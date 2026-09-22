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Ex-promessa da base do Chelsea, Jude Soonsup-Bell mira títulos enquanto a Tailândia busca a glória na Copa da ASEAN da Fifa
Atacante mira o primeiro título
O ex-jogador formado na base do Chelsea Soonsup-Bell ressaltou sua determinação absoluta de conduzir a Tailândia à conquista de um título na primeira edição da Copa ASEAN da FIFA. O atacante de 22 anos do Port FC abriu mão de bom grado de convocações pelas categorias de base da Inglaterra para se comprometer com a terra de seus ancestrais, onde se sente mais feliz. Ao refletir sobre sua escolha de vestir a camisa da Tailândia, Soonsup-Bell disse à FIFA: "Eu não precisei ser convencido. Eu queria jogar pela Tailândia."
- PRiME Media Images
Atacante relembra trajetória de redenção
Sua carreira internacional sofreu um tropeço precoce após um pênalti perdido na estreia contra Singapura, em novembro de 2025, mas ele se recuperou rapidamente com dois gols impressionantes contra o Sri Lanka nas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2027. Essa experiência forjou a resiliência mental necessária para liderar o ataque em torneios competitivos.
Relembrando sua redenção após aquela estreia difícil, Soonsup-Bell continuou: "Para mim, foi um grande jogo [contra Singapura] porque foi minha primeira partida internacional. Eu sempre quero dar um bom exemplo para todos e entro naquele campo para ajudar a equipe e marcar gols. Perder o pênalti, na verdade, me deu motivação extra para o jogo seguinte, para balançar as redes, e foi isso que consegui fazer."
Olhando para os objetivos coletivos sob o comando do técnico Anthony Hudson, o ex-atacante do Tottenham acrescentou: "O principal objetivo da Tailândia na Copa da ASEAN é, claro, vencê-la. Vou fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a erguer o troféu."
O desenvolvimento regional ganha impulso
O futebol do Sudeste Asiático deu passos substanciais à frente nas últimas temporadas, algo refletido na ascensão em posições nas tabelas dos rankings globais. Soonsup-Bell vê o torneio regional recém-criado pela FIFA como uma vitrine ideal para acelerar a modernização da infraestrutura e elevar o nível técnico dos talentos locais.
Avaliando a trajetória de crescimento da região na mesma entrevista, Soonsup-Bell explicou: "Todo mundo consegue ver o quanto o futebol do Sudeste Asiático melhorou ao longo dos anos por meio do Ranking Mundial da FIFA. Todo mundo consegue ver que o nível está melhorando ano após ano. Eu acredito que, um dia, com a ajuda certa das pessoas certas e com a infraestrutura certa no futebol do Sudeste Asiático, se isso puder continuar avançando. Se as pessoas continuarem pressionando na direção certa, com certeza vai alcançar um nível mais alto."
Ao destacar o apoio eletrizante gerado pelos torcedores apaixonados nas arquibancadas, o atacante concluiu: "Vamos sempre tentar conquistar a vitória e dar o nosso melhor. Mas o apoio que recebemos nos ajuda enormemente, especialmente quando cria uma atmosfera tão incrível."
- Getty Images Sport
Testes na fase de grupos aguardam
A Tailândia inicia sua campanha na Divisão 1 contra Vietnã, Filipinas e Paquistão entre 24 de setembro e 5 de outubro. A Tailândia entra no torneio cercada de grandes expectativas, como franca favorita em solo indonésio. A precisão de Soonsup-Bell diante do gol será crucial para as chances da equipe de alcançar o sucesso regional.
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