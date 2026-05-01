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Ex-jovem promessa do Barcelona se envolveu em uma “brincadeira” embaraçosa com Lionel Messi, que deixou Neymar, Luis Suárez e outras estrelas do time de cara vermelha
Vítima de uma pegadinha da elite
Entrar no vestiário ocupado pelo icônico trio de ataque formado por Messi, Suárez e Neymar foi uma tarefa assustadora para Munir, que na época tinha 18 anos. Durante um dos primeiros estágios de pré-temporada, o adolescente se viu procurando um lugar para sentar no hotel da equipe e pediu orientação aos colegas mais experientes. Sem que ele soubesse, os jogadores mais velhos aproveitaram a oportunidade para armar uma brincadeira bem-humorada, indicando-lhe uma cadeira específica que parecia estar vazia.
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A armadilha está montada
Em entrevista à DAZNsobre a transição da base para o time principal, Munir explicou como foi facilmente enganado pelas grandes estrelas do grupo. Acreditando que estava simplesmente procurando um lugar para descansar, o jovem atacante seguiu as instruções dos companheiros, que estavam ansiosos para vê-lo tropeçar. Ele relembrou: “Eles me disseram: ‘Ali, ali, não tem ninguém’”, achando que fosse um espaço vazio.
Um confronto silencioso
A realidade da situação ficou clara quando o maior jogador de todos os tempos do clube chegou e encontrou seu lugar habitual ocupado por um novato nervoso. Munir lembra-se vividamente do momento em que o ícone argentino ficou diante dele, com o resto do time assistindo divertido enquanto a brincadeira chegava ao clímax. Ele disse: “Imagina só… aos 18 anos, sentado no seu lugar, e o Leo se aproxima e fica te encarando. Eles pregaram uma peça em mim, não consigo acreditar.”
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Novas fronteiras na Ásia
Agora com 30 anos, Munir iniciou uma nova etapa em sua carreira após disputar 56 partidas e marcar 12 gols pelo gigante catalão. Desde setembro de 2025, o atacante joga no Irã pelo Esteghlal, após uma saída definitiva da Espanha que encerrou sua longa trajetória na La Liga. Enquanto o experiente atacante se adapta à Liga Profissional do Golfo Pérsico, ele leva consigo as lições inesquecíveis aprendidas ao lado dos mentores mais renomados do futebol.