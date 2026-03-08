Getty Images Sport
Ex-jogador do Manchester City explica por que a ascensão de Cole Palmer no Chelsea “não foi surpreendente” após emergir da geração de ouro de talentos da academia
Palmer se estabeleceu como um artista de destaque
Bobb, formado na academia do Manchester City, falou sobre a ascensão sensacional de seu ex-colega Palmer após se juntar ao Chelsea. Desde que se transferiu para Stamford Bridge no verão de 2023, Palmer se estabeleceu como um dos jogadores de destaque da Premier League, mas Bobb insiste que aqueles que o viam treinar todos os dias na City Football Academy não estão surpresos com sua ascensão estratosférica.
Testemunhando o nascimento de uma superestrela
Em entrevista ao Daily Mail sobre o impacto de seu ex-companheiro de equipe no oeste de Londres, o atacante do Fulham, Bobb, elogiou a forma como Palmer aproveitou sua oportunidade. “Ver o que ele fez na última temporada não me surpreendeu. De forma alguma”, disse Bobb. “Ele sempre foi muito bom, e eu vi isso todos os dias nos treinos durante anos. Quando você tem tanta qualidade e tem a chance de mostrá-la todas as semanas, é isso que acontece. Todos no City sabiam do que Cole era capaz, então vê-lo fazer isso no grande palco do Chelsea é apenas uma prova de seu trabalho árduo e talento.
“Cole é um daqueles jogadores que joga da mesma forma, seja em um treino ou em uma final de copa. Essa força mental é uma grande parte do motivo pelo qual ele está indo tão bem agora. Ele simplesmente adora jogar futebol.”
Talento incrível produzido pela academia do City
O sucesso de Palmer é apenas um exemplo do incrível talento que está sendo produzido atualmente pela academia do Manchester City. Com jogadores como Phil Foden liderando o time principal e outros como Morgan Rogers, Jamie Gittens e Jadon Sancho causando impacto em outros lugares, o rótulo de “geração de ouro” é frequentemente aplicado à recente safra de formandos. Bobb reconheceu que a competição interna na City Football Academy é o que leva esses jovens a alcançarem tais alturas antes mesmo de fazerem suas estreias profissionais.
Refletindo sobre a profundidade do talento com o qual cresceu, Bobb explicou: “É um grupo muito especial. Quando você olha para os jogadores que surgiram nos últimos anos, o nível é absurdo. Todos nós nos incentivávamos mutuamente todos os dias. Não podíamos nos dar ao luxo de ter um dia ruim, porque sempre havia alguém pronto para tomar o nosso lugar. Esse ambiente prepara você para qualquer coisa. Quer você fique no City ou siga em frente como Cole, você sai da academia com a mentalidade de que pode competir com os melhores do mundo.”
Seguindo o plano para o sucesso
Palmer optou por deixar o City para ter mais tempo de jogo, com Bobb também optando por deixar o Etihad Stadium em janeiro deste ano. Bobb agora está começando a desfrutar de tempo de jogo regular no Fulham. Ele é amplamente considerado como a próxima grande revelação da metade azul de Manchester, seguindo os passos de Palmer e Foden. Ele continua focado em seu próprio desenvolvimento, enquanto se inspira no sucesso de seus colegas.
“Estou focado em trabalhar duro e aproveitar as oportunidades quando elas surgirem”, concluiu Bobb sobre seu futuro no clube. “Ver o que Cole e Phil conquistaram dá muita confiança. O técnico sabe quando você está pronto, e você só precisa estar preparado para dar tudo pelo time. É uma longa jornada, mas fazer parte deste clube é o melhor lugar para qualquer jovem jogador que queira aprender.”
