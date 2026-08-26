Segundo relatos da Hungria, Buzsaky está desaparecido há mais de uma semana, e a polícia local está procurando por ele ativamente. A notícia gerou grande preocupação entre os clubes ingleses pelos quais Buzsaky jogou anteriormente. O Queens Park Rangers rapidamente recorreu às redes sociais para compartilhar sua preocupação com seu ex-meio-campista.

Em um comunicado oficial, o QPR publicou: "O clube está preocupado ao saber que Akos Buzsaky, ídolo dos R's, foi dado como desaparecido. Estamos todos rezando para que ele seja encontrado são e salvo."

Buzsaky fez 125 partidas pelo QPR e marcou 24 gols, com destaque para sua participação na campanha da Premier League na temporada 2011-12.



