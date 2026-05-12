Ex-técnico da seleção portuguesa admite que a relação com Cristiano Ronaldo se deteriorou porque ele se recusou a “abandonar seus princípios”

O ex-técnico da seleção nacional insistiu que manter a autoridade e tomar decisões independentes eram aspectos essenciais de sua função, mesmo ao lidar com jogadores de renome. Ao refletir sobre sua passagem no comando de Portugal, Bento reconheceu que a relação com Ronaldo não era mais a mesma no final de seu mandato.

“Se me perguntassem se a relação era a mesma do início, diria que não”, admitiu. “Se, para manter uma relação, eu tiver que abrir mão de princípios... não. Não se trata de teimosia, mas de convicção. Os treinadores são pagos para tomar decisões. Se deixarmos que outros tomem decisões por nós, estamos sendo desonestos com quem nos paga; somos pagos para tomar decisões e não o fazemos.”