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Ex-Man City, Kyle Walker é cotado para um retorno surpreendente à Premier League, com clube inesperado planejando investida pelo veterano do Burnley
Everton mira reforço veterano
O Everton surgiu como um destino surpreendente para Walker, já que David Moyes busca reforçar suas opções defensivas antes de a janela de transferências se fechar, de acordo com o The Sun. O jogador de 36 anos, que se transferiu para Turf Moor no verão passado em um acordo de até £ 5 milhões, estaria disponível por uma taxa de transferência nominal, tendo um ano restante em seu contrato atual.
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Crise na lateral direita em Goodison Park
A investida do Everton por Walker decorre de uma carência de longa data no lado direito de sua defesa. Com Nathan Patterson tendo dificuldades para ter minutos de forma consistente e se aproximando do fim de seu contrato, Moyes foi obrigado a usar o zagueiro Jake O'Brien fora de posição.
A versatilidade de Walker é um importante trunfo para o clube de Merseyside. O novo técnico do Burnley, Nicky Hayen, considerou usar o veterano como zagueiro pelo lado direito em uma formação com três defensores, função que ele dominou sob o comando de Gareth Southgate na Inglaterra. No entanto, o apelo de um retorno à Premier League pode ser forte demais para ser recusado. O Everton também estaria monitorando Alistair Johnson, do Celtic, e Daniel Munoz, do Crystal Palace, para aumentar a concorrência nessa área específica do elenco.
Desafio na Championship ou retorno à Premier League?
Apesar das especulações que o ligam a uma mudança para o Goodison Park, Walker tem atuado como um líder dos Clarets durante a preparação de pré-temporada. Ele inclusive foi o capitão da equipe na recente vitória sobre o Notts County pela Copa da Liga Inglesa e mostrou sangue-frio ao converter o pênalti decisivo na disputa.
O veterano defensor já havia expressado seu compromisso com o projeto no Turf Moor, dizendo aos repórteres no dia de mídia da EFL: "É um desafio diferente para mim pessoalmente, mas tudo gira em torno do clube e de voltar para a Premier League, isso é vital. Trata-se da sua mentalidade."
Walker também recentemente mandou um recado desafiador sobre sua condição física e seu desejo de seguir no mais alto nível, insistindo que não está pronto para ser deixado de lado no futebol profissional. Ao falar sobre o desafio de enfrentar atacantes mais jovens e velozes na segunda divisão, Walker afirmou: "Acho que eles tentam criar, como é que chama… memes agora. Eles vão tentar fazer memes comigo, mas posso garantir que não vou virar meme de ninguém.
"Então, quando você vier contra mim, vou dar 100%. Se você me vencer naquele dia, sabe, aperta a mão no fim do jogo e diz que foi uma boa partida. Não vou facilitar nada para virar meme."
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O que vem a seguir para Walker?
Enquanto o Burnley se prepara para sua estreia na Championship contra o West Ham, o interesse iminente do Everton continua sendo um dos principais assuntos. Se Walker decidirá cumprir seu contrato no Noroeste ou aceitar uma última chance na Premier League dependerá de como as negociações avançarem nesta semana.
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