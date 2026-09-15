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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Ex-Juventus, Nicola Amoruso: "Kolo Muani não é um centroavante, eu o veria bem como segundo atacante ou aberto pela ponta"

Juventus
R. Kolo Muani

O ex-atacante da Juventus dá a sua opinião sobre o momento atual da Velha Senhora

Nicola Amoruso, ex-atacante da Juventus, em entrevista ao TuttoJuve.com, falou sobre o momento atual da Juventus.


Sobre a derrota para o Sassuolo: "Não é só um tropeço, é uma derrota que dói muito pela forma como aconteceu. A atuação foi de grande dificuldade, e Zhegrova, com seu doblete, tinha buscado o empate, mas não se pode perder uma partida assim se você se chama Juventus. Era preciso tentar vencê-la, não sair do Mapei de mãos vazias. E, em vez disso, veio esse gol de Adzic no fim, que pesa demais no moral e na confiança. Agora é preciso se reerguer imediatamente, e rápido".

  • Sobre Kolo Muani e Woltemade: "Kolo Muani não é um centroavante, então precisa de campo e de espaço. Eu o veria melhor como segundo atacante ou até mesmo aberto pela ponta, mas não é o momento certo para julgá-los. É preciso dar tempo tanto a ele quanto a Woltemade para que possam ir bem".


    Sobre Zhegrova: "Zhegrova, por outro lado, entrou bem e, com a partida em andamento, pode ter os lampejos certos para colocar qualquer um em dificuldade. Ele também precisa demonstrar que tem regularidade, para poder ser sempre decisivo, como foi contra o Sassuolo".

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