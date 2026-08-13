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Ex-olheiro apoia contratação de meio-campista "interessante" da Premier League pelo Everton
Everton mira contratação de Tavernier
O Everton teria feito uma consulta inicial sobre uma possível transferência de verão pelo meio-campista Tavernier, do Bournemouth. Moyes está interessado em reforçar as opções do meio-campo do Everton após a chegada de cinco contratações em definitivo. No entanto, como o jogador de 27 anos tem contrato com o Vitality Stadium até 2029, garantir sua contratação exigiria uma quantia substancial, especialmente depois de ele registrar oito gols e quatro assistências na última temporada.
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Olheiro elogia meio-campista do Bournemouth
O ex-chefe de observação do Everton, King, acredita que Tavernier está entrando em seus anos de auge e possui a versatilidade posicional de que o clube de Merseyside precisa desesperadamente.
Em entrevista ao Football Insider, King fez sua avaliação das qualidades do jogador: "Ele é um jogador em ascensão na faixa dos 25, 26, 27 anos, não é? Então, você olha para ele e, mais uma vez, é uma boa idade. Ele foi bem.
"Ele pode jogar no meio-campo, pode jogar aberto. Sabe, ele pode ser um jogador interessante para trazer junto com Johnson. Ele certamente poderia elevar o meio-campo, não poderia?
"Ele foi bem no Bournemouth. Sabe, quando você olha para o recrutamento do Bournemouth, ele tem sido muito bom, não é? Quer dizer, puxa, eles ganharam muito dinheiro com a venda de jogadores. Trouxeram por um valor relativamente baixo e venderam por muito dinheiro."
Everton faz consulta inicial
As informações sobre o interesse do Everton já haviam sido confirmadas anteriormente pelo jornalista Ben Jacobs em 9 de agosto, quando ele detalhou os bastidores da situação em uma publicação em sua conta pessoal no X . Jacobs afirmou: "Entendo que o Everton fez uma consulta por Marcus Tavernier. Conversas iniciais do lado do jogador. Nenhuma abordagem ao Bournemouth."
Caso um acordo se concretize, o ex-jogador do Middlesbrough reforçaria ainda mais a reformulação do elenco do Everton após as chegadas de Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney e Christian Norgaard.
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Moyes busca o retoque final
O Everton segue ajustando seu elenco antes da campanha na Premier League, enquanto busca construir maior consistência no meio da tabela. A chegada de Tavernier daria a Moyes uma valiosa flexibilidade tática graças à sua capacidade de atuar tanto pelos lados quanto por dentro. No entanto, as negociações formais com o Bournemouth devem se mostrar difíceis, diante do papel vital do meio-campista e de seu longo contrato com o clube.
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