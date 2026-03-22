Ex-meio-campista do Chelsea e do Arsenal critica a sensação pop Chappell Roan pelo tratamento “totalmente desproporcional” dispensado à filha de 11 anos

Jorginho, que atualmente joga pelo Flamengo, recorreu às redes sociais para relatar uma “situação muito desagradável” envolvendo sua família e a cantora de “HOT TO GO!”. A esposa do meio-campista, Catherine Harding, estava em um hotel em São Paulo para o festival Lollapalooza com sua filha, Ada, cujo pai é o ator de Hollywood Jude Law. Segundo o vencedor da Liga dos Campeões, a menina estava animada para ver um de seus ídolos durante o café da manhã, mas foi recebida com hostilidade pela comitiva do cantor.

A situação se agravou quando um membro da equipe de segurança de Roan supostamente confrontou a família à mesa. Jorginho descreveu a reação como “completamente desproporcional”, afirmando que o segurança falou de “maneira extremamente agressiva” tanto com sua esposa quanto com a criança de 11 anos. O segurança teria acusado a menina de “assédio” e ameaçado registrar uma queixa formal junto à gerência do hotel enquanto ela ficava sentada ali chorando.