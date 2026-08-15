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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Ex-ponta do Manchester United, Jadon Sancho prefere transferência para o exterior em meio a interesse da Premier League

Mercado da bola
J. Sancho
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Jadon Sancho, agente livre no mercado, está inclinado a dar sequência à sua carreira no exterior, apesar de atrair interesse e ofertas de contrato de vários clubes da Premier League. O ponta de 26 anos avalia atualmente seu futuro, seis semanas após deixar o Manchester United, com o ex-clube Borussia Dortmund entre os principais times europeus que monitoram sua situação.

  • Sancho avalia opções na Europa

    De acordo com a BBC Sport, Sancho está priorizando uma transferência para o exterior, apesar de ter recebido abordagens concretas de vários clubes da Premier League. O ponta de 26 anos está disponível como agente livre e avalia suas opções seis semanas depois de seu contrato com o United expirar oficialmente. O Dortmund, potência da Bundesliga, onde o atacante anteriormente somou 158 partidas em duas passagens, lidera a corrida por sua contratação.

    • Publicidade
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Ponta busca um recomeço

    O atacante, que custou £73 milhões ao chegar a Old Trafford em 2021, prefere um novo desafio fora do futebol inglês, embora siga aberto a avaliar todas as oportunidades realistas.

    Na última temporada, ele entrou em campo 39 vezes durante uma passagem temporária pelo Aston Villa, ajudando a equipe de Unai Emery a garantir vaga na Champions League e a conquistar o troféu da Liga Europa. Sua entrada no fim da decisão contra o Freiburg representou sua terceira final europeia consecutiva em três anos, depois de já ter disputado decisões continentais por Dortmund e Chelsea.

  • Empréstimos recentes avaliados

    Definir seu próximo destino representa uma encruzilhada crucial na carreira após empréstimos consecutivos na elite do futebol inglês. Durante a campanha de 2024-25, o internacional inglês somou 41 partidas enquanto esteve emprestado ao Chelsea. No entanto, a cúpula de Stamford Bridge optou por não efetivar sua permanência, acionando uma multa rescisória de £ 5 milhões para encerrar sua obrigação de compra e mandá-lo de volta a Manchester.

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  • imago-sport-1077710408.jpgDeFodi Images

    Sancho melhora a forma física na pré-temporada

    Sancho atualmente mantém a forma física treinando ao lado da equipe semiprofissional Flixton, enquanto as negociações sobre seu próximo passo seguem nos bastidores. Com as principais ligas europeias já em andamento ou prestes a começar, o ponta enfrenta uma corrida contra o tempo para se integrar a um novo elenco antes do fechamento da janela de verão. Sua decisão iminente será crucial para reativar sua carreira em alto nível e recolocá-lo na disputa por uma vaga na seleção.