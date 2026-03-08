Em entrevista ao Daily Mail sobre o impacto de seu ex-companheiro de equipe no oeste de Londres, o atacante do Fulham, Bobb, elogiou a forma como Palmer aproveitou sua oportunidade. “Ver o que ele fez na última temporada não me surpreendeu. De forma alguma”, disse Bobb. “Ele sempre foi muito bom, e eu vi isso todos os dias nos treinos durante anos. Quando você tem tanta qualidade e tem a chance de mostrá-la todas as semanas, é isso que acontece. Todos no City sabiam do que Cole era capaz, então vê-lo fazer isso no grande palco do Chelsea é apenas uma prova de seu trabalho árduo e talento.

“Cole é um daqueles jogadores que joga da mesma forma, seja em um treino ou em uma final de copa. Essa força mental é uma grande parte do motivo pelo qual ele está indo tão bem agora. Ele simplesmente adora jogar futebol.”