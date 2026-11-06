Ex-jogador do Rangers sentiu “pena” de Derek McInnes, mas agora vê um dos gigantes do Old Firm, invicto há 11 jogos, na briga pelo título
McInnes quase levou o Hearts à conquista do título
O Hibernian será o adversário na final de 13 de dezembro, quando McInnes buscará o primeiro título de sua passagem como técnico do Rangers. Ele aceitou voltar a Glasgow no verão, depois de ter recusado anteriormente investidas vindas daquela região.
O treinador de 55 anos, que passou pelo Ibrox como jogador, esteve dolorosamente perto de conquistar um surpreendente título com o Hearts na temporada passada. Em vez de tentar novamente em Edimburgo, decidiu tentar a sorte com um clube que disputa regularmente o mais prestigioso dos troféus.
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Rangers engrena após tropeços iniciais
Trabalhar sob os holofotes mais intensos da função de treinador nunca é fácil, e o Rangers teve um início um tanto vacilante, o que gerou questionamentos incômodos sobre quem estava no banco de reservas. As preocupações a esse respeito diminuíram consideravelmente nos últimos tempos.
É preciso voltar a 27 de agosto e a um confronto dos playoffs da Conference League contra o Jablonec para encontrar a última derrota do Rangers. Em meados de setembro, a equipe conquistou duas vitórias que elevaram o moral contra o arquirrival Celtic, em um intervalo de oito dias.
O Rangers agora ocupa a segunda posição na Premiership, quatro pontos atrás do Celtic e com um jogo a menos, e começa a sonhar com conquistas concretas em várias frentes na temporada 2026/27.
McInnes vai saborear conquistas de títulos em sua temporada de estreia?
Questionado se isso pode acontecer, com McInnes superando o início difícil, o ex-defensor do Rangers Ball, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Fiquei com pena de Derek. Conheço Derek muito bem e conversei com ele pouco antes do início da temporada. Ele estava muito animado.
“Ele teve a oportunidade de ser técnico do Rangers várias vezes, mas recusou porque, pessoalmente, talvez não fosse o momento certo. E, pela forma como a temporada começou, fiquei com muita pena dele. O time não encaixava, tinha algumas caras novas aqui e ali, mas acho que os jogadores não estavam à altura do desafio nem da intensidade que Derek exige deles.
“Mas futebol e esporte são assim, tudo pode mudar muito rápido. Quando você tem clássicos do Old Firm em sequência, com pouco tempo entre eles, e consegue resultados positivos, a confiança, a dinâmica do clube e a crença dos jogadores mudam completamente.
“Agora, obviamente, eles ainda estão correndo um pouco atrás do prejuízo, mas vêm mostrando mais, fizeram algumas grandes atuações e têm uma final de copa pela frente contra o Hibernian. Então, é onde Derek gostaria de estar neste momento.
“Ele sabe que tem como objetivo jogar o futebol que quer. Acho que os jogadores agora estão correspondendo ao desafio de atuar em Ibrox. Ibrox é um lugar difícil, tanto para a torcida e o time da casa quanto para a torcida e o time visitantes, porque a torcida da casa quer futebol total, quer garra, quer determinação, mas é preciso jogar no estilo que os torcedores do Rangers exigem.
“É preciso tomar a iniciativa, vencer os duelos, mas também mostrar que você tem capacidade para vestir essa camisa. E eles finalmente estão ajustando isso. Com Derek à frente do time, tomara que ele consiga ir até o fim.”
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Gerrard foi o último técnico a conquistar o título da Premiership
O Rangers chegará à pausa para os jogos das seleções em novembro após visitar o St Mirren no sábado, em uma partida que lhe dará outra oportunidade de manter o embalo e a confiança coletiva.
McInnes voltou a sorrir depois de conseguir transmitir sua mensagem e sua filosofia. Agora, o desafio é manter o ritmo até o fim do ano, conquistar um troféu nesse período e começar a buscar seu primeiro título da primeira divisão desde a memorável conquista de Steven Gerrard em 2020-21.
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