Ex-jogador do Real Madrid e da Roma confessa seu "recorde": 70 cervejas e 15 caipirinhas por dia

Ele já havia perdido o controle sobre seu vício há muito tempo. Anos antes de seu triste “recorde”, seu consumo já havia se intensificado.

Sua ascensão no esporte, marcada pela transferência para o Botafogo, foi o pontapé inicial para os excessos com festas, álcool e cigarros: “Eu queria chegar ao topo, ganhar muito dinheiro e me divertir. Quando cheguei a São Paulo e me tornei jogador da seleção, acreditei ter alcançado tudo.”

Ele sempre conseguiu manter em segredo seu vício em álcool e seu estilo de vida desregrado, disse Cicinho. Nem mesmo seu técnico no Real Madrid, Fabio Capello, percebeu nada, pois seu desempenho nos treinos e nas partidas era bom.

“Eu estava sempre em casa. Ia para a cama às quatro da manhã e aparecia no treino às oito, ainda bêbado”, contou Cicinho. “Antes de sair, tomava três ou quatro xícaras de café e fumava um maço de cigarros para disfarçar o cheiro de álcool. E em campo eu até jogava bem.”