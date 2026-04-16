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Ex-técnico da Inglaterra pede que o Manchester United faça uma oferta de transferência de £ 30 milhões por um atacante da Premier League
Allardyce identifica o alvo perfeito para o United
Em entrevista ao podcast “No Tippy Tappy Football”, Allardyce deixou sua posição bem clara: “Quero dizer, quem vai contratar o centroavante do Brentford, Igor Thiago? Na minha opinião, o Manchester United não precisa procurar mais. Ele já chegou à marca de 20 gols, não há por que procurar mais. Achei que eles fossem atrás do [Jean-Philippe] Mateta, mas talvez, por causa da idade dele, tenham reconsiderado. Mas esse rapaz brasileiro [Thiago], ele já marcou 20 gols e está levando o Brentford quase à disputa de uma vaga na Europa.”
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O desempenho eficaz de Thiago no Brentford
Thiago tem sido uma revelação no Brentford desde sua transferência de 30 milhões de libras do Club Brugge, marcando 24 gols em todas as competições nesta temporada. Sua primeira temporada no clube foi prejudicada por lesões, mas ele se adaptou imediatamente aos rigores da Premier League desde que recuperou a forma física no início da campanha 2025-26, proporcionando aos Bees uma eficácia letal após a saída de grandes nomes.
Com 21 gols na Premier League, apenas Haaland registrou mais gols no campeonato do que Thiago, com 22. Esse desempenho naturalmente chamou a atenção de vários times entre os seis primeiros colocados que buscam reforçar seus ataques antes da próxima temporada.
O meio-campo continua sendo uma prioridade para Carrick
No entanto, grande parte da atenção em torno dos planos de transferências do United para o verão está voltada para a contratação de um novo meio-campista. Segundo relatos, o United já planejava contratar um novo meio-campista central antes mesmo de Casemiro anunciar, em janeiro, que deixaria o clube no final da temporada.
Os Red Devils, de volta às vagas da Liga dos Campeões sob o comando do técnico interino Michael Carrick, estariam planejando contratar dois meio-campistas. Elliot Anderson, Adam Wharton e Carlos Baleba têm sido fortemente associados a uma transferência para Old Trafford, mas uma contratação para reforçar o ataque com Thiago também não pode ser descartada.
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E agora?
O Manchester United continua em terceiro lugar na tabela e na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, apesar da surpreendente derrota em casa para o Leeds United na segunda-feira. A equipe de Carrick viaja para Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea, que passa por dificuldades, no sábado, enquanto o Brentford volta a campo contra o rival londrino Fulham, com o objetivo de dar continuidade à sua própria campanha rumo às competições europeias.