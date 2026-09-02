Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fluminense v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Ex-presidente do Fluminense explica por que clube não efetiva Marcão e revela plano para o treinador

Fluminense
Marcao
Brasileirão
Copa Libertadores

Mário Bittencourt, atual diretor-geral do clube, elogiou trabalho de comandante, mas explicou que decisão faz parte de acordo entre as partes e estratégia da gestão

O início de Marcão no comando do Fluminense é positivo. Efetivado de forma interina após a demissão de Luis Zubeldía, o treinador está invicto há quatro jogos e soma cerca de 67% de aproveitamento, com duas vitórias e dois empates. Se vencer o Vasco no próximo sábado, terá seu melhor começo à frente do Tricolor.

As vitórias vieram contra Palmeiras e Remo, pelo Brasileirão. Já os empates foram diante de Independiente Rivadavia e Athletico-PR. O primeiro, pela Libertadores, garantiu a classificação do Fluminense às quartas de final da competição.

Apesar dos bons resultados, Marcão não tem a permanência como treinador assegurada para 2027. A diretoria tricolor pretende mantê-lo no comando até o fim da temporada, mas trabalha com outra estratégia para definir o futuro da equipe.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1063915501.jpgBrazil Photo Press

    Explicação de ex-presidente

    O atual diretor-geral e ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicou por que Marcão não será efetivado como técnico do clube. Auxiliar técnico permanente, ele assumiu a equipe até o fim do ano, mas a ideia da gestão é que retorne à função após o encerramento da temporada.

    Segundo o dirigente, a decisão está relacionada a um acordo firmado com Marcão em 2019 e mantido pela atual gestão. Mário afirmou que o treinador ocupa uma posição de confiança dentro da comissão técnica e participa das avaliações sobre o trabalho da equipe.

    Em entrevista ao podcast Corredor 5, no quadro Pelada Musical, nesta segunda-feira, Mário explicou a estratégia do clube:

    "Nós fizemos um acordo na chegada, e é mantido pela gestão atual. Se ele se transforma no treinador que vai ser o treinador profissional, sem ser o permanente, a gente vai ter que tirar o Marcão. Onde ele atua? Ele atua nos momentos em que a gente entende que precisamos fazer uma mexida no comando e que essa mexida, com a entrada do Marcão, vai fazer com que a gente chegue aos mesmos objetivos que se trouxermos outro. É uma decisão da gestão."

    Mário também revelou que já conversou com Marcão sobre a possibilidade de o treinador, em algum momento, seguir carreira como comandante definitivo de uma equipe.

    "Já tive essa conversa com ele algumas vezes. Ele é meu amigo. Acho que em algum momento ele vai ser chamado por outros clubes, e que ele fará esse voo solo. Mas fizemos esse acordo em 2019 de que ele começaria e terminaria a gestão comigo. Enquanto tiver um treinador no comando, quero que seja o cara da gestão, que acompanha e faz as avaliações para nós. É uma decisão estratégica, de gestão. Vocês podem concordar ou discordar."

    A ideia, portanto, é que Marcão permaneça como auxiliar técnico permanente do Fluminense, enquanto a diretoria avalia em dezembro quem será o treinador para a próxima temporada.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1008183332.jpgTheNews2

    Números animadores

    Marcão pode melhorar ainda mais seus números no próximo sábado. Uma vitória sobre o Vasco faria o treinador chegar a 73% de aproveitamento e superar seu início de 2019, até então o melhor de suas passagens como técnico efetivado do Fluminense.

    Naquele ano, Marcão conquistou 10 dos primeiros 15 pontos disputados, com 66,7% de aproveitamento. O Tricolor venceu Grêmio, Botafogo e Bahia, empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Athletico-PR.

    As outras duas passagens como técnico efetivado tiveram começos diferentes. Em 2020, após a saída de Odair Hellmann, Marcão conquistou apenas quatro dos primeiros 15 pontos possíveis. O desempenho melhorou ao longo da temporada, quando chegou a 60% de aproveitamento e levou o Fluminense à classificação para a Libertadores seguinte.

    Em 2021, depois da demissão de Roger Machado, o treinador somou oito pontos em 15 partidas, com 53% de aproveitamento no início do trabalho.

    Além de buscar seu melhor começo como treinador do Fluminense, Marcão terá contra o Vasco a chance de ajudar o clube a encerrar um jejum de sete clássicos sem vitória.

    A diretoria pretende contar com Marcão até o fim de 2026 e, posteriormente, avaliar o desempenho da equipe antes de definir os próximos passos para a temporada seguinte.

    O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Brasileirão. O clássico será disputado no Maracanã, com mando do Tricolor.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Vasco crest
Vasco
VAS