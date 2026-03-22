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Ex-meio-campista do Chelsea e do Arsenal critica a sensação pop Chappell Roan pelo tratamento “totalmente desproporcional” dispensado à filha de 11 anos
Denúncias de comportamento agressivo por parte da segurança
Jorginho, que atualmente joga pelo Flamengo, recorreu às redes sociais para relatar uma “situação muito desagradável” envolvendo sua família e a cantora de “HOT TO GO!”. A esposa do meio-campista, Catherine Harding, estava em um hotel em São Paulo para o festival Lollapalooza com sua filha, Ada, cujo pai é o ator de Hollywood Jude Law. Segundo o vencedor da Liga dos Campeões, a menina estava animada para ver um de seus ídolos durante o café da manhã, mas foi recebida com hostilidade pela comitiva do cantor.
A situação se agravou quando um membro da equipe de segurança de Roan supostamente confrontou a família à mesa. Jorginho descreveu a reação como “completamente desproporcional”, afirmando que o segurança falou de “maneira extremamente agressiva” tanto com sua esposa quanto com a criança de 11 anos. O segurança teria acusado a menina de “assédio” e ameaçado registrar uma queixa formal junto à gerência do hotel enquanto ela ficava sentada ali chorando.
Jorginho critica a sensação do pop
Em uma longa declaração, a mulher de 34 anos explicou: "Minha filha, como qualquer criança, a reconheceu, ficou animada e só queria ter certeza de que era mesmo ela. E o pior é que ela nem sequer se aproximou dela. Ela simplesmente passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para se sentar com a mãe. Ela não disse nada, não pediu nada.
"Sinceramente, não sei em que momento simplesmente passar por uma mesa e olhar para ver se há alguém lá pode ser considerado assédio. Ele chegou a dizer que iria registrar uma reclamação contra elas no hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava sentada ali chorando. Minha filha ficou extremamente abalada e chorou muito."
Jorginho Instagram
O meio-campista recorre à sua carreira no futebol para criticar
O meio-campista, que viveu uma fase repleta de títulos na Premier League com o Chelsea e o Arsenal, destacou a falta de bom senso demonstrada pela equipe do cantor. Baseando-se em suas próprias experiências com a fama e a interação com os torcedores, ele condenou a reação como “completamente desproporcional” e carente de compreensão básica da admiração dos fãs.
“Estou envolvido com o futebol, com a exposição pública e com pessoas famosas há muitos anos, e sei muito bem o que são respeito e limites”, explicou ele. “O que aconteceu ali não foi isso. Era apenas uma criança admirando alguém.”
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Um aviso severo aos torcedores após o incidente
O apelo público do astro do Flamengo gerou, desde então, um debate significativo no Brasil sobre os privilégios das celebridades e o tratamento dispensado aos jovens fãs pela equipe de segurança. Jorginho não mediu palavras em sua avaliação final sobre a cantora, sugerindo que os artistas têm o dever de tratar seus fãs com mais gentileza. Em uma mensagem direta dirigida à cantora, ele declarou: “Sem seus fãs, você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança.”
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