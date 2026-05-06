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Ex-presidente do Barcelona afirma que uma oferta recorde de 400 milhões de euros estava pronta para Lionel Messi - “não era o Manchester City”; então, quem era o clube misterioso?
Uma revelação bombástica de Bartomeu
Em uma entrevista franca à Cadena SER, Bartomeu falou abertamente sobre um dos períodos mais turbulentos de sua presidência. Após a saída chocante de Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, o clube teria ficado em alerta máximo com a possibilidade de outra superestrela ser roubada. Bartomeu detalhou como a diretoria do Camp Nou tomou conhecimento de uma gigantesca operação financeira destinada a tirar Messi da Espanha.
O ex-presidente explicou como os rumores surgiram pela primeira vez, afirmando: “Algumas semanas após a saída de Neymar, começaram a circular rumores de que um clube estava preparando 400 milhões de euros (346 milhões de libras/470 milhões de dólares) para Messi — o valor de sua cláusula de rescisão.” Esse valor teria quase dobrado a taxa recorde de 222 milhões de euros (192 milhões de libras/261 milhões de dólares) paga por Neymar, alterando fundamentalmente o panorama do futebol europeu.
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Fundos misteriosos e ligações com o Oriente Médio
Embora o Manchester City fosse frequentemente associado a Messi devido à presença de Pep Guardiola, Bartomeu foi rápido em descartar o gigante inglês como o principal interessado nesse caso específico. Ele deu a entender que o apoio financeiro para a transferência vinha de recursos estatais, o que aumentou ainda mais o mistério em torno da identidade do interessado.
Bartomeu revelou a seriedade da ameaça ao observar que o dinheiro já estava em movimento. “Fundos de um país árabe foram transferidos para contas na Europa”, afirmou ele. Quando pressionado por mais detalhes sobre a origem desses recursos, Bartomeu optou por não revelar detalhes: “Isso não importa agora… é notícia velha; foi há anos. Existem muito poucos clubes na Inglaterra, ou clubes estatais, que podem arcar com tais somas.”
A identidade do pretendente misterioso
Apesar da ausência de um nome oficial, os comentários de Bartomeu reacenderam o debate sobre qual clube possuía o poder financeiro e a intenção de realizar tal operação. Ele foi categórico ao afirmar que não era a parte azul de Manchester que liderava a iniciativa naquele momento específico, embora muitos suspeitassem que o City Football Group fosse o único capaz de tal investimento.
“Havia um time disposto a pagar 400 milhões de euros. Não quero citar nomes, mas não era o City”, esclareceu ele. Isso deixa o Chelsea, o PSG ou talvez um clube do próprio Oriente Médio como candidatos em potencial, embora o ex-presidente tenha mantido sigilo sobre a identidade final do clube que deixou os dirigentes do Barça em suspense quanto ao futuro de seu maior jogador de todos os tempos.
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Garantir o futuro de Messi no Camp Nou
A ameaça de perder o oito vezes vencedor da Bola de Ouro levou o Barcelona a agir imediatamente. Bartomeu descreveu o pânico interno e como tiveram que reformular o contrato de Messi para garantir que ele permanecesse na Catalunha por um futuro previsível. O contrato resultante foi um dos mais lucrativos da história do esporte, tornando quase impossível para qualquer rival igualar tais condições financeiras.
“O que fizemos foi conversar com Lionel Messi e seu pai e discutir o assunto: tivemos que aumentar a cláusula de rescisão”, explicou Bartomeu. “Na época, a cláusula era de 400, então a aumentamos para 700, o que é um valor muito alto. Se você aumenta a cláusula de rescisão, também precisa aumentar o salário e a remuneração do jogador.” Essa medida efetivamente encerrou a disputa, embora tenha contribuído para a pressão financeira que acabaria levando à saída de Messi em 2021.