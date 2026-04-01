Ex-jogador do Manchester United marca gol dramático aos 100 minutos e leva a República Democrática do Congo à sua primeira Copa do Mundo desde 1974

A classificação do Leopardo não é fruto do acaso, já que Desabre montou um elenco altamente competitivo, com cinco jogadores que atuam atualmente na Premier League, incluindo Yoane Wissa e Aaron Wan-Bissaka. Esta versão moderna da equipe contrasta fortemente com a seleção de 1974, então conhecida como Zaire, que foi eliminada da Copa do Mundo sem marcar nenhum gol. O capitão Chancel Mbemba continua focado no grande desafio de enfrentar potências mundiais consagradas.

O zagueiro do Lille disse: “Vamos aproveitar a classificação, mas continuaremos trabalhando. Sabemos que enfrentaremos as principais seleções que disputam a Copa do Mundo a cada quatro anos. Vamos permanecer humildes, manter os pés no chão e continuar trabalhando. Não será fácil, mas daremos tudo de nós para deixar nossos torcedores e nosso povo orgulhosos.”