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Ex-meia do Manchester United, Fred acerta retorno de € 2,5 milhões ao clube de infância Atlético Mineiro
Acordo total fechado para retorno ao Brasil
O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que Fred está prestes a encerrar sua longa carreira europeia depois que o Atlético Mineiro chegou a um acordo total com o Fenerbahce. O clube brasileiro concordou em pagar uma taxa de € 2 milhões à vista, com mais € 500 mil em bônus potenciais.
Esta mudança representa um marco emocional significativo para Fred, já que ele retorna ao clube que supervisionou seu desenvolvimento inicial. Embora tenha passado seus anos de formação nas categorias de base do Atlético Mineiro, ele nunca chegou a fazer uma aparição profissional pela equipe principal antes de sair.
- AFP
Uma jornada pela Europa e por Old Trafford
A saída de Fred das categorias de base do Atlético Mineiro aconteceu em 2010, quando ele atuava na categoria sub-17. Na sequência, ele se transferiu para o Internacional, onde conseguiu espaço no time principal e chamou a atenção de olheiros internacionais. Suas atuações pelo Colorado lhe renderam uma transferência para o Shakhtar Donetsk em 2013, que serviu como porta de entrada para o futebol europeu. Durante sua passagem pela Ucrânia, ele teve sucesso significativo, conquistando três títulos da Premier League ucraniana (2013–14, 2016–17 e 2017–18), além da Copa da Ucrânia em 2017–18.
Após sua transferência para o Manchester United no verão de 2018 por uma taxa reportada de £47 milhões, o brasileiro se tornou presença constante no meio-campo sob o comando de vários técnicos durante sua passagem de cinco temporadas por Old Trafford. Ao todo, ele fez mais de 200 partidas pelo Manchester United e ajudou o clube a encerrar um jejum de seis anos sem títulos, com seu maior feito vindo na temporada 2022-23, quando levantou a Copa da Liga após participar da vitória na final contra o Newcastle United, em Wembley.
Impacto na Turquia e pedigree internacional
Após sua saída de Manchester, Fred se mudou para a Turquia para defender o Fenerbahce, onde continuou a demonstrar sua resistência e capacidade criativa, ajudando o clube a conquistar a Supercopa da Turquia em 2025. Em sua última temporada completa em Istambul, ele disputou 45 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências em todas as competições. Ao longo de toda a sua passagem pela Turquia, o meio-campista se despede com 129 jogos, 12 gols e 21 assistências, provando que ainda tem muito a oferecer em alto nível.
Sua consistência em nível de clube também garantiu que ele permanecesse como parte fundamental da seleção brasileira por muitos anos. Fred representou a Seleção nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, entrando em campo em quatro partidas durante o torneio no Catar.
- Getty Images Sport
Novo capítulo para o meio-campista veterano
A decisão de voltar ao Brasil está alinhada com uma tendência crescente de estrelas veteranas retornando para casa para encerrar suas carreiras no Brasileirão. Fred buscará recriar o sucesso do início de sua carreira no Internacional, onde fez 55 partidas, marcou oito gols, deu nove assistências e conquistou títulos consecutivos do Campeonato Gaúcho em 2012 e 2013. Aos 33 anos, o meio-campista segue em excelente condição física, como demonstra sua grande participação pelo Fenerbahce no último ano.
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