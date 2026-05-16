Aos 13 anos, ele se apaixonou em uma festa e caiu em um vício que duraria muitos anos e que, ao lado do futebol, passou a dominar sua vida. “Eu me destruí com o álcool”, contou Cicinho em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. “Experimentei cerveja e me apaixonei como se fosse por uma mulher. Quanto mais eu crescia, mais eu bebia.”
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Ex-jogador do Real Madrid e da Roma confessa seu "recorde": 70 cervejas e 15 caipirinhas por dia
Inacreditável, mas verdade: segundo o próprio Cicinho, ele conseguiu conciliar a bebida e as festas excessivas com o esporte de alto rendimento como jogador profissional de futebol, principalmente durante suas passagens por Roma e Madri.
“Em Roma, eu bati um recorde em um único dia: 70 cervejas, 15 caipirinhas e dois maços de cigarros”, disse o ex-lateral-direito.
Cicinho: “Às oito da manhã no treino, ainda bêbado”
Ele já havia perdido o controle sobre seu vício há muito tempo. Anos antes de seu triste “recorde”, seu consumo já havia se intensificado.
Sua ascensão no esporte, marcada pela transferência para o Botafogo, foi o pontapé inicial para os excessos com festas, álcool e cigarros: “Eu queria chegar ao topo, ganhar muito dinheiro e me divertir. Quando cheguei a São Paulo e me tornei jogador da seleção, acreditei ter alcançado tudo.”
Ele sempre conseguiu manter em segredo seu vício em álcool e seu estilo de vida desregrado, disse Cicinho. Nem mesmo seu técnico no Real Madrid, Fabio Capello, percebeu nada, pois seu desempenho nos treinos e nas partidas era bom.
“Eu estava sempre em casa. Ia para a cama às quatro da manhã e aparecia no treino às oito, ainda bêbado”, contou Cicinho. “Antes de sair, tomava três ou quatro xícaras de café e fumava um maço de cigarros para disfarçar o cheiro de álcool. E em campo eu até jogava bem.”
Hoje está seco e há um clérigo
Os problemas nos joelhos e a intoxicação do seu corpo teriam causado depressão mais tarde e piorado ainda mais a situação. Em 2012, Cicinho finalmente voltou para o Brasil, onde, com incentivo e apoio, iniciou uma terapia.
Hoje, Cicinho mora em São Paulo, é casado e tem um filho de cinco anos, que ele espera que um dia jogue futebol na Roma. Ele trabalha como comentarista de TV e, há cerca de dez meses, iniciou uma carreira como pastor evangélico. Há 14 anos, ele está sóbrio.