Ex-olheiro do Real Madrid critica Vinícius Júnior, chamando-o de “irrefletido”, após a eliminação da Liga dos Campeões

O ex-olheiro expressou seu cansaço com jogadores que considera carecerem de maturidade tática, apesar de representarem o clube mais prestigiado da história do futebol. Ele relembrou sua época como treinador de categorias de base para destacar a importância da disciplina e do empenho mental nos treinos.

Lamentando o estado atual do ataque do Real Madrid e a falta de progresso em áreas específicas do jogo, Romero disse à Cadena SER: “Quantas vezes já disse que eles precisam trabalhar a finalização, que precisam trabalhar a cabeça? Vejo que a cabeça dele [Vinícius] não funciona, mas a finalização sim. Vamos trabalhar nisso. É a realidade. A primeira coisa é contratar jogadores que tenham inteligência. Estou cansado de ver jogadores sem inteligência vestindo a camisa mais gloriosa da história do futebol.”