Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Watford FC v Burnley FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ex-meio-campista do Watford recebe suspensão de 11 jogos por insultos racistas “totalmente inaceitáveis” contra jogador da seleção sub-21

Watford
P. Dwomoh
Championship

O ex-meio-campista do Watford, Pierre Dwomoh, foi punido com uma suspensão de 11 partidas pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após uma série de incidentes racistas envolvendo um companheiro de equipe da seleção sub-21. A entidade descreveu as ações do jogador como “completamente inaceitáveis” depois que ele dirigiu insultos baseados na origem étnica a um colega profissional durante os aquecimentos no centro de treinamento.

  • Acusações graves e conclusões da FA

    Uma comissão reguladora independente determinou que Dwomoh foi culpado de uma infração “muito grave” e “totalmente inaceitável” após investigar incidentes envolvendo um jogador sub-21 de ascendência indiana. A vítima, referida nas justificativas oficiais por escrito da FA como Jogador A, foi alvo de comentários discriminatórios em duas ocasiões distintas durante os últimos meses de 2025.

    Segundo o Watford Observer, o relatório da comissão detalhou a natureza dos insultos proferidos por Dwomoh, que incluíram comentários como “marrom não é uma cor” e “como vai a sua lojinha de esquina?”. Esses incidentes ocorreram no centro de treinamento do clube em London Colney, durante os aquecimentos pré-jogo das partidas da equipe Sub-21 contra o Swansea City, em 27 de outubro, e contra o Colchester United, em 4 de novembro.

    • Publicidade
  • Watford FC v Burnley FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O Watford toma medidas decisivas

    O Watford agiu rapidamente assim que a gravidade da situação ficou clara, retirando o meio-campista da disputa pela equipe principal e determinando que ele treinasse separado do grupo principal. Desde então, o clube confirmou que o contrato de Dwomoh foi rescindido, encerrando sua passagem pelo time de Vicarage Road após investigações internas e externas.

    Em comunicado divulgado ao Watford Observer, o clube manifestou total apoio ao processo disciplinar, afirmando que endossa a decisão da investigação e confirmou que Dwomoh foi dispensado de seu contrato com o clube. O jogador já havia dado indícios de sua saída nas redes sociais em abril, época em que a suspensão inicial foi retroativa.

  • Detalhes disciplinares e recurso à FA

    A Federação de Futebol inicialmente buscou uma punição ainda mais severa para o meio-campista, entrando com um recurso para que a suspensão de 11 partidas fosse aumentada para 16 jogos, a fim de refletir o fato de que houve duas infrações distintas. No entanto, esse pedido acabou sendo indeferido pela Comissão de Apelação, que sustentou que a suspensão de 11 jogos era proporcional “como sanção global pela conduta identificada”.

    Fundamentalmente, a comissão observou que Dwomoh “não assumiu imediatamente a responsabilidade nem demonstrou remorso, mas procurou pressionar o Jogador A para que retirasse” suas alegações. Embora o meio-campista tenha, por fim, admitido as duas acusações, pedido desculpas e reconhecido sua culpa, sua reação inicial às alegações foi um fator levado em consideração durante o processo.

  • Burnley FC v Watford FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Educação obrigatória e penalidades financeiras

    Além da longa suspensão, que se aplica ao futebol nacional e tem efeito retroativo a 9 de abril, Dwomoh foi punido com uma sanção financeira. O jogador foi multado em 2.500 libras e deve concluir um programa educacional presencial obrigatório, que a FA determinou que seja concluído até 9 de agosto de 2026.