A nomeação acontece em meio a uma grave turbulência interna na KFA, após batidas policiais em sua sede no mês passado por causa da contratação de Hong em 2024 e um pedido público de desculpas em relação a alegações de oferta de entretenimento sexual para árbitros estrangeiros.

O próprio histórico internacional de Moreno inclui ter assumido o lugar de Enrique na Espanha em 2019, quando este deixou o cargo devido à doença de sua filha. A dupla teve um desentendimento público quando Enrique voltou antes da Euro 2020, acusando seu ex-assistente de deslealdade.