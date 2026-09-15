Ex-Juventus, Nicola Amoruso: "Kolo Muani não é um centroavante, eu o veria bem como segundo atacante ou aberto pela ponta"

Nicola Amoruso, ex-atacante da Juventus, em entrevista ao TuttoJuve.com, falou sobre o momento atual da Juventus.





Sobre a derrota para o Sassuolo: "Não é só um tropeço, é uma derrota que dói muito pela forma como aconteceu. A atuação foi de grande dificuldade, e Zhegrova, com seu doblete, tinha buscado o empate, mas não se pode perder uma partida assim se você se chama Juventus. Era preciso tentar vencê-la, não sair do Mapei de mãos vazias. E, em vez disso, veio esse gol de Adzic no fim, que pesa demais no moral e na confiança. Agora é preciso se reerguer imediatamente, e rápido".