Ex-promessa da base do Chelsea, Jude Soonsup-Bell mira títulos enquanto a Tailândia busca a glória na Copa da ASEAN da Fifa

Sua carreira internacional sofreu um tropeço precoce após um pênalti perdido na estreia contra Singapura, em novembro de 2025, mas ele se recuperou rapidamente com dois gols impressionantes contra o Sri Lanka nas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2027. Essa experiência forjou a resiliência mental necessária para liderar o ataque em torneios competitivos.

Relembrando sua redenção após aquela estreia difícil, Soonsup-Bell continuou: "Para mim, foi um grande jogo [contra Singapura] porque foi minha primeira partida internacional. Eu sempre quero dar um bom exemplo para todos e entro naquele campo para ajudar a equipe e marcar gols. Perder o pênalti, na verdade, me deu motivação extra para o jogo seguinte, para balançar as redes, e foi isso que consegui fazer."

Olhando para os objetivos coletivos sob o comando do técnico Anthony Hudson, o ex-atacante do Tottenham acrescentou: "O principal objetivo da Tailândia na Copa da ASEAN é, claro, vencê-la. Vou fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a erguer o troféu."