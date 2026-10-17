Ex-presidente do São Paulo Julio Casares processa a Meta por perda de seguidores no Instagram em meio a outra disputa judicial contra o clube brasileiro

Embora sua intensa atividade nas redes sociais frequentemente provocasse críticas de torcedores e adversários políticos durante sua presidência, Casares afirma que construiu seu público de forma orgânica ao longo de uma década, usando o perfil como um canal essencial de comunicação com torcedores e com a imprensa. Após tentativas frustradas de recuperar o perfil por meio do suporte da Meta, ele acabou obtendo uma liminar judicial. Casares argumentou que a situação foi agravada pelo fato de ser idoso e ter sido deixado “abandonado diante de um sistema de atendimento robótico e ineficaz”.

Ao destacar o impacto duradouro dos cinco meses em que o perfil ficou fora do ar, a equipe jurídica de Casares declarou: “Uma queda tão significativa demonstra que a conduta do Facebook não causou um mero transtorno temporário, mas danos concretos à sua presença digital, autoridade pública, alcance profissional e ao patrimônio reputacional construído organicamente por Casares ao longo de muitos anos.”

Ao detalhar como adversários teriam usado a plataforma para atacá-lo após sua saída, sua defesa argumentou: “Casares, jornalista, figura pública e ex-presidente do Sao Paulo Futebol Clube, foi abruptamente privado do canal pelo qual se comunicava com aproximadamente 600 mil seguidores durante um período particularmente delicado de exposição pública. Ao mesmo tempo, enfrentou uma campanha coordenada de terceiros que usaram o sistema de denúncias da plataforma como arma, celebraram publicamente a ‘queda’ de seu perfil e divulgaram a versão de que Casares havia ‘deixado’ as redes sociais.”