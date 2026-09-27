Bernstein, que ocupou o cargo de presidente do Manchester City entre 1998 e 2003, acredita que o clube precisa enfrentar sanções esportivas severas. Depois que a Premier League comprovou a grande maioria das 115 acusações, Bernstein disse à talkSPORT que a imensa riqueza do clube torna multas comuns irrelevantes.

"Eu diria, antes de mais nada, que penalidades financeiras não serão suficientes", afirmou Bernstein. "Estamos falando de um clube com bolsos sem fundo, o dinheiro não significa muita coisa, como vimos na última janela de transferências, e, seja [uma multa de] £100 milhões, £200 milhões, isso não seria suficiente."