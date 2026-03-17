Ex-jogador promissor do Tottenham joga na Baller League UK sem a permissão do clube atual, enquanto é divulgado um comunicado furioso

O time da National League foi pego de surpresa na noite de segunda-feira, quando Sak Hassan foi visto jogando na Baller League UK. O jogador de 24 anos, que passou sua formação na academia do Tottenham Hotspur, atuou pelo Prime FC — time comandado pelo astro do YouTube KSI — na vitória por 7 a 3 sobre o N5 FC.

A participação rapidamente ganhou repercussão online, acumulando milhões de visualizações e deixando os dirigentes do Wealdstone em estado de descrença. O clube foi forçado a se pronunciar publicamente sobre a situação depois que imagens de seu jogador contratado participando da competição de futebol de salão de alto nível começaram a circular nas redes sociais.