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Moataz Elgammal

Traduzido por

Ex-promessa do Arsenal, Krystian Bielik escapa de punição após chocante altercação física com torcedor do Portsmouth

K. Bielik
Cardiff
Portsmouth x Cardiff
Portsmouth
Championship

Bielik se envolveu em um confronto bizarro e chocante com um torcedor do Portsmouth durante um duelo da Championship em Fratton Park. O ex-jogador das categorias de base do Arsenal aparentemente agarrou o jovem torcedor pela garganta depois que a bola foi atirada para longe, o que levou a uma paralisação temporária da partida antes de o espectador ser finalmente expulso do estádio.

  • Confusão nas arquibancadas

    De acordo com o Daily Mail, o incidente extraordinário aconteceu aos 70 minutos da partida no Fratton Park, com o Cardiff perdendo por 2 a 0 para os anfitriões, recém-promovidos. Bielik correu para recuperar a bola na linha lateral enquanto seu time perseguia desesperadamente uma reação no fim do jogo.

    Em vez de devolver a bola, um jovem torcedor do Portsmouth a jogou por cima da cabeça de Bielik. Em retaliação imediata, Bielik esticou o braço em direção à arquibancada e pareceu agarrar o espectador pelo pescoço. O torcedor se levantou rapidamente, empurrou Bielik para longe e pareceu dar um tapa no rosto do meio-campista, provocando indignação entre a torcida da casa ao redor.

    • Publicidade

  • Oficiais da partida intervêm

    A altercação causou uma interrupção significativa, com a partida paralisada por três minutos enquanto os oficiais tentavam desesperadamente restabelecer a ordem. Outro espectador aumentou ainda mais a tensão ao atirar uma segunda bola, que atingiu o zagueiro do Cardiff Perry Ng na parte de trás da cabeça.

    O árbitro Ben Speedie interveio para conversar com o técnico do Portsmouth, John Mousinho, e o comandante do Cardiff, Brian Barry-Murphy, ao lado dos capitães dos dois clubes. Após a paralisação, a segurança do estádio retirou oficialmente o torcedor envolvido na confrontação inicial com Bielik. A partida acabou sendo retomada e terminou com vitória por 2 a 0 do Portsmouth, graças aos gols de Conor Shaughnessy e Marezi.


  • Escapando de uma punição imediata

    Apesar da natureza física do confronto, Bielik notavelmente escapou de qualquer punição adicional do árbitro durante a partida. Bielik já havia recebido um cartão amarelo aos nove minutos, mas não levou um segundo amarelo nem um cartão vermelho direto por seu papel na confusão à beira do campo.

    Ele acabou sendo substituído nos acréscimos, enquanto o Cardiff sofria outra derrota decepcionante. O Cardiff segue na zona de rebaixamento, na 22ª colocação, depois de não conseguir uma única vitória nas cinco primeiras rodadas da liga, enquanto o Portsmouth subiu para o 13º lugar na tabela.

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    Possível ação disciplinar

    Embora Bielik tenha escapado de uma punição imediata em campo, ele ainda pode enfrentar uma ação disciplinar retroativa da Football Association. A FA deve revisar minuciosamente as imagens da partida para determinar se uma multa ou uma suspensão longa é apropriada. Os dois clubes ainda não emitiram comunicados oficiais sobre o incidente, mas novas investigações são esperadas.

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