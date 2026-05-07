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Yosua Arya

Traduzido por

Ex-jogador do Manchester United se oferece para ir de bicicleta buscar o jogador “ideal” do Barcelona para Old Trafford e incentiva Michael Carrick a tentar contratar a estrela do Tottenham

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Jaap Stam pediu ao Manchester United que contratasse Frenkie de Jong, brincando que iria de bicicleta até Barcelona para trazer o meio-campista para Old Trafford. O ex-zagueiro também sugeriu que Micky van de Ven poderia reforçar a defesa do United.

  • Stam defende De Jong como a contratação ideal

    O ex-zagueiro do United, Stam, acredita que De Jong seria a contratação perfeita para o meio-campo do clube. A lenda holandesa considera que o craque do Barcelona possui a qualidade técnica necessária para se encaixar na visão do técnico do United, Michael Carrick. Stam também destacou os reforços defensivos como outra prioridade, apontando o zagueiro do Tottenham, Van de Ven, como um jogador capaz de se destacar no mais alto nível.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Stam explica por que De Jong é a escolha certa para o United

    Em entrevista ao ComeOn, Stam afirmou que o jogador da seleção holandesa possui as qualidades necessárias para ajudar o United a controlar os jogos. Ele chegou a brincar que viajaria pessoalmente à Espanha para garantir que a transferência fosse concretizada. Stam deixou claro que acredita que De Jong melhoraria significativamente o meio-campo do United.

    “Frenkie de Jong seria o jogador ideal para o Man Utd, eu acho, para ajudá-los, porque ele é muito bom com a bola”, explicou ele. “Podemos discutir seu físico na Premier League, talvez.

    Porque se a gente falar de duelos individuais, de desarmes e da parte física, é claro que ele não é o maior, mas é um jogador muito bom. E acho que, olhando para o Michael Carrick e como ele quer jogar, ele também quer jogadores que possam controlar o jogo com a bola nos pés e serem muito dominantes. Assim, não é preciso defender muito.

    "Mas o Frenkie, sim, ele é um jogador de classe mundial. É um dos melhores meio-campistas que existe, e se sente muito à vontade com a bola, especialmente jogando a partir da defesa, ditando o ritmo e ajudando a equipe a avançar e chegar ao terço final para marcar gols. Então, se surgisse uma oportunidade para o United, eu os ajudaria. Eu iria de bicicleta até Barcelona e o traria para o United, sem problema.”

  • Van de Ven é apontado para dar um grande salto

    Stam também acredita que Van de Ven tem as qualidades necessárias para ter sucesso em um clube de maior porte. Ele afirma que o zagueiro holandês poderia se encaixar em vários times de ponta da Premier League.

    “Micky van de Ven está pronto para dar um passo adiante”, acrescentou ele. “Acho que ele é muito bom em se adaptar a um determinado nível. E cada vez que ele alcança esse nível, se der o próximo passo para um patamar mais alto, ele se torna um jogador ainda melhor.”

    “Mickey provavelmente iria para um dos principais times da Premier League, como o Liverpool, mas também poderia ir para o United, porque seria um ótimo jogador para o United. Ele pode jogar como lateral-esquerdo, pode jogar como zagueiro central.

    "Esse tipo de jogador no elenco é ideal, eu acho, para um técnico na hora de fazer escolhas, mas também para que você tenha confiança ao jogar, sabendo que, quando o adversário passar por você ou lançar a bola por cima, você tem jogadores que podem defender esse grande espaço."

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prevista uma reformulação no elenco do Manchester United

    Espera-se que os Red Devils entrem com tudo no mercado de transferências neste verão para renovar seu elenco. Casemiro certamente sairá a título gratuito, enquanto o futuro de Manuel Ugarte no clube permanece incerto. Vários nomes têm sido associados ao Manchester United, com Carlos Baleba, do Brighton, supostamente já tendo chegado a um acordo em termos pessoais. Além do meio-campo, acredita-se que a defesa também seja uma preocupação para o clube, que perdeu vários jogadores importantes devido a lesões nesta temporada.