Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Everton FC v AFC Bournemouth: Premier League Summer SeriesGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Ex-olheiro apoia contratação de meio-campista "interessante" da Premier League pelo Everton

Mercado da bola
Everton
M. Tavernier
Premier League
Bournemouth

O ex-observador sênior do Everton Bryan King acredita que o meio-campista do Bournemouth Marcus Tavernier representaria um movimento inteligente do Everton neste verão. Com David Moyes buscando reforçar suas opções no meio-campo antes da nova temporada, o clube de Merseyside fez consultas iniciais sobre a disponibilidade do jogador de 27 anos.

  • Everton mira contratação de Tavernier

    O Everton teria feito uma consulta inicial sobre uma possível transferência de verão pelo meio-campista Tavernier, do Bournemouth. Moyes está interessado em reforçar as opções do meio-campo do Everton após a chegada de cinco contratações em definitivo. No entanto, como o jogador de 27 anos tem contrato com o Vitality Stadium até 2029, garantir sua contratação exigiria uma quantia substancial, especialmente depois de ele registrar oito gols e quatro assistências na última temporada.

    • Publicidade
  • Real Betis Balompie v AFC Bournemouth - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Olheiro elogia meio-campista do Bournemouth

    O ex-chefe de observação do Everton, King, acredita que Tavernier está entrando em seus anos de auge e possui a versatilidade posicional de que o clube de Merseyside precisa desesperadamente.

    Em entrevista ao Football Insider, King fez sua avaliação das qualidades do jogador: "Ele é um jogador em ascensão na faixa dos 25, 26, 27 anos, não é? Então, você olha para ele e, mais uma vez, é uma boa idade. Ele foi bem.

    "Ele pode jogar no meio-campo, pode jogar aberto. Sabe, ele pode ser um jogador interessante para trazer junto com Johnson. Ele certamente poderia elevar o meio-campo, não poderia?

    "Ele foi bem no Bournemouth. Sabe, quando você olha para o recrutamento do Bournemouth, ele tem sido muito bom, não é? Quer dizer, puxa, eles ganharam muito dinheiro com a venda de jogadores. Trouxeram por um valor relativamente baixo e venderam por muito dinheiro."

  • Everton faz consulta inicial

    As informações sobre o interesse do Everton já haviam sido confirmadas anteriormente pelo jornalista Ben Jacobs em 9 de agosto, quando ele detalhou os bastidores da situação em uma publicação em sua conta pessoal no X . Jacobs afirmou: "Entendo que o Everton fez uma consulta por Marcus Tavernier. Conversas iniciais do lado do jogador. Nenhuma abordagem ao Bournemouth."

    Caso um acordo se concretize, o ex-jogador do Middlesbrough reforçaria ainda mais a reformulação do elenco do Everton após as chegadas de Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney e Christian Norgaard.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Moyes busca o retoque final

    O Everton segue ajustando seu elenco antes da campanha na Premier League, enquanto busca construir maior consistência no meio da tabela. A chegada de Tavernier daria a Moyes uma valiosa flexibilidade tática graças à sua capacidade de atuar tanto pelos lados quanto por dentro. No entanto, as negociações formais com o Bournemouth devem se mostrar difíceis, diante do papel vital do meio-campista e de seu longo contrato com o clube.

Amistosos de clubes
Mainz crest
Mainz
M05
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Amistosos de clubes
Everton crest
Everton
EVE
Lille crest
Lille
LIL