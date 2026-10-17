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Ex-presidente do São Paulo Julio Casares processa a Meta por perda de seguidores no Instagram em meio a outra disputa judicial contra o clube brasileiro
Dirigente destituído exige compensação digital
Segundo a ESPN Brasil, Casares pede R$ 10 milhões (£ 1,5 milhão/$ 2 milhões) de indenização à empresa controladora do Instagram e do Facebook pela perda de seguidores, enquanto mantém uma disputa judicial contra seu ex-clube. Após renunciar em janeiro, antes do processo de impeachment, ele afirma que seu perfil ficou desativado por cinco meses devido a denúncias falsas coordenadas. Com isso, a conta monetizada tinha 562 mil seguidores quando foi reativada, ante os 600 mil anteriores, e agora tem 553 mil.
- AFP
Relatórios coordenados levam a uma suspensão de cinco meses
Embora sua intensa atividade nas redes sociais frequentemente provocasse críticas de torcedores e adversários políticos durante sua presidência, Casares afirma que construiu seu público de forma orgânica ao longo de uma década, usando o perfil como um canal essencial de comunicação com torcedores e com a imprensa. Após tentativas frustradas de recuperar o perfil por meio do suporte da Meta, ele acabou obtendo uma liminar judicial. Casares argumentou que a situação foi agravada pelo fato de ser idoso e ter sido deixado “abandonado diante de um sistema de atendimento robótico e ineficaz”.
Ao destacar o impacto duradouro dos cinco meses em que o perfil ficou fora do ar, a equipe jurídica de Casares declarou: “Uma queda tão significativa demonstra que a conduta do Facebook não causou um mero transtorno temporário, mas danos concretos à sua presença digital, autoridade pública, alcance profissional e ao patrimônio reputacional construído organicamente por Casares ao longo de muitos anos.”
Ao detalhar como adversários teriam usado a plataforma para atacá-lo após sua saída, sua defesa argumentou: “Casares, jornalista, figura pública e ex-presidente do Sao Paulo Futebol Clube, foi abruptamente privado do canal pelo qual se comunicava com aproximadamente 600 mil seguidores durante um período particularmente delicado de exposição pública. Ao mesmo tempo, enfrentou uma campanha coordenada de terceiros que usaram o sistema de denúncias da plataforma como arma, celebraram publicamente a ‘queda’ de seu perfil e divulgaram a versão de que Casares havia ‘deixado’ as redes sociais.”
Disputa judicial contesta a expulsão de clube
Além do processo contra a Meta, a ESPN informa que Casares entrou na Justiça contra o São Paulo para contestar as acusações de “gestão temerária” e anular sua expulsão do quadro de associados, determinada pelo Conselho Deliberativo do clube em 10 de setembro.
Em uma petição à qual o mesmo veículo teve acesso, o ex-presidente pede à Justiça que reconheça sua gestão como “regular, de boa-fé e aprovada pelos órgãos competentes”. Ele sustenta que “não houve gestão temerária, apropriação indevida de recursos nem desvio de finalidade” e argumenta que as acusações “surgiram no contexto de uma disputa política interna” no clube.
Seus advogados destacaram as vitórias nas eleições de 2020 e 2023 e os “títulos inéditos” conquistados durante sua gestão: a Copa do Brasil de 2023, a Supercopa do Brasil de 2024, o Campeonato Paulista de 2021 e a Copinha de 2025, além do vice-campeonato da CONMEBOL Sul-Americana de 2022.
A defesa também citou “avanços comerciais e financeiros” por meio do acordo de direitos de nome do estádio Morumbis, de “novos contratos de patrocínio” e da “reestruturação financeira”. Um ponto central da ação é o argumento de que Casares agiu de “boa-fé” e contou com o “apoio de especialistas qualificados das áreas financeira, contábil, jurídica e de conformidade”. Assim, “eventuais decisões técnicas e classificações contábeis eram de responsabilidade desses departamentos”, e não “exclusivamente do presidente”.
- Avalon.red
Prazo legal coincide com o Brasileirão
No início de outubro, a Justiça concedeu ao São Paulo um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa formal em resposta à petição do ex-presidente. Longe da disputa judicial, o time principal do Tricolor precisa se concentrar nos compromissos nacionais quando receber o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro no sábado à noite. Após a partida em casa, o time terá dois jogos seguidos fora de casa: contra o Mirassol em 24 de outubro e contra o Bahia quatro dias depois.
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