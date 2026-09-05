Ex-promessa do Arsenal, Krystian Bielik escapa de punição após chocante altercação física com torcedor do Portsmouth

De acordo com o Daily Mail, o incidente extraordinário aconteceu aos 70 minutos da partida no Fratton Park, com o Cardiff perdendo por 2 a 0 para os anfitriões, recém-promovidos. Bielik correu para recuperar a bola na linha lateral enquanto seu time perseguia desesperadamente uma reação no fim do jogo.

Em vez de devolver a bola, um jovem torcedor do Portsmouth a jogou por cima da cabeça de Bielik. Em retaliação imediata, Bielik esticou o braço em direção à arquibancada e pareceu agarrar o espectador pelo pescoço. O torcedor se levantou rapidamente, empurrou Bielik para longe e pareceu dar um tapa no rosto do meio-campista, provocando indignação entre a torcida da casa ao redor.