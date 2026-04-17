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Ex-olheiro do Real Madrid critica Vinícius Júnior, chamando-o de “irrefletido”, após a eliminação da Liga dos Campeões
A frustração atinge o auge em Munique
O Real Madrid sofreu uma eliminação dolorosa nas quartas de final depois que Michael Olise e Luis Díaz marcaram gols no final da partida, garantindo a vitória do Bayern por 4 a 3 na segunda partida. O time, 15 vezes campeão, esteve à frente no placar por três vezes durante a partida, graças a gols de Arda Güler e Kylian Mbappé, mas foi prejudicado pelo cartão vermelho recebido por Eduardo Camavinga no final da partida. Romero apontou a falta de eficácia de Vinícius como a principal razão para o fracasso, observando que o time sofreu como consequência de sua fraca finalização.
Romero exige mais inteligência
O ex-olheiro expressou seu cansaço com jogadores que considera carecerem de maturidade tática, apesar de representarem o clube mais prestigiado da história do futebol. Ele relembrou sua época como treinador de categorias de base para destacar a importância da disciplina e do empenho mental nos treinos.
Lamentando o estado atual do ataque do Real Madrid e a falta de progresso em áreas específicas do jogo, Romero disse à Cadena SER: “Quantas vezes já disse que eles precisam trabalhar a finalização, que precisam trabalhar a cabeça? Vejo que a cabeça dele [Vinícius] não funciona, mas a finalização sim. Vamos trabalhar nisso. É a realidade. A primeira coisa é contratar jogadores que tenham inteligência. Estou cansado de ver jogadores sem inteligência vestindo a camisa mais gloriosa da história do futebol.”
Falta de humildade
Romero apontou a aparente falta de ética de trabalho como um grande obstáculo para o brasileiro, comparando sua atitude com a de lendas do clube como Hugo Sánchez. Ele argumentou que o atual ataque do Real Madrid fica muito aquém do lendário trio formado por Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.
Enfatizando a necessidade de autorreflexão e treinos adicionais para diminuir a diferença em relação à elite europeia, Romero acrescentou: “Gostaria de ver as notas escolares desse elenco do Real Madrid. Quero ver o que Vinicius tirou em História e Geografia... o que Camavinga tirou em Matemática.
“Ele [Vinicius] não tem a humildade de admitir que é muito fraco na finalização. Eu me casei, fui para Madri em lua de mel, fui assistir ao treino do Real Madrid, e Hugo Sánchez passava uma hora só praticando finalização. Vinicius, que é quem realmente precisa fazer isso... não faz.”
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Foco no mercado interno após o colapso europeu
O Real Madrid precisa agora voltar a concentrar-se na La Liga, na tentativa de salvar a temporada após a decepção na Baviera. Atualmente nove pontos atrás do líder Barcelona, com apenas sete partidas restantes, a equipe de Álvaro Arbeloa enfrentará o Deportivo Alavés na próxima terça-feira.
O time precisa demonstrar resiliência mental para permanecer na disputa pelos títulos nacionais, ao mesmo tempo em que resolve os evidentes problemas de finalização de jogadas, destacados pela sua mais recente eliminação europeia.