Apesar das especulações que o ligam a uma mudança para o Goodison Park, Walker tem atuado como um líder dos Clarets durante a preparação de pré-temporada. Ele inclusive foi o capitão da equipe na recente vitória sobre o Notts County pela Copa da Liga Inglesa e mostrou sangue-frio ao converter o pênalti decisivo na disputa.

O veterano defensor já havia expressado seu compromisso com o projeto no Turf Moor, dizendo aos repórteres no dia de mídia da EFL: "É um desafio diferente para mim pessoalmente, mas tudo gira em torno do clube e de voltar para a Premier League, isso é vital. Trata-se da sua mentalidade."

Walker também recentemente mandou um recado desafiador sobre sua condição física e seu desejo de seguir no mais alto nível, insistindo que não está pronto para ser deixado de lado no futebol profissional. Ao falar sobre o desafio de enfrentar atacantes mais jovens e velozes na segunda divisão, Walker afirmou: "Acho que eles tentam criar, como é que chama… memes agora. Eles vão tentar fazer memes comigo, mas posso garantir que não vou virar meme de ninguém.

"Então, quando você vier contra mim, vou dar 100%. Se você me vencer naquele dia, sabe, aperta a mão no fim do jogo e diz que foi uma boa partida. Não vou facilitar nada para virar meme."