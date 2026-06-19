Ex-jogador do Wolfsburgo em destaque! Será que está se formando uma disputa por transferência entre o FC Barcelona e o FC Liverpool?

Tanto o Barça quanto o Liverpool estariam em busca de um jogador canhoto para a zaga central, e van de Ven se encaixa no perfil desejado. Diz-se que ambos os clubes estão acompanhando de perto a situação do jogador de 25 anos.

A crescente incerteza em torno do futuro de van de Ven no Tottenham também contribui para esse aumento no interesse. Segundo informações, os ingleses vêm trabalhando há meses para renovar antecipadamente o contrato do holandês, que vence em 2029. No entanto, parece que ainda estão longe de chegar a um acordo; nas últimas negociações, as posições teriam ficado bastante distantes.

Outro fator é a perspectiva esportiva no Tottenham, que, como se sabe, quase foi rebaixado da Premier League na última temporada. Segundo o Telegraaf, van de Ven está aberto a ofertas de outros clubes, nos quais ele poderia ter mais sucesso. Do ponto de vista do Tottenham, entretanto, é importante ressaltar que, caso van de Ven realmente seja transferido, o clube já teria à disposição um substituto de grande potencial: Luka Vuskovic. O jogador da seleção croata retorna a Londres após seu empréstimo ao Hamburger SV, onde impressionou na Bundesliga. O contrato de Vuskovic com o clube londrino vai até 2030.