar a aventura egípcia, convencido de que era uma oportunidade de voltar aos bancos de treinador. Mas, depois que o negócio emperrou, os acontecimentos se aceleraram.

    Ele disse: "Três dias depois, me ligaram e disseram: prepare-se e pegue o avião, porque você vai assinar um contrato com o Barcelona esta noite. Então fui para Barcelona e assinei com o clube".

    E acrescentou: "Quando você assina com o Barcelona, chega lá e descobre que é o único lugar onde você não precisa fazer nada".

    Ele explicou que o motivo é simples: os jogadores do Barcelona estavam acostumados a trabalhar havia anos segundo princípios definidos de jogo.

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    A crise de Sarabia no Bernabéu: algumas coisas ficam mal resolvidas

    Quique Setién também abordou o episódio em que Eder Sarabia se envolveu, durante uma das partidas do clássico no estádio Santiago Bernabéu.

    As câmeras de televisão flagraram o então auxiliar técnico do Barcelona fazendo comentários duros em que criticava alguns jogadores, imagens que provocaram grande repercussão.

    Setién admitiu que aquele episódio causou dificuldades dentro do vestiário, destacando que seu auxiliar nem sempre tinha consciência das consequências que suas reações poderiam acarretar.

    E disse: "É verdade que a falta de experiência e a natureza da personalidade podem às vezes levar você a situações que não consegue controlar, nas quais não tem noção de onde está".

    E acrescentou: "Aquela situação foi complicada, e foi contornada, mas algumas coisas ficam pendentes, e isso é algo natural".

    Ele lembrou que as discussões com Sarabia eram frequentes, mas as considerou parte de uma relação profissional na qual as duas partes trocavam constantemente opiniões sobre futebol. Setién esclareceu que também tentava transmitir uma lição importante ao seu auxiliar, relacionada ao seu possível futuro no mundo da treinamento.

    E disse: "Eu dizia a ele: você vai se tornar treinador um dia, e terá que aceitar coisas de que não gosta, por mais convicto que esteja de sua opinião, e isso é algo pelo qual todos nós passamos".

    Apesar dessas divergências, o treinador defendeu a importância de Sarabia dentro de sua comissão técnica, afirmando que ambos aprenderam muito durante os anos em que trabalharam juntos.

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    Treinei jogadores que valem 80 milhões de euros e não entendem de futebol

    Setién fez uma de suas declarações mais contundentes ao falar sobre a capacidade de alguns jogadores de ler e compreender o desenrolar das jogadas, independentemente de seu talento ou valor financeiro.

    Ele disse: "Já treinei jogadores avaliados em 80 milhões de euros que não entendem de futebol".

    Em seguida, relembrou uma situação específica de sua passagem pelo Barcelona, quando trabalhava de forma individual com um dos jogadores do time para ajudá-lo a melhorar sua capacidade de leitura dos aspectos táticos das partidas.

    Ele explicou: "Lembro que estava trabalhando com um dos jogadores do Barcelona, sentava com ele e lhe mostrava lances de sua atuação durante a partida".

    Prosseguiu dizendo que o trabalho começava perguntando ao jogador se ele se lembrava do lance e por que havia tomado determinada decisão naquele momento.

    Ele disse: "Eu lhe perguntava: você se lembra desta jogada? E ele apontava para algo, então eu perguntava: o que você fez aqui? E ele me respondia: aqui tentei arriscar, aqui fiz isto e aquilo. Então eu lhe dizia: muito bem, vamos assistir ao lance agora".

    Depois de rever o lance, o treinador voltava a perguntar ao jogador sobre as alternativas que estavam disponíveis para ele.

    Ele acrescentou: "Eu lhe perguntava: como você vê a situação agora em comparação com a ideia que tinha dentro de campo? O que você vê aqui agora? E que outras coisas você poderia ter feito?".

    O objetivo desse trabalho era mostrar como pequenos detalhes técnicos e táticos podem mudar completamente o rumo de uma jogada ofensiva.

    Setién explicou isso dizendo: "Você pode encontrar um time com uma superioridade numérica de três jogadores contra dois no ataque, e então um mau toque na bola dá tempo suficiente para que jogadores do adversário recuem, e de repente a situação se transforma em superioridade numérica para o adversário, com quatro jogadores contra três".

    O treinador afirmou que a posição do corpo ou a direção do primeiro toque na bola podem fazer a diferença entre criar uma chance de gol e desperdiçar uma jogada promissora.

    Ele disse: "Quando você mostra lances como esses a um desses jogadores e ele os assiste por conta própria, você começa a fazê-lo pensar. Depois você volta ao campo, e essas coisas começam a aparecer nos jogadores que têm a capacidade de enxergar os detalhes, e então tudo flui com naturalidade".

    Setién não revelou a identidade do jogador do Barcelona com quem trabalhava dessa forma, mas sua fala sobre os jogadores de alto valor financeiro foi uma das críticas mais marcantes da entrevista.

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