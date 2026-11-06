Questionado se isso pode acontecer, com McInnes superando o início difícil, o ex-defensor do Rangers Ball, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Fiquei com pena de Derek. Conheço Derek muito bem e conversei com ele pouco antes do início da temporada. Ele estava muito animado.

“Ele teve a oportunidade de ser técnico do Rangers várias vezes, mas recusou porque, pessoalmente, talvez não fosse o momento certo. E, pela forma como a temporada começou, fiquei com muita pena dele. O time não encaixava, tinha algumas caras novas aqui e ali, mas acho que os jogadores não estavam à altura do desafio nem da intensidade que Derek exige deles.

“Mas futebol e esporte são assim, tudo pode mudar muito rápido. Quando você tem clássicos do Old Firm em sequência, com pouco tempo entre eles, e consegue resultados positivos, a confiança, a dinâmica do clube e a crença dos jogadores mudam completamente.

“Agora, obviamente, eles ainda estão correndo um pouco atrás do prejuízo, mas vêm mostrando mais, fizeram algumas grandes atuações e têm uma final de copa pela frente contra o Hibernian. Então, é onde Derek gostaria de estar neste momento.

“Ele sabe que tem como objetivo jogar o futebol que quer. Acho que os jogadores agora estão correspondendo ao desafio de atuar em Ibrox. Ibrox é um lugar difícil, tanto para a torcida e o time da casa quanto para a torcida e o time visitantes, porque a torcida da casa quer futebol total, quer garra, quer determinação, mas é preciso jogar no estilo que os torcedores do Rangers exigem.

“É preciso tomar a iniciativa, vencer os duelos, mas também mostrar que você tem capacidade para vestir essa camisa. E eles finalmente estão ajustando isso. Com Derek à frente do time, tomara que ele consiga ir até o fim.”