Ex-presidente do Barcelona afirma que uma oferta recorde de 400 milhões de euros estava pronta para Lionel Messi - “não era o Manchester City”; então, quem era o clube misterioso?

Em uma entrevista franca à Cadena SER, Bartomeu falou abertamente sobre um dos períodos mais turbulentos de sua presidência. Após a saída chocante de Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, o clube teria ficado em alerta máximo com a possibilidade de outra superestrela ser roubada. Bartomeu detalhou como a diretoria do Camp Nou tomou conhecimento de uma gigantesca operação financeira destinada a tirar Messi da Espanha.

O ex-presidente explicou como os rumores surgiram pela primeira vez, afirmando: “Algumas semanas após a saída de Neymar, começaram a circular rumores de que um clube estava preparando 400 milhões de euros (346 milhões de libras/470 milhões de dólares) para Messi — o valor de sua cláusula de rescisão.” Esse valor teria quase dobrado a taxa recorde de 222 milhões de euros (192 milhões de libras/261 milhões de dólares) paga por Neymar, alterando fundamentalmente o panorama do futebol europeu.