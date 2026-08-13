A saída de Fred das categorias de base do Atlético Mineiro aconteceu em 2010, quando ele atuava na categoria sub-17. Na sequência, ele se transferiu para o Internacional, onde conseguiu espaço no time principal e chamou a atenção de olheiros internacionais. Suas atuações pelo Colorado lhe renderam uma transferência para o Shakhtar Donetsk em 2013, que serviu como porta de entrada para o futebol europeu. Durante sua passagem pela Ucrânia, ele teve sucesso significativo, conquistando três títulos da Premier League ucraniana (2013–14, 2016–17 e 2017–18), além da Copa da Ucrânia em 2017–18.

Após sua transferência para o Manchester United no verão de 2018 por uma taxa reportada de £47 milhões, o brasileiro se tornou presença constante no meio-campo sob o comando de vários técnicos durante sua passagem de cinco temporadas por Old Trafford. Ao todo, ele fez mais de 200 partidas pelo Manchester United e ajudou o clube a encerrar um jejum de seis anos sem títulos, com seu maior feito vindo na temporada 2022-23, quando levantou a Copa da Liga após participar da vitória na final contra o Newcastle United, em Wembley.