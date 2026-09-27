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Ex-presidente do Manchester City alerta que "algo deve afetar a situação do clube na liga" após violações das regras
Punição severa esperada
Bernstein, que ocupou o cargo de presidente do Manchester City entre 1998 e 2003, acredita que o clube precisa enfrentar sanções esportivas severas. Depois que a Premier League comprovou a grande maioria das 115 acusações, Bernstein disse à talkSPORT que a imensa riqueza do clube torna multas comuns irrelevantes.
"Eu diria, antes de mais nada, que penalidades financeiras não serão suficientes", afirmou Bernstein. "Estamos falando de um clube com bolsos sem fundo, o dinheiro não significa muita coisa, como vimos na última janela de transferências, e, seja [uma multa de] £100 milhões, £200 milhões, isso não seria suficiente."
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Rebaixamento ou perda de pontos
O ex-presidente ressaltou que a punição precisa afetar diretamente a situação do clube na elite, sugerindo uma dedução de 80 pontos ou até a expulsão. "Infelizmente, digo tudo isso com grande tristeza, digo mesmo, como torcedor, acho que precisa haver algo que afete a situação deles na liga", explicou Bernstein.
"E, se fosse uma dedução de pontos, isso depende do momento. Porque, se fosse hoje, com a temporada tendo apenas alguns jogos disputados, e a dedução de pontos tivesse de ser algo terminal em relação à situação deles na Premier League, eu calculei que teria de ser algo como 80 pontos deduzidos, o que significaria que o clube não poderia se recuperar nesta temporada e cairia."
Rivais exigem compensação
Enquanto o Manchester City aguarda as consequências finais, clubes rivais já estão preparando suas próprias respostas legais. Arsenal, Tottenham, Liverpool e Manchester United apresentaram notificações formais reservando seu direito de pedir indenização, citando a perda de receitas potenciais devido à suposta fraude. Essas ações coletivas podem chegar a até £ 800 milhões.
Entre os anos mencionados, o Manchester City conquistou oito títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, quatro Copas da Inglaterra e sete Copas da Liga Inglesa. No entanto, o presidente Khaldoon Al Mubarak divulgou um comunicado forte no sábado negando as acusações. Al Mubarak declarou que eles seguem confiantes em limpar seu nome e "provar a inocência do clube", argumentando que o processo careceu de imparcialidade.
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O que acontece a seguir?
O Manchester City inevitavelmente entrará com recurso contra as conclusões, o que pode atrasar significativamente qualquer sanção esportiva final. Se o processo se arrastar até o fim da temporada, o clube poderá enfrentar rebaixamento automático em vez de uma punição com perda de pontos. A Premier League e o mundo do futebol agora acompanharão de perto o veredicto oficial e as subsequentes batalhas legais.
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