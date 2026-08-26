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Ex-meio-campista do Queens Park Rangers, Akos Buzsaky é dado como desaparecido enquanto clubes ingleses emitem comunicados de preocupação
Polícia procura meio-campista desaparecido
Segundo relatos da Hungria, Buzsaky está desaparecido há mais de uma semana, e a polícia local está procurando por ele ativamente. A notícia gerou grande preocupação entre os clubes ingleses pelos quais Buzsaky jogou anteriormente. O Queens Park Rangers rapidamente recorreu às redes sociais para compartilhar sua preocupação com seu ex-meio-campista.
Em um comunicado oficial, o QPR publicou: "O clube está preocupado ao saber que Akos Buzsaky, ídolo dos R's, foi dado como desaparecido. Estamos todos rezando para que ele seja encontrado são e salvo."
Buzsaky fez 125 partidas pelo QPR e marcou 24 gols, com destaque para sua participação na campanha da Premier League na temporada 2011-12.
Plymouth Argyle divulga comunicado de apoio
O Plymouth Argyle também reagiu à notícia preocupante que surgiu nesta quarta-feira sobre Buzsaky. O meio-campista teve uma passagem bem-sucedida pelo Plymouth depois de se mudar para a Inglaterra em 2005.
Após as reportagens, o Plymouth compartilhou um comunicado que dizia: "Estamos preocupados ao saber que Akos Buzsáky foi dado como desaparecido. Todos no Plymouth Argyle esperam que Akos seja encontrado em segurança em breve."
Durante sua carreira na Inglaterra, Buzsaky também teve passagens por Portsmouth e Barnsley. Ele iniciou sua trajetória profissional no MTK Budapest e ainda teve uma passagem pelo Porto, onde jogou sob o comando de Jose Mourinho, antes de se firmar no futebol inglês.
Dificuldades após uma carreira de sucesso
Buzsaky voltou à Hungria em 2013 para se juntar ao Ferencvaros e acabou se aposentando do futebol profissional em 2015 devido a problemas persistentes de lesão. Ele também representou a seleção da Hungria em 20 ocasiões.
Depois de encerrar a carreira como jogador, Buzsaky falou abertamente sobre suas batalhas pessoais. Em um podcast, Buzsaky revelou: "Que tipos de vício existem: jogo, álcool, drogas. Eu caí em um deles, do qual não me orgulho. Isso faz parte da minha vida; se eu negasse isso ou dissesse que aquele período não aconteceu, estaria enganando a mim mesmo." Essa admissão sincera destacou os desafios que Buzsaky enfrentou após a aposentadoria.
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Qual é o próximo passo nos esforços de busca
As autoridades húngaras continuarão seus esforços de busca para localizar Buzsaky com o passar dos dias. Torcedores e ex-companheiros de equipe aguardam novas atualizações oficiais da polícia sobre seu paradeiro. Enquanto isso, os torcedores de Queens Park Rangers e Plymouth Argyle seguirão na esperança de que notícias positivas surjam em breve e de que Buzsaky seja encontrado são e salvo.
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