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Derek McInnes Rangers 2026-27Getty
Chris Burton
Traduzido por

Ex-jogador do Rangers sentiu “pena” de Derek McInnes, mas agora vê um dos gigantes do Old Firm, invicto há 11 jogos, na briga pelo título

Rangers
D. McInnes
Campeonato Escocês
St. Mirren x Rangers

Michael Ball disse à GOAL que sentiu “pena” de Derek McInnes ao ver um amigo próximo enfrentar um início difícil no comando do Rangers. Mas uma sequência de 11 jogos sem perder, incluindo duas vitórias no clássico Old Firm, fez voltar a crescer a expectativa de uma disputa pelo título. A conquista de um troféu importante também voltou a ser possível, com a vaga na final da Copa da Liga Escocesa já garantida.

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07 de nov. de 2026

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  • McInnes quase levou o Hearts à conquista do título

    O Hibernian será o adversário na final de 13 de dezembro, quando McInnes buscará o primeiro título de sua passagem como técnico do Rangers. Ele aceitou voltar a Glasgow no verão, depois de ter recusado anteriormente investidas vindas daquela região.

    O treinador de 55 anos, que passou pelo Ibrox como jogador, esteve dolorosamente perto de conquistar um surpreendente título com o Hearts na temporada passada. Em vez de tentar novamente em Edimburgo, decidiu tentar a sorte com um clube que disputa regularmente o mais prestigioso dos troféus.

  • Rangers 2026-27 Derek McInnesGetty

    Rangers engrena após tropeços iniciais

    Trabalhar sob os holofotes mais intensos da função de treinador nunca é fácil, e o Rangers teve um início um tanto vacilante, o que gerou questionamentos incômodos sobre quem estava no banco de reservas. As preocupações a esse respeito diminuíram consideravelmente nos últimos tempos.

    É preciso voltar a 27 de agosto e a um confronto dos playoffs da Conference League contra o Jablonec para encontrar a última derrota do Rangers. Em meados de setembro, a equipe conquistou duas vitórias que elevaram o moral contra o arquirrival Celtic, em um intervalo de oito dias.

    O Rangers agora ocupa a segunda posição na Premiership, quatro pontos atrás do Celtic e com um jogo a menos, e começa a sonhar com conquistas concretas em várias frentes na temporada 2026/27.

  • McInnes vai saborear conquistas de títulos em sua temporada de estreia?

    Questionado se isso pode acontecer, com McInnes superando o início difícil, o ex-defensor do Rangers Ball, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Fiquei com pena de Derek. Conheço Derek muito bem e conversei com ele pouco antes do início da temporada. Ele estava muito animado.

    “Ele teve a oportunidade de ser técnico do Rangers várias vezes, mas recusou porque, pessoalmente, talvez não fosse o momento certo. E, pela forma como a temporada começou, fiquei com muita pena dele. O time não encaixava, tinha algumas caras novas aqui e ali, mas acho que os jogadores não estavam à altura do desafio nem da intensidade que Derek exige deles.

    “Mas futebol e esporte são assim, tudo pode mudar muito rápido. Quando você tem clássicos do Old Firm em sequência, com pouco tempo entre eles, e consegue resultados positivos, a confiança, a dinâmica do clube e a crença dos jogadores mudam completamente.

    “Agora, obviamente, eles ainda estão correndo um pouco atrás do prejuízo, mas vêm mostrando mais, fizeram algumas grandes atuações e têm uma final de copa pela frente contra o Hibernian. Então, é onde Derek gostaria de estar neste momento.

    “Ele sabe que tem como objetivo jogar o futebol que quer. Acho que os jogadores agora estão correspondendo ao desafio de atuar em Ibrox. Ibrox é um lugar difícil, tanto para a torcida e o time da casa quanto para a torcida e o time visitantes, porque a torcida da casa quer futebol total, quer garra, quer determinação, mas é preciso jogar no estilo que os torcedores do Rangers exigem.

    “É preciso tomar a iniciativa, vencer os duelos, mas também mostrar que você tem capacidade para vestir essa camisa. E eles finalmente estão ajustando isso. Com Derek à frente do time, tomara que ele consiga ir até o fim.”

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  • Derek McInnes Rangers 2026-27 celebrationGetty

    Gerrard foi o último técnico a conquistar o título da Premiership

    O Rangers chegará à pausa para os jogos das seleções em novembro após visitar o St Mirren no sábado, em uma partida que lhe dará outra oportunidade de manter o embalo e a confiança coletiva.

    McInnes voltou a sorrir depois de conseguir transmitir sua mensagem e sua filosofia. Agora, o desafio é manter o ritmo até o fim do ano, conquistar um troféu nesse período e começar a buscar seu primeiro título da primeira divisão desde a memorável conquista de Steven Gerrard em 2020-21.

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