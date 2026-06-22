Ex-jogador do Manchester City e do Bayern é nomeado técnico do RB Leipzig com total apoio de Jürgen Klopp, após a demissão de Ole Werner

O Leipzig agiu com determinação para preencher a vaga de técnico, anunciando Demichelis como o homem que conduzirá o clube daqui para frente. O argentino de 45 anos comprometeu seu futuro com os Red Bulls por meio de um contrato válido até junho de 2028, marcando um novo e significativo capítulo para o time da Bundesliga. A contratação ocorre apenas cinco dias após o clube ter decidido se separar do técnico anterior, Ole Werner.

Para garantir seus serviços, o gigante alemão teve que acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato vigente com o Mallorca, clube com o qual ele havia renovado apenas três semanas antes. Com experiência como técnico na Espanha, no México e na Argentina, o ex-zagueiro central chega com um currículo internacional que o clube valoriza muito.