Uma comissão reguladora independente determinou que Dwomoh foi culpado de uma infração “muito grave” e “totalmente inaceitável” após investigar incidentes envolvendo um jogador sub-21 de ascendência indiana. A vítima, referida nas justificativas oficiais por escrito da FA como Jogador A, foi alvo de comentários discriminatórios em duas ocasiões distintas durante os últimos meses de 2025.

Segundo o Watford Observer, o relatório da comissão detalhou a natureza dos insultos proferidos por Dwomoh, que incluíram comentários como “marrom não é uma cor” e “como vai a sua lojinha de esquina?”. Esses incidentes ocorreram no centro de treinamento do clube em London Colney, durante os aquecimentos pré-jogo das partidas da equipe Sub-21 contra o Swansea City, em 27 de outubro, e contra o Colchester United, em 4 de novembro.