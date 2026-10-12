O United mantém suas opções em aberto após um início difícil na temporada da Premier League. Segundo relatos, Howe tem interesse em assumir o comando em Old Trafford caso o clube decida demitir Carrick.

Segundo o Football Insider, o treinador de 48 anos está disposto a conversar com dirigentes do United caso o cargo fique vago. Howe está sem clube desde que deixou o Newcastle durante o verão.

Carrick comanda uma campanha frustrante até agora, com sua equipe na 13ª posição da tabela. O United somou apenas seis pontos nos seis primeiros jogos da liga, o mais recente deles um empate por 1 a 1 com o Tottenham.