Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Ex-Man City, Kyle Walker é cotado para um retorno surpreendente à Premier League, com clube inesperado planejando investida pelo veterano do Burnley

Mercado da bola
K. Walker
Burnley
Everton
Manchester City
Premier League
Championship

O Everton estaria avaliando uma surpreendente investida para trazer Kyle Walker de volta à Premier League apenas um ano depois de ele deixar o Manchester City. O experiente defensor atualmente se prepara para a disputa da Championship com o Burnley após o rebaixamento do clube da elite na última temporada.

  • Everton mira reforço veterano

    O Everton surgiu como um destino surpreendente para Walker, já que David Moyes busca reforçar suas opções defensivas antes de a janela de transferências se fechar, de acordo com o The Sun. O jogador de 36 anos, que se transferiu para Turf Moor no verão passado em um acordo de até £ 5 milhões, estaria disponível por uma taxa de transferência nominal, tendo um ano restante em seu contrato atual.


    • Publicidade
  • Bolton Wanderers v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Crise na lateral direita em Goodison Park

    A investida do Everton por Walker decorre de uma carência de longa data no lado direito de sua defesa. Com Nathan Patterson tendo dificuldades para ter minutos de forma consistente e se aproximando do fim de seu contrato, Moyes foi obrigado a usar o zagueiro Jake O'Brien fora de posição.

    A versatilidade de Walker é um importante trunfo para o clube de Merseyside. O novo técnico do Burnley, Nicky Hayen, considerou usar o veterano como zagueiro pelo lado direito em uma formação com três defensores, função que ele dominou sob o comando de Gareth Southgate na Inglaterra. No entanto, o apelo de um retorno à Premier League pode ser forte demais para ser recusado. O Everton também estaria monitorando Alistair Johnson, do Celtic, e Daniel Munoz, do Crystal Palace, para aumentar a concorrência nessa área específica do elenco.


  • Desafio na Championship ou retorno à Premier League?

    Apesar das especulações que o ligam a uma mudança para o Goodison Park, Walker tem atuado como um líder dos Clarets durante a preparação de pré-temporada. Ele inclusive foi o capitão da equipe na recente vitória sobre o Notts County pela Copa da Liga Inglesa e mostrou sangue-frio ao converter o pênalti decisivo na disputa.

    O veterano defensor já havia expressado seu compromisso com o projeto no Turf Moor, dizendo aos repórteres no dia de mídia da EFL: "É um desafio diferente para mim pessoalmente, mas tudo gira em torno do clube e de voltar para a Premier League, isso é vital. Trata-se da sua mentalidade."

    Walker também recentemente mandou um recado desafiador sobre sua condição física e seu desejo de seguir no mais alto nível, insistindo que não está pronto para ser deixado de lado no futebol profissional. Ao falar sobre o desafio de enfrentar atacantes mais jovens e velozes na segunda divisão, Walker afirmou: "Acho que eles tentam criar, como é que chama… memes agora. Eles vão tentar fazer memes comigo, mas posso garantir que não vou virar meme de ninguém.

    "Então, quando você vier contra mim, vou dar 100%. Se você me vencer naquele dia, sabe, aperta a mão no fim do jogo e diz que foi uma boa partida. Não vou facilitar nada para virar meme."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Walker?

    Enquanto o Burnley se prepara para sua estreia na Championship contra o West Ham, o interesse iminente do Everton continua sendo um dos principais assuntos. Se Walker decidirá cumprir seu contrato no Noroeste ou aceitar uma última chance na Premier League dependerá de como as negociações avançarem nesta semana.