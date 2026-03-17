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Ex-jogador promissor do Tottenham joga na Baller League UK sem a permissão do clube atual, enquanto é divulgado um comunicado furioso
Meio-campista no centro de uma polêmica viral
O time da National League foi pego de surpresa na noite de segunda-feira, quando Sak Hassan foi visto jogando na Baller League UK. O jogador de 24 anos, que passou sua formação na academia do Tottenham Hotspur, atuou pelo Prime FC — time comandado pelo astro do YouTube KSI — na vitória por 7 a 3 sobre o N5 FC.
A participação rapidamente ganhou repercussão online, acumulando milhões de visualizações e deixando os dirigentes do Wealdstone em estado de descrença. O clube foi forçado a se pronunciar publicamente sobre a situação depois que imagens de seu jogador contratado participando da competição de futebol de salão de alto nível começaram a circular nas redes sociais.
O clube exige respostas
O Wealdstone não mediu palavras em um comunicado oficial publicado no X, que já acumulou mais de 2,5 milhões de visualizações. O clube deixou claro que não houve qualquer diálogo sobre a participação de Hassan na competição, o que acarreta um risco significativo de lesões fora dos jogos oficiais da liga.
“Estamos cientes de que Sak Hassan, sob contrato com o Wealdstone FC, participou da Baller League desta noite”, declarou o clube. “O clube não foi consultado para dar permissão para a participação de Sak, nem fomos informados de sua participação com antecedência. Agora, entraremos em contato diretamente tanto com a Baller League quanto com o jogador.”
Ex-jogador do Spurs pode ser punido
Hassan tem sido uma peça fundamental no meio-campo do Stones nesta temporada, tendo disputado 27 partidas desde que se transferiu do Hashtag United no verão. Sua habilidade técnica é muito reconhecida nos círculos do futebol amador, o que torna sua decisão de disputar um torneio externo ainda mais incompreensível para seus dirigentes.
Embora o jogador da seleção da Somália tenha conseguido marcar um gol pelo Prime FC, seu futuro no Grosvenor Vale agora está em jogo. O meio-campista já havia atuado pelo time “26ers” de John Terry no formato da Baller League UK, mas sua mais recente participação não autorizada desencadeou uma investigação que pode resultar em multa ou suspensão.
- Getty Images Sport
O que é a Baller League?
A Baller League é uma competição de futebol de times reduzidos e ritmo acelerado que ganhou grande popularidade ao envolver influenciadores de destaque e ex-estrelas profissionais. Embora ofereça aos jogadores uma plataforma de visibilidade, ela frequentemente gera conflitos com clubes profissionais e semiprofissionais, que temem que seus jogadores possam sofrer lesões fora dos jogos oficiais da liga.
Com 10 partidas pela seleção da Somália e dois gols marcados, Hassan é uma figura de destaque no circuito fora da liga. Resta saber se sua participação não autorizada na Baller League UK resultará em suspensão.
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