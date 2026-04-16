Ex-técnico da Inglaterra pede que o Manchester United faça uma oferta de transferência de £ 30 milhões por um atacante da Premier League

Thiago tem sido uma revelação no Brentford desde sua transferência de 30 milhões de libras do Club Brugge, marcando 24 gols em todas as competições nesta temporada. Sua primeira temporada no clube foi prejudicada por lesões, mas ele se adaptou imediatamente aos rigores da Premier League desde que recuperou a forma física no início da campanha 2025-26, proporcionando aos Bees uma eficácia letal após a saída de grandes nomes.

Com 21 gols na Premier League, apenas Haaland registrou mais gols no campeonato do que Thiago, com 22. Esse desempenho naturalmente chamou a atenção de vários times entre os seis primeiros colocados que buscam reforçar seus ataques antes da próxima temporada.