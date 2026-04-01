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Ex-jogador do Manchester United marca gol dramático aos 100 minutos e leva a República Democrática do Congo à sua primeira Copa do Mundo desde 1974
Tuanzebe põe fim a meio século de sofrimento
A República Democrática do Congo garantiu sua vaga na América do Norte após uma exaustiva campanha de qualificação de 13 partidas, que culminou em uma tensa final da repescagem intercontinental no México, vencida por 1 a 0 na prorrogação. Aos 100 minutos, Tuanzebe, do Burnley, emergiu como o herói inesperado, empurrando a bola para o fundo da rede após um escanteio para finalmente superar a resistência persistente da Jamaica. O resultado marca uma conquista monumental para o técnico Sébastien Desabre, cuja equipe também conseguiu superar os pesos pesados africanos Camarões e Nigéria para chegar ao torneio.
- AFP
Sonhos transformados em realidade
Para Tuanzebe, que passou 17 anos em Old Trafford como jogador das categorias de base e da equipe principal, o gol representou o ponto alto de sua carreira internacional até o momento. O jogador de 28 anos ficou visivelmente emocionado após o apito final, refletindo sobre a trajetória de um jovem promissor a um ícone nacional. Ele disse aos repórteres: “Marcar o gol da vitória pelo país é o que, quando se é menino, a gente sonha. Isso aconteceu comigo, e estou muito feliz. Tenho muito orgulho do que pude fazer pelo meu país.”
Um elenco repleto de nomes de peso
A classificação do Leopardo não é fruto do acaso, já que Desabre montou um elenco altamente competitivo, com cinco jogadores que atuam atualmente na Premier League, incluindo Yoane Wissa e Aaron Wan-Bissaka. Esta versão moderna da equipe contrasta fortemente com a seleção de 1974, então conhecida como Zaire, que foi eliminada da Copa do Mundo sem marcar nenhum gol. O capitão Chancel Mbemba continua focado no grande desafio de enfrentar potências mundiais consagradas.
O zagueiro do Lille disse: “Vamos aproveitar a classificação, mas continuaremos trabalhando. Sabemos que enfrentaremos as principais seleções que disputam a Copa do Mundo a cada quatro anos. Vamos permanecer humildes, manter os pés no chão e continuar trabalhando. Não será fácil, mas daremos tudo de nós para deixar nossos torcedores e nosso povo orgulhosos.”
- AFP
Um Grupo K desafiador nos espera
A República Democrática do Congo entra no desafiador Grupo K da Copa do Mundo ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia, com um possível confronto nas oitavas de final contra a Inglaterra se aproximando. O time está em excelente forma após derrotar a Jamaica, mas agora precisa passar de azarão da repescagem a competidor de pleno direito no torneio. Manter a boa forma física de estrelas importantes que atuam na Inglaterra, como Tuanzebe e Wissa, durante os últimos meses da temporada nacional será fundamental antes de partirem para a América do Norte.