O ex-chefe de observação do Everton, King, acredita que Tavernier está entrando em seus anos de auge e possui a versatilidade posicional de que o clube de Merseyside precisa desesperadamente.

Em entrevista ao Football Insider, King fez sua avaliação das qualidades do jogador: "Ele é um jogador em ascensão na faixa dos 25, 26, 27 anos, não é? Então, você olha para ele e, mais uma vez, é uma boa idade. Ele foi bem.

"Ele pode jogar no meio-campo, pode jogar aberto. Sabe, ele pode ser um jogador interessante para trazer junto com Johnson. Ele certamente poderia elevar o meio-campo, não poderia?

"Ele foi bem no Bournemouth. Sabe, quando você olha para o recrutamento do Bournemouth, ele tem sido muito bom, não é? Quer dizer, puxa, eles ganharam muito dinheiro com a venda de jogadores. Trouxeram por um valor relativamente baixo e venderam por muito dinheiro."