O atacante, que custou £73 milhões ao chegar a Old Trafford em 2021, prefere um novo desafio fora do futebol inglês, embora siga aberto a avaliar todas as oportunidades realistas.

Na última temporada, ele entrou em campo 39 vezes durante uma passagem temporária pelo Aston Villa, ajudando a equipe de Unai Emery a garantir vaga na Champions League e a conquistar o troféu da Liga Europa. Sua entrada no fim da decisão contra o Freiburg representou sua terceira final europeia consecutiva em três anos, depois de já ter disputado decisões continentais por Dortmund e Chelsea.