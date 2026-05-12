Getty
Traduzido por
Ex-técnico da seleção portuguesa admite que a relação com Cristiano Ronaldo se deteriorou porque ele se recusou a “abandonar seus princípios”
Bento reflete sobre a relação tensa com Ronaldo
Bento revelou que sua relação com Ronaldo se deteriorou durante os quatro anos em que esteve à frente da seleção portuguesa, entre 2010 e 2014. Em entrevista ao programa“Hora Bolas”, da Antena 1, o técnico admitiu que a dinâmica entre os dois mudou com o tempo. Bento sugeriu que a tensão se deveu à sua recusa em comprometer seus próprios princípios como treinador.
- AFP
Bento explica por que não abriria mão de seus princípios
O ex-técnico da seleção nacional insistiu que manter a autoridade e tomar decisões independentes eram aspectos essenciais de sua função, mesmo ao lidar com jogadores de renome. Ao refletir sobre sua passagem no comando de Portugal, Bento reconheceu que a relação com Ronaldo não era mais a mesma no final de seu mandato.
“Se me perguntassem se a relação era a mesma do início, diria que não”, admitiu. “Se, para manter uma relação, eu tiver que abrir mão de princípios... não. Não se trata de teimosia, mas de convicção. Os treinadores são pagos para tomar decisões. Se deixarmos que outros tomem decisões por nós, estamos sendo desonestos com quem nos paga; somos pagos para tomar decisões e não o fazemos.”
Autoridade e hierarquia no cerne da filosofia de Bento
O ex-técnico da seleção portuguesa explicou que, embora os jogadores possam questionar as decisões, é preciso haver limites dentro da estrutura do elenco. Ele observou que, durante sua própria carreira como jogador, nunca confrontou um técnico por causa de decisões de escalação.
“Como jogador, nunca perguntei a nenhum técnico por que não estava jogando”, acrescentou Bento. “Mas isso não os impede de me perguntar e de eu tentar explicar. Há coisas que têm limites, e os líderes não devem ter medo de estabelecer hierarquias bem definidas. Os jogadores precisam saber quem detém o poder no vestiário. A partir do momento em que não sabem, as coisas acabam ou estão prestes a acabar.”
- Getty Images Sport
Ronaldo busca seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita
Enquanto Bento refletia sobre acontecimentos de mais de uma década atrás, Ronaldo continua sua carreira de jogador no Al Nassr. O time está atualmente na liderança da tabela da Liga Profissional da Arábia Saudita e tem grandes chances de conquistar o título do campeonato nesta temporada, já que abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Al Hilal, faltando duas partidas para o fim. Após o término da temporada, Ronaldo voltará seu foco para a seleção de Portugal, visando a Copa do Mundo de 2026. A Seleção está no Grupo K, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia.