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Ex-meio-campista do Watford recebe suspensão de 11 jogos por insultos racistas “totalmente inaceitáveis” contra jogador da seleção sub-21
Acusações graves e conclusões da FA
Uma comissão reguladora independente determinou que Dwomoh foi culpado de uma infração “muito grave” e “totalmente inaceitável” após investigar incidentes envolvendo um jogador sub-21 de ascendência indiana. A vítima, referida nas justificativas oficiais por escrito da FA como Jogador A, foi alvo de comentários discriminatórios em duas ocasiões distintas durante os últimos meses de 2025.
Segundo o Watford Observer, o relatório da comissão detalhou a natureza dos insultos proferidos por Dwomoh, que incluíram comentários como “marrom não é uma cor” e “como vai a sua lojinha de esquina?”. Esses incidentes ocorreram no centro de treinamento do clube em London Colney, durante os aquecimentos pré-jogo das partidas da equipe Sub-21 contra o Swansea City, em 27 de outubro, e contra o Colchester United, em 4 de novembro.
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O Watford toma medidas decisivas
O Watford agiu rapidamente assim que a gravidade da situação ficou clara, retirando o meio-campista da disputa pela equipe principal e determinando que ele treinasse separado do grupo principal. Desde então, o clube confirmou que o contrato de Dwomoh foi rescindido, encerrando sua passagem pelo time de Vicarage Road após investigações internas e externas.
Em comunicado divulgado ao Watford Observer, o clube manifestou total apoio ao processo disciplinar, afirmando que endossa a decisão da investigação e confirmou que Dwomoh foi dispensado de seu contrato com o clube. O jogador já havia dado indícios de sua saída nas redes sociais em abril, época em que a suspensão inicial foi retroativa.
Detalhes disciplinares e recurso à FA
A Federação de Futebol inicialmente buscou uma punição ainda mais severa para o meio-campista, entrando com um recurso para que a suspensão de 11 partidas fosse aumentada para 16 jogos, a fim de refletir o fato de que houve duas infrações distintas. No entanto, esse pedido acabou sendo indeferido pela Comissão de Apelação, que sustentou que a suspensão de 11 jogos era proporcional “como sanção global pela conduta identificada”.
Fundamentalmente, a comissão observou que Dwomoh “não assumiu imediatamente a responsabilidade nem demonstrou remorso, mas procurou pressionar o Jogador A para que retirasse” suas alegações. Embora o meio-campista tenha, por fim, admitido as duas acusações, pedido desculpas e reconhecido sua culpa, sua reação inicial às alegações foi um fator levado em consideração durante o processo.
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Educação obrigatória e penalidades financeiras
Além da longa suspensão, que se aplica ao futebol nacional e tem efeito retroativo a 9 de abril, Dwomoh foi punido com uma sanção financeira. O jogador foi multado em 2.500 libras e deve concluir um programa educacional presencial obrigatório, que a FA determinou que seja concluído até 9 de agosto de 2026.