Ex-jogador do Manchester United se oferece para ir de bicicleta buscar o jogador “ideal” do Barcelona para Old Trafford e incentiva Michael Carrick a tentar contratar a estrela do Tottenham

Em entrevista ao ComeOn, Stam afirmou que o jogador da seleção holandesa possui as qualidades necessárias para ajudar o United a controlar os jogos. Ele chegou a brincar que viajaria pessoalmente à Espanha para garantir que a transferência fosse concretizada. Stam deixou claro que acredita que De Jong melhoraria significativamente o meio-campo do United.

“Frenkie de Jong seria o jogador ideal para o Man Utd, eu acho, para ajudá-los, porque ele é muito bom com a bola”, explicou ele. “Podemos discutir seu físico na Premier League, talvez.

Porque se a gente falar de duelos individuais, de desarmes e da parte física, é claro que ele não é o maior, mas é um jogador muito bom. E acho que, olhando para o Michael Carrick e como ele quer jogar, ele também quer jogadores que possam controlar o jogo com a bola nos pés e serem muito dominantes. Assim, não é preciso defender muito.

"Mas o Frenkie, sim, ele é um jogador de classe mundial. É um dos melhores meio-campistas que existe, e se sente muito à vontade com a bola, especialmente jogando a partir da defesa, ditando o ritmo e ajudando a equipe a avançar e chegar ao terço final para marcar gols. Então, se surgisse uma oportunidade para o United, eu os ajudaria. Eu iria de bicicleta até Barcelona e o traria para o United, sem problema.”