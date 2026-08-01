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Ex-jogador do Manchester United é rotulado como 'o novo Jordan Henderson' após retorno ao ex-clube
Blind causa impacto imediato no retorno ao Ajax
Blind causou impacto imediato após seu retorno emocionante ao Ajax. O ex-zagueiro do United se juntou ao clube da Eredivisie em uma transferência sem custos, vindo do Girona, com o diretor esportivo Jordi Cruyff agindo rapidamente para garantir sua contratação antes do início da pré-temporada. Reencontrando seu ex-treinador Míchel em Amsterdã, Blind garantiu imediatamente uma vaga entre os titulares da equipe. Sua liderança vocal em campo e sua impressionante orientação a partir da defesa já geraram enorme entusiasmo dentro do clube.
"O novo Jordan Henderson"
O ex-jogador do Ajax Maduro apontou Blind como a melhor contratação de verão do clube até aqui, chegando a compará-lo a Henderson. Maduro acredita que a presença do veterano preenche uma enorme lacuna de liderança da qual o Ajax sentiu muita falta ao longo do último ano.
"Já dá para ver que ele está melhorando os jogadores com sua orientação e seus passes", disse Maduro, em declaração reproduzida pelo VoetbalPrimeur. "Como resultado, Davy Klaassen e Steven Berghuis também estão melhorando. Ele pode assumir o papel de Jordan Henderson, e isso é algo de que o Ajax certamente sentiu falta ao longo do último ano."
Elevando os companheiros de equipe e liderando o pelotão
A capacidade de Blind de ditar o jogo e organizar seus companheiros de equipe a partir de posições mais recuadas tem rendido muitos elogios no futebol holandês. O jogador de 36 anos também fez duas partidas pelo Ajax nesta temporada. Blind atuou durante os 90 minutos completos nos dois jogos das eliminatórias da Conference League, com o gigante holandês vencendo o Vojvodina por 8 a 2 no placar agregado.
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O que vem a seguir para Blind?
Por enquanto, a prioridade imediata de Blind será conduzir o elenco durante a pré-temporada e levar o Ajax de volta ao caminho do sucesso no cenário nacional. A equipe enfrentará o Volendam em um amistoso, antes de voltar a campo nas eliminatórias da Conference League em 6 de agosto.
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