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Moataz Elgammal
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Ex-técnico da Escócia Craig Levein relembra ter assistido a um bizarro “exorcismo em uma igreja” com Gordon Brown para contratar Marvin Andrews

C. Levein
M. Andrews
Raith Rovers
League Cup

O ex-técnico da seleção da Escócia Craig Levein revelou a história extraordinária de como ele e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown acabaram participando de um “exorcismo em uma igreja”. A noite bizarra aconteceu em 2006, quando os dois tentavam contratar o zagueiro Marvin Andrews para o Raith Rovers, em uma das negociações de transferência mais surreais da história do futebol.

  • Missão bizarra de transferência em Kirkcaldy

    Em entrevista ao podcast Undr the Cosh, Levein contou como uma reunião rotineira sobre uma contratação tomou um rumo inesperado. O Raith Rovers tentava contratar Andrews, que acabara de ser dispensado pelo Rangers. Brown, que na época era chanceler do Tesouro antes de se tornar primeiro-ministro, telefonou para Levein e pediu que o encontrasse em Kirkcaldy. Ao chegar, Levein ficou surpreso com a entrada grandiosa do poderoso político. “Aliás, o Raith está tentando contratar Marvin Andrews. Fui de carro até lá e estacionei. Quando cheguei, três Range Rovers entraram em disparada no estacionamento”, relembrou Levein.

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    Gordon Brown está à frente

    O drama se intensificou quando Brown mandou Levein entrar em seu carro para ir ver Andrews, que trabalhava no Zion Praise Centre. A igreja era dirigida pelo pastor Joe Nwokoye, mentor espiritual do defensor. “As luzes estão piscando, as sirenes tocando, e eu penso: ‘Que p--- é essa?!’ A janela de um dos carros abaixa e é Gordon. Ele diz: ‘Entra no meu carro, vamos ver Marvin’, que trabalhava naquela noite na igreja”, acrescentou Levein.

  • Presenciando uma libertação espiritual

    Ao entrar no local, Levein e Brown se viram em meio a uma intensa cerimônia religiosa. Eles tiveram de esperar enquanto o pastor tentava expulsar os espíritos malignos dos fiéis. Levein descreveu as cenas surreais: “Escolhemos ir justamente numa noite em que estavam expulsando demônios. Os caras sobem ao palco, o pastor Joe põe a mão na cabeça deles, há um monte de gritos e lamentos, então ele os empurra e eles caem para trás. Eu estava sentado ali, pensando: ‘Que p*** está acontecendo?’ Eu tinha ido encontrar Marvin, mas havia pessoas caindo por todo lado e umas seis estavam deitadas no chão. Foi a noite mais bizarra que já vivi.”

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  • Rangers v Raith Rovers - Scottish CupGetty Images Sport

    A vida de Andrews após o futebol

    Andrews acabou assinando com o Raith Rovers e afirmou que sua decisão foi guiada pela fé. Depois de se aposentar do futebol, passou a se dedicar integralmente à pregação cristã. Hoje, continua seguindo sua vocação espiritual e chegou a oferecer seus serviços para exorcizar casas mal-assombradas, mostrando que sua luta contra forças demoníacas vai muito além da carreira como jogador.

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