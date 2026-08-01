O ex-jogador do Ajax Maduro apontou Blind como a melhor contratação de verão do clube até aqui, chegando a compará-lo a Henderson. Maduro acredita que a presença do veterano preenche uma enorme lacuna de liderança da qual o Ajax sentiu muita falta ao longo do último ano.

"Já dá para ver que ele está melhorando os jogadores com sua orientação e seus passes", disse Maduro, em declaração reproduzida pelo VoetbalPrimeur. "Como resultado, Davy Klaassen e Steven Berghuis também estão melhorando. Ele pode assumir o papel de Jordan Henderson, e isso é algo de que o Ajax certamente sentiu falta ao longo do último ano."







