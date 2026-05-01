Ex-jovem promessa do Barcelona se envolveu em uma “brincadeira” embaraçosa com Lionel Messi, que deixou Neymar, Luis Suárez e outras estrelas do time de cara vermelha

A realidade da situação ficou clara quando o maior jogador de todos os tempos do clube chegou e encontrou seu lugar habitual ocupado por um novato nervoso. Munir lembra-se vividamente do momento em que o ícone argentino ficou diante dele, com o resto do time assistindo divertido enquanto a brincadeira chegava ao clímax. Ele disse: “Imagina só… aos 18 anos, sentado no seu lugar, e o Leo se aproxima e fica te encarando. Eles pregaram uma peça em mim, não consigo acreditar.”