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FC Barcelona v Cultural Leonesa - Copa del Rey - Fourth RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Ex-jovem promessa do Barcelona se envolveu em uma “brincadeira” embaraçosa com Lionel Messi, que deixou Neymar, Luis Suárez e outras estrelas do time de cara vermelha

Barcelona
L. Messi
La Liga
M. El Haddadi
Neymar
L. Suarez

Munir El Haddadi relembrou uma brincadeira engraçada, mas um tanto constrangedora, dos seus primeiros dias no Barcelona, quando foi levado a uma situação embaraçosa com Lionel Messi por jogadores mais experientes. O ex-jogador da base foi vítima de uma clássica pegadinha de vestiário envolvendo o lendário trio “MSN”, que o deixou com vergonha na frente dos melhores jogadores do mundo.

  • Vítima de uma pegadinha da elite

    Entrar no vestiário ocupado pelo icônico trio de ataque formado por Messi, Suárez e Neymar foi uma tarefa assustadora para Munir, que na época tinha 18 anos. Durante um dos primeiros estágios de pré-temporada, o adolescente se viu procurando um lugar para sentar no hotel da equipe e pediu orientação aos colegas mais experientes. Sem que ele soubesse, os jogadores mais velhos aproveitaram a oportunidade para armar uma brincadeira bem-humorada, indicando-lhe uma cadeira específica que parecia estar vazia.

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    A armadilha está montada

    Em entrevista à DAZNsobre a transição da base para o time principal, Munir explicou como foi facilmente enganado pelas grandes estrelas do grupo. Acreditando que estava simplesmente procurando um lugar para descansar, o jovem atacante seguiu as instruções dos companheiros, que estavam ansiosos para vê-lo tropeçar. Ele relembrou: “Eles me disseram: ‘Ali, ali, não tem ninguém’”, achando que fosse um espaço vazio.

  • Um confronto silencioso

    A realidade da situação ficou clara quando o maior jogador de todos os tempos do clube chegou e encontrou seu lugar habitual ocupado por um novato nervoso. Munir lembra-se vividamente do momento em que o ícone argentino ficou diante dele, com o resto do time assistindo divertido enquanto a brincadeira chegava ao clímax. Ele disse: “Imagina só… aos 18 anos, sentado no seu lugar, e o Leo se aproxima e fica te encarando. Eles pregaram uma peça em mim, não consigo acreditar.”

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    Novas fronteiras na Ásia

    Agora com 30 anos, Munir iniciou uma nova etapa em sua carreira após disputar 56 partidas e marcar 12 gols pelo gigante catalão. Desde setembro de 2025, o atacante joga no Irã pelo Esteghlal, após uma saída definitiva da Espanha que encerrou sua longa trajetória na La Liga. Enquanto o experiente atacante se adapta à Liga Profissional do Golfo Pérsico, ele leva consigo as lições inesquecíveis aprendidas ao lado dos mentores mais renomados do futebol.

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