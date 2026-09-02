Ex-presidente do Fluminense explica por que clube não efetiva Marcão e revela plano para o treinador

O atual diretor-geral e ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicou por que Marcão não será efetivado como técnico do clube. Auxiliar técnico permanente, ele assumiu a equipe até o fim do ano, mas a ideia da gestão é que retorne à função após o encerramento da temporada.

Segundo o dirigente, a decisão está relacionada a um acordo firmado com Marcão em 2019 e mantido pela atual gestão. Mário afirmou que o treinador ocupa uma posição de confiança dentro da comissão técnica e participa das avaliações sobre o trabalho da equipe.

Em entrevista ao podcast Corredor 5, no quadro Pelada Musical, nesta segunda-feira, Mário explicou a estratégia do clube:

"Nós fizemos um acordo na chegada, e é mantido pela gestão atual. Se ele se transforma no treinador que vai ser o treinador profissional, sem ser o permanente, a gente vai ter que tirar o Marcão. Onde ele atua? Ele atua nos momentos em que a gente entende que precisamos fazer uma mexida no comando e que essa mexida, com a entrada do Marcão, vai fazer com que a gente chegue aos mesmos objetivos que se trouxermos outro. É uma decisão da gestão."

Mário também revelou que já conversou com Marcão sobre a possibilidade de o treinador, em algum momento, seguir carreira como comandante definitivo de uma equipe.

"Já tive essa conversa com ele algumas vezes. Ele é meu amigo. Acho que em algum momento ele vai ser chamado por outros clubes, e que ele fará esse voo solo. Mas fizemos esse acordo em 2019 de que ele começaria e terminaria a gestão comigo. Enquanto tiver um treinador no comando, quero que seja o cara da gestão, que acompanha e faz as avaliações para nós. É uma decisão estratégica, de gestão. Vocês podem concordar ou discordar."

A ideia, portanto, é que Marcão permaneça como auxiliar técnico permanente do Fluminense, enquanto a diretoria avalia em dezembro quem será o treinador para a próxima temporada.