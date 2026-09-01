Russian Look
Traduzido por
Ex-técnico da Espanha é contratado pela Coreia do Sul, e a KFA recorre a ex-auxiliar de Luis Enrique após desastre na Copa do Mundo
Moreno assume o comando interino
A KFA nomeou Moreno como técnico interino após um processo aberto de recrutamento para preencher o cargo vago de treinador. A posição ficou disponível depois que Hong renunciou na sequência de uma desastrosa eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte, em junho. O estrategista de 48 anos se torna o primeiro espanhol a assumir o comando da seleção da Coreia do Sul.
- AFP
Escândalos envolvem o futebol coreano
A nomeação acontece em meio a uma grave turbulência interna na KFA, após batidas policiais em sua sede no mês passado por causa da contratação de Hong em 2024 e um pedido público de desculpas em relação a alegações de oferta de entretenimento sexual para árbitros estrangeiros.
O próprio histórico internacional de Moreno inclui ter assumido o lugar de Enrique na Espanha em 2019, quando este deixou o cargo devido à doença de sua filha. A dupla teve um desentendimento público quando Enrique voltou antes da Euro 2020, acusando seu ex-assistente de deslealdade.
Espanhol rebate alegações sobre tecnologia
O ex-técnico de Monaco e Granada foi alvo de acusações da imprensa russa por supostamente usar inteligência artificial enquanto comandava o Sochi, antes de deixar o cargo em setembro de 2025. Negando veementemente as alegações em uma carta aberta ao jornal espanhol Marca, Moreno escreveu: "Nunca usei o ChatGPT ou qualquer IA para preparar partidas, definir escalações ou escolher jogadores. Isso é completamente falso."
Ressaltando que as decisões são tomadas ao lado de sua comissão técnica, ele acrescentou: "Minha carreira no futebol começou justamente por meio da análise de dados e de vídeo. É nisso que me especializei e foi isso que fez a diferença nos meus primeiros anos."
- (C)Getty Images
Amistosos antecedem a Copa da Ásia
Moreno comandará amistosos em casa contra Equador e Uruguai em setembro, seguidos por partidas contra Venezuela e Uzbequistão em outubro, com novos jogos possivelmente marcados para novembro. A federação confirmou que ele pode liderar a seleção na Copa da Ásia, na Arábia Saudita, de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, sujeito a uma avaliação de desempenho. Esses próximos testes representam uma oportunidade decisiva para restaurar a confiança do público na seleção nacional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.