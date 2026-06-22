Getty Images Sport
Traduzido por
Ex-jogador do Manchester City e do Bayern é nomeado técnico do RB Leipzig com total apoio de Jürgen Klopp, após a demissão de Ole Werner
O Leipzig fecha a contratação de Demichelis
O Leipzig agiu com determinação para preencher a vaga de técnico, anunciando Demichelis como o homem que conduzirá o clube daqui para frente. O argentino de 45 anos comprometeu seu futuro com os Red Bulls por meio de um contrato válido até junho de 2028, marcando um novo e significativo capítulo para o time da Bundesliga. A contratação ocorre apenas cinco dias após o clube ter decidido se separar do técnico anterior, Ole Werner.
Para garantir seus serviços, o gigante alemão teve que acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato vigente com o Mallorca, clube com o qual ele havia renovado apenas três semanas antes. Com experiência como técnico na Espanha, no México e na Argentina, o ex-zagueiro central chega com um currículo internacional que o clube valoriza muito.
- Getty Images Sport
Klopp lidera mudança na direção do Leipzig
A mudança tática ocorre depois que o chefe da Red Bull, Klopp, passou a criticar cada vez mais as capacidades do ex-técnico Werner para lidar com competições internacionais de longo prazo. De acordo com o Bild, Klopp foi a principal força motriz por trás da demissão de Werner, depois que a relação profissional entre os dois ficou bastante tensa nos últimos meses.
Demichelis chega como a escolha prioritária absoluta de Klopp, já que os dois compartilham um forte laço pessoal construído jogando padel em Maiorca. Klopp continua profundamente impressionado com a filosofia tática de alta pressão do argentino, que reflete perfeitamente a identidade futebolística agressiva almejada para o ecossistema da Red Bull.
A economia financeira acompanha uma visão tática ambiciosa
Do ponto de vista financeiro, a contratação representa uma jogada econômica inteligente para o clube da Bundesliga antes do início da nova temporada. Demichelis aceitou um salário-base de cerca de €2 milhões, valor inferior ao pacote de €2,5 milhões pago anteriormente a Werner.
O novo técnico foi rapidamente conquistado pela visão esportiva de longo prazo do clube e pela abundância de jovens talentos de ponta. “Quero formar um time que jogue um futebol ousado, intenso e empolgante”, declarou Demichelis. “Nos testarmos contra os melhores da Europa é um desafio incrível.”
- AFP
Schafer elogia a trajetória internacional de Demichelis como técnico
Marcel Schafer apoiou veementemente a contratação de Demichelis, destacando a vasta experiência internacional do técnico em três continentes diferentes. O diretor-geral de esportes do Leipzig acredita que essa trajetória futebolística diversificada se encaixa perfeitamente nas ambições globais de longo prazo do clube.
“Martín combina uma filosofia futebolística clara com intensidade e uma expertise excepcional”, explicou Schafer durante a apresentação oficial. Ele expressou total confiança de que o ex-jogador da seleção argentina trará um novo impulso ao elenco e impulsionará o desenvolvimento futuro do clube.