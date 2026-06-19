Segundo o jornal *Telegraaf*, os principais clubes da Espanha e da Inglaterra estão de olho no zagueiro central Micky van de Ven, do Tottenham Hotspur.
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Ex-jogador do Wolfsburgo em destaque! Será que está se formando uma disputa por transferência entre o FC Barcelona e o FC Liverpool?
Tanto o Barça quanto o Liverpool estariam em busca de um jogador canhoto para a zaga central, e van de Ven se encaixa no perfil desejado. Diz-se que ambos os clubes estão acompanhando de perto a situação do jogador de 25 anos.
A crescente incerteza em torno do futuro de van de Ven no Tottenham também contribui para esse aumento no interesse. Segundo informações, os ingleses vêm trabalhando há meses para renovar antecipadamente o contrato do holandês, que vence em 2029. No entanto, parece que ainda estão longe de chegar a um acordo; nas últimas negociações, as posições teriam ficado bastante distantes.
Outro fator é a perspectiva esportiva no Tottenham, que, como se sabe, quase foi rebaixado da Premier League na última temporada. Segundo o Telegraaf, van de Ven está aberto a ofertas de outros clubes, nos quais ele poderia ter mais sucesso. Do ponto de vista do Tottenham, entretanto, é importante ressaltar que, caso van de Ven realmente seja transferido, o clube já teria à disposição um substituto de grande potencial: Luka Vuskovic. O jogador da seleção croata retorna a Londres após seu empréstimo ao Hamburger SV, onde impressionou na Bundesliga. O contrato de Vuskovic com o clube londrino vai até 2030.
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Micky van de Ven: substituto de Konate no Liverpool FC?
O Liverpool precisa de um novo zagueiro central, já que Ibrahima Konaté não renovou seu contrato, que está chegando ao fim, e se transferirá para o Real Madrid sem custo de transferência. É verdade que o clube inglês já havia contratado, no verão passado, Giovanni Leoni, um talentoso zagueiro central que poderia atuar ao lado de Virgil van Dijk no futuro. No entanto, o jogador de 19 anos perdeu quase toda a última temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado, e resta saber como Leoni se adaptará após o longo período de afastamento.
Nos últimos meses, o Liverpool também foi associado a Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. Como se sabe, o jogador da seleção alemã possui uma cláusula de rescisão em seu contrato com o BVB, renovado em abril. E, por ser canhoto, assim como van de Ven, ele se encaixaria no perfil que os Reds provavelmente buscam.
Enquanto isso, em Barcelona, o técnico Hansi Flick conta com cinco zagueiros centrais no elenco, mas apenas um canhoto: Gerard Martin. O jogador de 24 anos é, de qualquer forma, mais um jogador para a lateral esquerda da defesa, mas na última temporada atuou com frequência na zaga central.
Micky van de Ven é titular da seleção holandesa, uma das favoritas à Copa do Mundo
Van de Ven havia se transferido em 2021 do clube de base FC Volendam para o VfL Wolfsburg e conquistou seu sucesso internacional na Bundesliga. Após dois anos com os Lobos, o Tottenham pagou, em 2023, a impressionante quantia de 40 milhões de euros pelo zagueiro.
Desde então, van de Ven tem sido titular constante no Spurs; na última temporada, ele liderou a equipe como capitão em várias ocasiões. Na seleção holandesa, o ex-jogador do Wolfsburg também é titular, embora atue como lateral-esquerdo. No empate em 2 a 2 contra o Japão, na estreia na Copa do Mundo, ele ficou em campo durante os 90 minutos completos; a Oranje volta a campo no sábado para a segunda partida da fase de grupos contra a Suécia.
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O Barça e o Liverpool estariam de olho em Micky van de Ven? Seus números na temporada 2025/26
Intervenções
45
Gols
7
Assistências
1
Cartões amarelos
12
Cartões vermelhos
1