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Carrick (C)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Ex-técnico da Premier League está “interessado” em assumir o Manchester United enquanto cresce a pressão sobre Michael Carrick em Old Trafford

Manchester United
M. Carrick
E. Howe
Premier League

Eddie Howe estaria interessado em se tornar o próximo técnico do Manchester United caso o clube decida abrir mão de Michael Carrick. O ex-técnico do Newcastle está afastado do futebol, mas vê o cargo em Old Trafford como uma oportunidade muito atraente diante do mau início de temporada do United.

  • Pressão aumenta em Old Trafford

    O United mantém suas opções em aberto após um início difícil na temporada da Premier League. Segundo relatos, Howe tem interesse em assumir o comando em Old Trafford caso o clube decida demitir Carrick.

    Segundo o Football Insider, o treinador de 48 anos está disposto a conversar com dirigentes do United caso o cargo fique vago. Howe está sem clube desde que deixou o Newcastle durante o verão.

    Carrick comanda uma campanha frustrante até agora, com sua equipe na 13ª posição da tabela. O United somou apenas seis pontos nos seis primeiros jogos da liga, o mais recente deles um empate por 1 a 1 com o Tottenham.

  • Eddie Howe NewcastleGetty

    Howe vê o United como uma opção atraente

    Apesar da pressão crescente, o United não planeja uma troca imediata de treinador. A diretoria do clube quer dar a Carrick a oportunidade de reverter a situação e evitar uma demissão precipitada tão cedo na temporada.

    Howe, porém, é visto como uma forte opção caso uma mudança se torne necessária. O treinador inglês considera o cargo no Manchester United uma oportunidade muito atraente enquanto avalia seu próximo passo na carreira.

    Segundo relatos, os dirigentes do United têm Howe em alta conta como possível sucessor. Eles valorizam sua ampla experiência na Premier League e a experiência na Champions League que ele adquiriu durante sua passagem pelo nordeste da Inglaterra.

  • Histórico comprovado na Premier League

    Howe construiu uma reputação sólida após sua passagem transformadora pelo St James' Park. Ele assumiu o comando em 2021, quando o clube corria sério risco de rebaixamento, e mudou completamente sua trajetória.

    Durante sua passagem, Howe levou seu ex-time à Champions League e conquistou o primeiro grande título nacional do clube em 70 anos. Ele deixou o cargo neste verão, e Matthias Jaissle assumiu seu lugar.

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  • Michael CarrickGetty

    Carrick precisa de uma reação rápida

    Por enquanto, Carrick mantém o apoio da diretoria. Ele conquistou o cargo de treinador efetivo depois de levar o United de volta à Champions League na temporada passada, ganhando um crédito importante.

    A cúpula acredita que ele merece tempo para reverter a atual má fase e recuperar o desempenho do ano passado. Demiti-lo após apenas seis partidas pelo campeonato é visto, neste momento, como uma medida precipitada.

    Ainda assim, se o desempenho não melhorar drasticamente nas próximas semanas, a liderança da INEOS poderá enfrentar uma decisão muito complicada, com um treinador de capacidade comprovada como Howe à espera de uma oportunidade.

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