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Ex-técnico da Escócia Craig Levein relembra ter assistido a um bizarro “exorcismo em uma igreja” com Gordon Brown para contratar Marvin Andrews
Missão bizarra de transferência em Kirkcaldy
Em entrevista ao podcast Undr the Cosh, Levein contou como uma reunião rotineira sobre uma contratação tomou um rumo inesperado. O Raith Rovers tentava contratar Andrews, que acabara de ser dispensado pelo Rangers. Brown, que na época era chanceler do Tesouro antes de se tornar primeiro-ministro, telefonou para Levein e pediu que o encontrasse em Kirkcaldy. Ao chegar, Levein ficou surpreso com a entrada grandiosa do poderoso político. “Aliás, o Raith está tentando contratar Marvin Andrews. Fui de carro até lá e estacionei. Quando cheguei, três Range Rovers entraram em disparada no estacionamento”, relembrou Levein.
- AFP
Gordon Brown está à frente
O drama se intensificou quando Brown mandou Levein entrar em seu carro para ir ver Andrews, que trabalhava no Zion Praise Centre. A igreja era dirigida pelo pastor Joe Nwokoye, mentor espiritual do defensor. “As luzes estão piscando, as sirenes tocando, e eu penso: ‘Que p--- é essa?!’ A janela de um dos carros abaixa e é Gordon. Ele diz: ‘Entra no meu carro, vamos ver Marvin’, que trabalhava naquela noite na igreja”, acrescentou Levein.
Presenciando uma libertação espiritual
Ao entrar no local, Levein e Brown se viram em meio a uma intensa cerimônia religiosa. Eles tiveram de esperar enquanto o pastor tentava expulsar os espíritos malignos dos fiéis. Levein descreveu as cenas surreais: “Escolhemos ir justamente numa noite em que estavam expulsando demônios. Os caras sobem ao palco, o pastor Joe põe a mão na cabeça deles, há um monte de gritos e lamentos, então ele os empurra e eles caem para trás. Eu estava sentado ali, pensando: ‘Que p*** está acontecendo?’ Eu tinha ido encontrar Marvin, mas havia pessoas caindo por todo lado e umas seis estavam deitadas no chão. Foi a noite mais bizarra que já vivi.”
- Getty Images Sport
A vida de Andrews após o futebol
Andrews acabou assinando com o Raith Rovers e afirmou que sua decisão foi guiada pela fé. Depois de se aposentar do futebol, passou a se dedicar integralmente à pregação cristã. Hoje, continua seguindo sua vocação espiritual e chegou a oferecer seus serviços para exorcizar casas mal-assombradas, mostrando que sua luta contra forças demoníacas vai muito além da carreira como jogador.
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